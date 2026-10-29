Camilo anunció cambio de fecha para su concierto en Barranquilla: todo lo que debe saber

Camilo concluirá su gira Camilo Worldwide Tour 2026 con presentaciones en Bogotá y Barranquilla - crédito Europa Press

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Camilo cerrará 2026 en Colombia, con una serie de fechas en el país que constituirán el punto final del Camilo Worldwide Tour 2026. El cantautor paisa tiene pactadas fechas en Bogotá y Barranquilla que van a tono con el lanzamiento de su más reciente LP, Para Cuando Sean Mayores, publicado en septiembre pasado en plataformas digitales.

La principal atención se centra en los dos conciertos consecutivos que el antioqueño brindará en el Movistar Arena de Bogotá, programados para el 11 y el 12 de diciembre de 2026. No obstante, días antes, el artista se presentará en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla.

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La segunda fecha de Camilo en Bogotá se abrió por la alta demanda de entradas tras el anuncio inicial del concierto del 11 de diciembre - crédito cortesía Breakfast Live

Aunque inicialmente se anunció que la fecha de dicha presentación sería el 4 de diciembre, la productora responsable Breakfast Live notificó a través de sus redes sociales que la fecha de la presentación se moverá para el día 5 de diciembre.

Infobae Colombia consultó a la productora sobre las causas de la reprogramación, quienes señalaron que la determinación provino directamente del entorno de representación de Camilo, sin precisar razones puntuales que justifiquen el ajuste en el calendario.

Para quienes ya compraron sus entradas, la situación no implica cambios en el proceso de acceso al evento. Breakfast Live indicó que los boletos adquiridos para la fecha inicial del 4 de diciembre siguen siendo válidos de forma automática para la nueva jornada del 5 de diciembre, sin necesidad de solicitar canjes ni adquirir nuevas entradas.

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La productora cambió la fecha del concierto en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla al 5 de diciembre - crédito cortesía Breakfast Live

La venta de boletería continúa disponible a través de la plataforma Tu Boleta, el canal oficial designado para la comercialización de las entradas del evento.

Con estas tres fechas, Barranquilla, y las dos jornadas en Bogotá, el artista pondrá punto final a su gira internacional de conciertos luego de iniciar su itinerario en Estados Unidos y Puerto Rico en octubre del presente año.

El quinto álbum de Camilo explora la infancia y la paternidad

'Para Cuando Sean Mayores' reúne 13 canciones que Camilo concibió como una guía para sus hijas Índigo y Amaranto y como una defensa de su mundo interior - crédito Cristian Saumeth/cortesía Sony Music Colombia

El cantante lanzó el 9 de septiembre Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio, compuesto por 13 canciones que el artista describió como una herramienta dirigida a sus hijas, Índigo y Amaranto. Según explicó en el comunicado de prensa que acompañó el lanzamiento, la producción no busca ser un disco infantil, sino un mapa pensado para guiarlas en el futuro, además de invitar a los adultos a reconectar con su niño interior.

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El repertorio se nutre de los recuerdos de infancia del cantante, entre ellos el árbol de su barrio y las calles donde creció. “Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, afirmó Camilo.

El disco abre con Los Cuentos, un interludio adelantado en agosto, y continúa con El Árbol, primer sencillo centrado en la desconexión con el niño interior. Otros temas, como El Titiritero y La Nieve, abordan la felicidad no percibida y el paso del tiempo, mientras Chiquita incorpora ritmos del Pacífico colombiano con la voz de su hija Amaranto. La Medalla, única colaboración del álbum, la interpreta junto a su esposa, Evaluna.

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Canciones como La Campana, que incluye una confesión de su hija Índigo, y El Traje, descrita por el propio artista como su tema más vulnerable, exploran el momento en que el adulto no se reconoce ante el espejo. El disco también incluye El Cisne, El Ruiseñor y El Ángel, piezas centradas en la identidad, la ansiedad y la pérdida. El larga duración cierra con los temas For Eva y Luna, ambas dedicadas a Evaluna.

El lanzamiento llegó pocos días después de la presentación de Camilo en los Premios Juventud 2026, donde El Árbol tuvo su debut televisivo.

El cantante narra la historia de un abeto que se marchitó pensando en el futuro - crédito Camilo/YouTube