Colombia

María Fernanda Cabal insistió en un supuesto fraude electoral en Brasil, a pesar de que Abelardo de la Espriella reconoció la victoria de Lula: “¿Esto es democracia?”

La excongresista del Centro Democrático citó un reporte periodístico de Infobae en el que se reportó lo que habría sido el viaje del excandidato de derecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, rumbo a Estados Unidos

María Fernanda Cabal denunció fraude contra Flávio Bolsonaro y se desmarcó de Abelardo de la Espriella
La exsenadora María Fernanda Cabal volvió a denunciar fraude contra Flávio Bolsonaro y con ello se desmarcó de lo dicho por el presidente Abelardo de la Espriella (- crédito Colprensa - REUTERS)
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Con una nueva publicación en sus redes sociales, la exsenadora María Fernanda Cabal volvió a cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, pese a que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ya reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y reconoció la voluntad expresada en las urnas en el país vecino.

La excongresista, que dejó el Centro Democrático y ahora hace parte del partido Republicano, compartió un fragmento del reporte de Infobae en vivo sobre la posible salida del excandidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, utilizando Argentina como escala para su desplazamiento.

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“¿Esto es democracia? Se robaron las elecciones y le ordenaron a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte. Su padre está preso, su hermano en el exilio y ahora van por él”, indicó. En su mensaje en X, agregó que “la persecución contra la oposición avanza ante los ojos del mundo” y afirmó que el caso “no es solo contra una familia: es contra Brasil”.

Mensaje de María Fernanda Cabal sobre la situación judicial de Flávio Bolsonaro
Con un mensaje en la red social X, en el que citó a Infobae, la exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó las medidas judiciales contra el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, que habría volado rumbo a Estados Unidos - crédito @MariaFdaCabal/X

Flávio Bolsonaro habría partido desde Puerto Iguazú en un vuelo privado

El pronunciamiento de Cabal se conoció después de la información revelada por Infobae sobre el posible viaje de Bolsonaro a Estados Unidos en una aeronave privada que despegaría desde Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

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Según información a la que accedió este medio, el senador brasileño habría cruzado la frontera con su documento nacional de identidad y abordaría un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly S.A. La firma solicitó trámites ante Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes; entre los que estaría el político.

Avión Marca de Agua - Bolsonaro
Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. - crédito Infobae

El posible traslado ocurrió después de que el excandidato presidencial aseguró que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. Bolsonaro atribuyó la medida al Supremo Tribunal Federal (STF), aunque las autoridades no habían precisado de manera pública el expediente que motivó la restricción.

Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, afirmó Bolsonaro en un video divulgado en redes sociales, en respuesta al pedido judicial y un día después de que se decretara su derrota en las urnas frente al actual mandatario, que logró la reelección para un periodo de cuatro años.

De la Espriella ya reconoció el triunfo de Lula y aceptó la voluntad de los votantes en Brasil

La posición de Cabal contrastó con el mensaje difundido por De la Espriella tras la segunda vuelta electoral brasileña. El mandatario, que había respaldado a Bolsonaro durante la campaña, reconoció el triunfo de Lula y remarcó que el resultado debía respetarse, pues era la voluntad que expresaron los brasileños en la contienda.

Mensaje de Abelardo de la Espriella sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil
Con esta publicación en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil tras la victoria de Lula da Silva - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, escribió el jefe de Estado, que agregó que las afinidades políticas no pueden imponerse sobre el resultado de las urnas; mensaje que fue bien recibido por distintos sectores políticos.

“Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, señaló el primer mandatario, que con ello aceptó la victoria de Lula frente a Bolsonaro y se sumó a otros líderes de la región.

El gobernante también reconoció sus diferencias ideológicas con Lula, aunque dejó en claro la necesidad de mantener una relación bilateral basada en la cooperación. “Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, declaró De la Espriella al mencionar asuntos como la lucha contra el narcoterrorismo, la minería ilegal y la protección de la Amazonía.

A sus 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para asumir un cuarto periodo presidencial, el segundo consecutivo - crédito REUTERS
A sus 81 años, Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para asumir un cuarto periodo presidencial, el segundo consecutivo - crédito REUTERS

Así fue como Lula da Silva revirtió el resultado de la primera vuelta

En la jornada del domingo 25 de octubre, el hoy jefe de Estado brasileño obtuvo 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Bolsonaro, de acuerdo con el resultado oficial reconocido por las autoridades electorales. La diferencia fue de cerca de 4,4 millones de sufragios, lo que decretó la amplia victoria del gobernante frente al dirigente opositor.

En efecto, el resultado significó una reversión respecto de la primera vuelta, disputada el 4 de octubre, cuando Bolsonaro había alcanzado el 47,03% y Lula el 45,16%. Tras la derrota, el senador cuestionó la extensión de dos horas de la jornada electoral y anticipó que buscaría la anulación de los comicios; una decisión que generó contrate de opiniones.

Aunque en primer término el candidato perdedor alegó un aparente fraude y que no reconocería el triunfo de su contendor, el Partido Liberal, la agrupación de Bolsonaro, reconoció después el resultado proclamado por las autoridades electorales brasileñas, pese a que mantuvo sus cuestionamientos sobre el desarrollo de la votación.

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