Colombia

Quién fue Miguel Castellanos, el exsecretario asesinado cuando buscaba llegar a la Alcaldía de Cúcuta

El exsecretario de Gobierno había construido su carrera durante más de dos décadas en la Policía Nacional y preparaba su proyecto electoral para 2027

Miguel Castellanos - crédito Redes sociales
El mayor retirado renunció al gabinete municipal en enero de 2026 y había iniciado contactos políticos en distintos sectores de la ciudad - crédito Redes sociales
Guardar

Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado el lunes 26 de octubre en Cúcuta, cuando se dirigía a su vivienda por el Anillo Vial Occidental; el exsecretario de Gobierno de la ciudad, mayor de la reserva activa de la Policía Nacional y precandidato a la Alcaldía para 2027, acumulaba 21 años de trayectoria en la institución.

Castellanos se detuvo tras un choque en el Anillo Vial Occidental, donde recibió disparos en la cabeza. Aunque tenía un esquema de seguridad asignado, no estaba acompañado por sus escoltas cuando ocurrió el ataque.

PUBLICIDAD

Perfil de Miguel Castellanos

Miguel Castellanos alcanzó el grado de mayor de la reserva activa después de más de dos décadas en la Policía Nacional. Durante ese período ocupó cargos como secretario privado de la Región Metropolitana de Policía La Sabana y jefe de la División de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena y Medellín.

Miguel Castellanos, asesinado exsecretario de Gobierno de Cúcuta
Miguel Castellanos alcanzó el grado de mayor de la reserva activa después de más de dos décadas en la Policía Nacional (- crédito suministrada - @CucutaNoticias/X)

También fue comandante de estación y de distrito en distintas regiones del país, entre ellas Norte de Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Guaviare. Su experiencia en seguridad y convivencia fue parte de su perfil al llegar a la administración municipal.

El 12 de diciembre de 2023, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció que sería su secretario de Gobierno. “Nos ayudará a consolidar la estrategia de seguridad multidimensional para Cúcuta desde las acciones de convivencia, espacio público, garantía de derechos ciudadanos y acceso a la Justicia”, afirmó entonces el mandatario.

PUBLICIDAD

Castellanos asumió formalmente el cargo en enero de 2024. Durante su gestión, en mayo de 2025 presentó una política pública dirigida a ordenar de forma gradual la actividad de los vendedores informales.

Preparaba una aspiración a la Alcaldía de Cúcuta

El exfuncionario renunció a la Secretaría de Gobierno en enero de 2026 para avanzar en su proyecto político. Buscaba competir por la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027 y había iniciado contactos en barrios de la ciudad, mientras intentaba reunir apoyos para una coalición.

Miguel Castellanos, quien fue Secretario de Gobierno y hermano del excongresista Jairo Castellanos, fue asesinado en Cúcuta - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram
Miguel Castellanos renunció a la Secretaría de Gobierno en enero de 2026 para avanzar en su proyecto político (- crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram)

Su nombre también apareció en señalamientos relacionados con una presunta red de contrabando atribuida a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Un agente encubierto lo mencionó por supuestos pagos durante su paso por la Polfa en Cartagena. No hubo una decisión judicial que confirmara esas acusaciones.

Castellanos era hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y de Leandro Castellanos, concejal de Bogotá y exfutbolista. En febrero de 2026, el esquema de seguridad de Jairo Castellanos fue atacado en Fortul, Arauca, hecho que dejó dos escoltas muertos.

Comunicado de la Alianza Verde

El Partido Alianza Verde rechazó el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano y solicitó medidas de protección reforzadas para su hermano, el concejal de Bogotá Leandro Castellanos, así como para su núcleo familiar.

La colectividad expresó sus condolencias a la esposa, los hijos y los hermanos de Miguel Castellanos, entre ellos el exsenador Jairo Alberto Castellanos. En su comunicado, el partido señaló que la familia ha sufrido una serie de hechos violentos en los últimos meses.

El pronunciamiento hizo referencia al asesinato de un primo de Miguel y Leandro Castellanos en Cúcuta, al atentado contra Jairo Castellanos y al homicidio del exsecretario de Gobierno de la capital de Norte de Santander, ocurrido el lunes 26 de octubre.

Alianza Verde (- crédito @PartidoVerdeCoL-X)
El Partido Alianza Verde rechazó el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano y solicitó medidas de protección reforzadas para su hermano, el concejal de Bogotá Leandro Castellanos (- crédito @PartidoVerdeCoL-X)

“Rechazamos de manera vehemente esta violencia reiterada contra una familia con una larga trayectoria de servicio público en Norte de Santander y en el país”, indicó el Partido Alianza Verde.

La organización política pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional una investigación “pronta, rigurosa y exhaustiva” que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

También dirigió una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior y la Policía para que adopten medidas de seguridad adicionales a favor de Leandro Castellanos y su familia.

El partido planteó, además, una revisión urgente del nivel de riesgo del concejal de Bogotá a partir de los hechos recientes contra integrantes de su familia.

Finalmente, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades de Norte de Santander garantías para el ejercicio de la actividad política, con especial atención al proceso electoral territorial de 2027, cuando distintos dirigentes comenzarán a consolidar sus aspiraciones.

Temas Relacionados

Miguel CastellanosAsesinato de Miguel CastellanosPerfil de Miguel CastellanosSeguridad en CúcutaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mientras buscaban a dos menores, autoridades encontraron el cuerpo de su mamá sepultado en el patio de la casa, en Arauca: un hombre fue capturado

El detenido, de 46 años, era la pareja de la mujer, por lo que fue presentado ante un juez de garantías en Arauca, rechazó la imputación y permanecerá bajo medida de aseguramiento

Mientras buscaban a dos menores, autoridades encontraron el cuerpo de su mamá sepultado en el patio de la casa, en Arauca: un hombre fue capturado

María Fernanda Cabal insistió en un supuesto fraude electoral en Brasil, a pesar de que Abelardo de la Espriella reconoció la victoria de Lula: “¿Esto es democracia?”

La excongresista del Centro Democrático citó un reporte periodístico de Infobae en el que se reportó lo que habría sido el viaje del excandidato de derecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, rumbo a Estados Unidos

María Fernanda Cabal insistió en un supuesto fraude electoral en Brasil, a pesar de que Abelardo de la Espriella reconoció la victoria de Lula: “¿Esto es democracia?”

Petrolera estatal india anunció el descubrimiento de crudo en el Meta: el potencial inicial sería de 750 barriles diarios

El sondeo Milano-1X confirmó la presencia de crudo en la formación Lower Mirador y abrió una nueva zona de evaluación dentro del bloque CPO-5, operado por la filial colombiana de la compañía

Petrolera estatal india anunció el descubrimiento de crudo en el Meta: el potencial inicial sería de 750 barriles diarios

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

El vehículo que transportaba a la agrupación del hijo de Poncho Zuleta se salió de la vía, golpeó la baranda de un puente y terminó en el Ariguaní durante la madrugada del 26 de octubre

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”

Ross aseguró en una transmisión de TikTok que el creador bahameño cuestionó la paternidad del menor y lo invitó a resolver las dudas mediante ese examen, para cerrar la disputa ante sus seguidores

Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”

Dayana Jaimes y Lily Díaz se pronunciaron en redes sociales tras conocer el accidente de Kbeto Zuleta: "Día triste para el vallenato"

Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez y otras figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia de Kbeto Zuleta: “Nos unimos en oración”

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Deportes

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

Jhon Durán nuevamente en el ojo del huracán por su conducta: fue expulsado tras la victoria de Benfica

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”