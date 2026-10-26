Colombia

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

El representante del hijo de Poncho Zuleta entregó su versión del caso y se mostró bastante afectado por lo que les ocurrió a los integrantes del conjunto

El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que iría a visitar a los miembros de la agrupación (Kbeto Zuleta / Instagram)
El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que irá a visitar a los músicos para conocer detalles de su estado de salud (Kbeto Zuleta / Instagram)
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Esteban Bolaño, mánager de la agrupación del cantante vallenato Kbeto Zuleta —que lleva su propio nombre—, hijo del artista Poncho Zuleta, aportó detalles sobre el accidente del bus que cayó al río Ariguaní el lunes 26 de octubre de 2026, en horas de la madrugada; aseguró que resultó ileso porque descendió del vehículo en El Carmen de Bolívar para regresar a Barranquilla.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas y 17 heridas, entre ellas Kbeto Zuleta, a quien le amputaron una pierna, de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades.

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El representante compartió un video mientras se desplazaba hacia Bosconia, Cesar, para buscar información sobre los músicos y acompañar a los sobrevivientes. Con la voz entrecortada, explicó que otros tres integrantes tomaron la misma ruta y tampoco viajaban en el vehículo accidentado.

“Yo estoy bien. Para los que no saben, yo no iba en el bus porque yo me bajé en El Carmen de Bolívar”, expresó Bolaño. El representante señaló que optó por continuar en camioneta hacia Barranquilla, en lugar de seguir hasta Valledupar junto al resto del conjunto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Así quedó el bus en el que se movilizaba la agrupación vallenata del hijo de Poncho Zuleta (ColombiaOscura/X)

Cuatro personas se bajaron del vehículo antes de que siguiera su recorrido

La separación momentánea del grupo se produjo antes del tramo en el que ocurrió el siniestro. Bolaño indicó que tres integrantes lo acompañaron en el cambio de transporte y que los cuatro permanecieron a salvo: “Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo. No estaban en el bus”.

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El grupo artístico regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, y tenía como destino Valledupar cuando el vehículo sufrió el accidente cuando circulaba por el corredor que conecta a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, en Cesar.

Los primeros informes de los medios locales señalan que impactó contra las barandas del puente sobre el río Ariguaní, salió de la carretera y cayó al afluente. La emergencia habría ocurrido sobre las 4:30 a. m. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, confirmó el saldo de cuatro fallecidos y 17 personas lesionadas.

Bolaño envió un mensaje de apoyo para los heridos y las familias

Durante su discurso, que fue difundido por medios locales, el representante se refirió al fallecimiento de integrantes de la agrupación y manifestó su preocupación por quienes permanecían hospitalizados: “Esa tragedia horrible que nos sucedió a mi agrupación”.

El mánager describió a los fallecidos como parte de su círculo más cercano: “Lamentando con dolor el fallecimiento de esos integrantes de la familia (...) Estoy muy nervioso, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esos que siguen heridos, que no haya más víctimas de muerte, que nos dé fuerza para seguir para adelante”.

Las primeras víctimas identificadas fueron Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista. La identidad de las otras dos personas fallecidas no ha sido divulgada oficialmente en los reportes iniciales.

El representante también aclaró que no había respondido algunos mensajes porque se encontraba en carretera y la señal telefónica fallaba. El video tuvo el propósito de confirmar que estaba fuera de peligro y de informar que se dirigía a los centros asistenciales donde permanecían sus compañeros.

El mánager aseguró que Kbeto Zuleta estaba consciente

Uno de los puntos que más preocupación generó tras el accidente fue el estado de salud de Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta. Bolaño afirmó que se dirigía al lugar donde era atendido el artista.

Voy a donde está Kbeto. Kbeto está consciente; me dicen que él está consciente. Está herido, pero está consciente”, expresó el representante. También mencionó que había recibido información de que Efraín Zuleta, otro miembro del conjunto, estaba consciente.

El cantante Kbeto Zuleta sufrió un accidente de tránsito en Cesar. Foto: Redes sociales
El cantante Kbeto Zuleta sufrió un accidente de tránsito en Cesar y sus allegados reportaron detalles de su estado de salud (Kbeto Zuleta/Instagram)

Reporte de las autoridades

La Gobernación del Cesar envió un mensaje de condolencias para los afectados por esta tragedia y anunció apoyo institucional.

Del mismo modo, las autoridades instaron a las demás agrupaciones vallenatas a tener precaución y responsabilidad para evitar que el talento local se vea afectado por los siniestros viales: “A todos nuestros artistas que cada fin de semana recorren el país llevando alegría con su talento, nuestro llamado es a la prudencia en las vías. Cuidemos la vida, que es lo más valioso. Preservar la integridad debe ser siempre la prioridad”.

El primer reporte de la Gobernación del Cesar indicó que eran dos víctimas, pero más tarde se confirmó que se trataba de cuatro fallecidos (Gobernación del Cesar/X)
El primer reporte de la Gobernación del Cesar indicó que eran dos víctimas, pero más tarde se confirmó que se trataba de cuatro fallecidos (Gobernación del Cesar/X)

A su vez, la Alcaldía de Bosconia lamentó la situación y se mostró dispuesta a apoyar a los afectados: “Expresamos nuestra solidaridad con Kbeto Zuleta, su agrupación, las familias de las víctimas y todo el folclor vallenato en este difícil momento”.

La cifra de fallecidos incrementó conforme pasaron las horas y las autoridades lo reportaron a la comunidad (Alcaldía de Bosconia/Facebook)
La cifra de fallecidos incrementó conforme pasaron las horas y las autoridades lo reportaron a la comunidad (Alcaldía de Bosconia/Facebook)

Las causas del accidente todavía son materia de investigación, pues las autoridades tendrán que determinar qué ocurrió en el puente sobre el río Ariguaní y establecer las responsabilidades correspondientes.

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