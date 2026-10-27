Cuál es el estado de salud del hermano de Miguel Castellanos, a quien fue a visitar antes de su asesinato: había sufrido un paro cardíaco

El hermano de Miguel Castellanos había sufrido un paro cardiaco - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram

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La familia del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos enfrenta el duelo por su asesinato mientras sigue el estado de salud de su hermano Jairo Castellanos, exsenador de la Alianza Social Independiente (ASI), quien permanece hospitalizado en Norte de Santander tras sufrir un paro cardíaco.

Fuentes familiares indicaron a Noticias Caracol que el excongresista está internado. El secretario de Seguridad departamental, George Quintero, informó que debía ser sometido a una intervención quirúrgica.

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Jairo Castellanos había comunicado el 13 de octubre de 2026 que se encontraba estable y bajo atención médica después de un problema de salud. En ese mensaje pidió oraciones por su recuperación y agradeció las muestras de apoyo de su círculo cercano.

Jairo Castellanos, exsenador de la Alianza Social Independiente, permanece hospitalizado en Norte de Santander bajo el cuidado y acompañamiento médico - prensa Jairo Castellanos

“Gracias por sus oraciones Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han estado pendientes de mi salud y que, a través de sus mensajes, llamadas y muestras de cariño, me han hecho sentir su solidaridad y afecto. Gracias a Dios, me encuentro estable, bajo el cuidado y acompañamiento del equipo médico, tras un percance de salud”.

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Y agegó: “Hoy quiero pedirles que me acompañen con sus oraciones, para que Dios guíe las manos de los médicos y permita que todo salga de la mejor manera. A mi familia, amigos y a todas las personas que me han manifestado su cariño, gracias por estar presentes en estos momentos. Sus palabras y oraciones significan mucho para mí. Con la fe puesta en Dios, con la esperanza de una pronta recuperación y con la motivación de muy pronto volvernos a abrazar”.

El asesinato ocurrió cuando Miguel Castellanos regresaba de visitar a su hermano

Según las versiones iniciales, Miguel Castellanos fue asesinado la noche del 26 de octubre de 2026 cuando volvía a su vivienda después de visitar a Jairo, quien estaba hospitalizado. El exfuncionario viajaba con su hijo menor de edad y no tenía escoltas.

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Miguel Castellanos, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá Leandro Castellanos, recibió un disparo que le causó la muerte - crédito Miguel Castellanos

La información preliminar señala que una motocicleta golpeó la camioneta en la que se movilizaba. Castellanos descendió para hablar con la persona involucrada en el choque y recibió disparos en la cabeza. El atacante huyó del lugar.

Quintero sostuvo en declaraciones a Blu Radio que el ataque no parecería fortuito, de acuerdo con los datos disponibles. “Una motocicleta se acercó, golpeó el vehículo, él frenó, se bajó a hablar con la persona sobre qué era lo que había pasado y en ese momento [...] le propina varios disparos con arma de fuego”, relató el funcionario.

El funcionario añadió que el exsecretario de Gobierno se había desplazado para atender la situación médica de su hermano, cuya cirugía estaba prevista para ese día. Las autoridades mantienen la investigación sobre el homicidio.

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Sobre la relación con bandas dedicadas al contrabando o alguna retaliación contra Castellanos, el secretario de seguridad de Norte de Santander señaló que no cuentan con información suficiente para determinar una causa del atentado. A su vez, explicó que están accediendo a las cámaras de seguridad de la zona para tener una linea del tiempo sobre los hechos.

“Hoy se empieza una, una labor técnica. Muy posiblemente alguna cámara que se presente allá, aunque en esas zonas poco, digamos, las cámaras que se encuentran. Pero como le digo, ya tiene un grupo élite de la Dijin, del CTI y de la Fiscalía, pues avanzando en el tema de la investigación, realmente no se tiene algo técnico ni identificada la persona”, explicó en entrevista con Caracol Radio.

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Leandro Castellanos se negó a hablar públicamente sobre el crimen

Castellanos Serrano tenía intenciones de lanzarse a las elecciones de la Alcaldía de Cúcuta en 2027 - créditos @leandro22castellanos/IG | @miguelcastellanosserrano/IG

Leandro Castellanos, concejal de Bogotá y exfutbolista de Independiente Santa Fe, hermano de Miguel y Jairo, dijo que no ofrecerá declaraciones sobre el asesinato.

El club Independiente Santa Fe expresó sus condolencias a la familia por la muerte de Miguel Castellanos Serrano. En un comunicado recordó que era hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del plantel profesional masculino.