Colombia

Dayana Jaimes y Lily Díaz se pronunciaron en redes sociales tras conocer el accidente de Kbeto Zuleta: "Día triste para el vallenato"

El vehículo regresaba de una presentación privada en Sincelejo cuando impactó la baranda de un puente; al menos 17 personas resultaron lesionadas en la vía entre Magdalena y Cesar durante la madrugada

Primer plano de dos mujeres con un recuadro circular central que contiene al cantante Kbeto Zuleta con micrófono sobre el escenario.
Dayana Jaimes y Lily Díaz reaccionaron al accidente de tránsito que vivió Kbeto Zuleta cuando viajaba en su bus con otros integrantes de la banda (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tragedia que enlutó al vallenato colombiano con la muerte de cuatro personas y la amputación de una pierna a Kbeto Zuleta tras el accidente de su agrupación en el río Ariguaní provocó una ola de solidaridad entre figuras de la música folclórica.

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, se pronunciaron en redes sociales con mensajes que reflejan no solo el dolor por lo ocurrido, sino la herida abierta que los accidentes viales han dejado en las familias más emblemáticas del género.

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Para Jaimes, la noticia abrió de golpe una cicatriz que lleva nueve años sin cerrar. Su esposo, Martín Elías Díaz, murió el 14 de abril de 2017 tras un accidente de tránsito en las carreteras de Sucre, cuando regresaba de una presentación en Coveñas. Las circunstancias fueron dolorosamente similares: un artista que volvía de un concierto, una ruta nocturna y un desenlace fatal.

Dayana Jaimes recordó los riesgos que enfrentan los músicos en carretera

Kbeto Zuleta - Martín Elías - Accidente de Tránsito
La viuda de Martín Elías recordó la tragedia con el cantante vallenato que perdió la vida en similares circunstancias - crédito @dayanajaimes55/IG

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora compartió una reflexión que mezcla el duelo personal con una preocupación que conoce de primera mano. “Hoy es un día triste para el género vallenato. Otro siniestro vial se lleva la vida de dos músicos y nos recuerda lo vulnerable que es esta profesión, con tantos viajes y horas en carretera”, escribió.

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Jaimes fue más allá de las condolencias y puso sobre la mesa una realidad que atraviesa al gremio: la exposición permanente de los artistas a los peligros de las vías colombianas. “Hoy estamos aquí y mañana quizás no podamos volver a casa”, afirmó, en una frase que resume tanto su experiencia como la de decenas de familias del circuito vallenato.

En el mismo mensaje, expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos, con los heridos y, de manera particular, con Kbeto y su entorno más cercano. “Que Dios les dé mucha fortaleza para enfrentar este momento tan doloroso”, concluyó.

Lily Díaz envió un abrazo a toda la dinastía Zuleta y pidió por la recuperación de Kbeto

Kbeto Zuleta accidente de tránsito - Pierna amputada
Hija de Diomedes Díaz se pronunció tras el accidente de Kbeto Zuleta y envió mensaje a su familia - crédito @lilydiazg/IG

Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz, también recurrió a sus redes sociales para expresar su sentir. En un texto publicado igualmente en historias de Instagram, la joven señaló que su corazón está con las familias de los músicos que perdieron la vida.

“Quienes hemos vivido de cerca el dolor de una pérdida inesperada sabemos que no existen palabras suficientes para aliviar una ausencia tan grande”, manifestó Díaz, quien —al igual que Jaimes— conoce las consecuencias que los accidentes de tránsito han dejado en la historia del vallenato y en su propio núcleo familiar.

La hija de Diomedes envió un mensaje directo a la familia del juglar Poncho Zuleta. “Hoy quiero expresar mi más sincera solidaridad con las familias de quienes partieron y enviar un abrazo lleno de cariño y fortaleza a toda la dinastía Zuleta”, escribió, antes de sumarse a las cadenas de oración por la recuperación del cantante.

El accidente dejó cuatro muertos y al menos 17 heridos en la vía entre Magdalena y Cesar

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

El bus de la agrupación de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el vehículo impactó contra la baranda de contención de un puente en el tramo entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Los músicos regresaban de una presentación privada en Sincelejo, Sucre, y se dirigían hacia Valledupar.

El siniestro cobró la vida de cuatro personas, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó a Blu Radio que al menos 17 personas resultaron heridas, varias de ellas con amputaciones de extremidades y pronóstico reservado.

Kbeto Zuleta, de 46 años, fue intervenido de urgencia en la Clínica Sinaís Vitais de Bosconia, donde los médicos le amputaron la pierna izquierda. El artista permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras el equipo médico evalúa la posibilidad de trasladarlo a un centro de mayor complejidad en Bogotá o Medellín.

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