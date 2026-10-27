Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

La denuncia del delantero de Atlético Bucaramanga se realizó tras finalizado el partido en el estadio El Campín-crédito @CarlosAfutbol/X

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El 26 de octubre de 2026, Santa Fe derrotó al Atlético Bucaramanga por 2-1 en el estadio el Campín de Bogotá por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El gol del atacante Luis Palacios a pocos minutos de finalizar el partido dejó al equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto en la cuarta posición del campeonato colombiano con 28 puntos y a dos puntos de clasificar a las finales de la Liga BetPlay.

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Pero el otro hecho noticioso que se presentó en el Coliseo de la 57 fue la denuncia que realizó el periodista Carlos Andrés Álvarez al denunciar que el delantero Kevin Londoño de Atlético Bucaramanga le habría lanzado una botella de agua al presidente de Santa Fe.

El futbolista del Atlético Bucaramanga se vio involucrado en una pelea con Eduardo Méndez, según las versiones de la prensa que estuvo presente en el Campín-crédito @CarlosAfutbol/X

Kevin Londoño, futbolista de Atlético Bucaramanga, protagonizó una discusión con un periodista luego de que este lo acusara de haber lanzado una botella de agua contra Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

El jugador rechazó la versión y exigió pruebas: “¿Hay evidencia de que yo tiré una botella?”, preguntó.

Ante la respuesta del comunicador, al afirmar al estar presente en el hecho y sugirió consultar a Méndez, Londoño le pidió que relatara los hechos “bien como son” y le reprochó una presunta falta de imparcialidad:

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“Eres un periodista, no sos hincha”.

La pelea entre Eduardo Méndez y Kevin Londoño: los antecedentes tras su paso por Independiente Santa Fe

Eduardo Méndez afirmó que Kevin Londoño no debía plata en su momento cuando estuvo en el cuadro "Cardenal"- crédito Independiente Santa Fe

El 11 de diciembre de 2024 se formó la polémica entre el hoy jugador de Atlético Bucaramanga y el presidente de Santa Fe.

Londoño en su momento afirmó que no quiere regresar a Independiente Santa Fe mientras pasa sus vacaciones en Medellín, tras denunciar amenazas contra su pareja y mensajes hostiles de hinchas. El futbolista sostuvo en Blog Deportivo de Blu Radio que necesita tranquilidad para recuperar su nivel y que el club tampoco desea retenerlo.

El contrato entre las partes tiene una vigencia de tres años, de los cuales Londoño ha cumplido un año y medio: seis meses en Santa Fe y el resto a préstamo en Pasto. El acuerdo por la cesión establece que cada club paga el 50 % de su salario, según explicó el presidente Eduardo Méndez en Blog Deportivo de Blu Radio.

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Kevin Londoño llegó a Santa Fe y su salida se debió según él por amenazas a su familia - crédito Carlos Ortega/EFE

El jugador ubicó el origen de sus preocupaciones después de un partido frente a Nacional, cuando su pareja tuvo un altercado en Bogotá. Londoño relató:

“Ella se quedó y hubo un altercado donde le dicen que no me quieren ver en el equipo. Eso me preocupó mucho. Me lo contó esta semana y, obviamente, me sentí triste. Por más errores que se cometan, llegar a este límite es sumamente grave”.

También denunció que recibió escritos por Instagram y llamadas desde números ocultos.

“Hubo muchos episodios, por ejemplo, por redes. Hemos recibido escritos por Instagram, llamadas de números ocultos, pero pensé que no iba a ir más allá”, afirmó, antes de señalar que una respuesta suya fue tergiversada por hinchas de Santa Fe.

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Londoño aseguró que su prioridad es salir del club, incluso si eso implica resignar dinero.

“En noviembre cuadramos la plata y antes de clasificar con Pasto, pero yo prefiero perder la plata, pero no la tranquilidad y no me volvió a contestar”, dijo sobre sus conversaciones con Méndez.

El futbolista indicó que consultó a Acolfutpro y a otras personas para abordar la situación.

“He hablado con Puche, Quijano, los de la Asociación... Nos estamos asesorando y hablando del tema, pero hablé con él antes de hacer todo público, quise primero hablar con él”, sostuvo.

Eduardo Méndez es presidente de Independiente Santa Fe desde agosto de 2019 - crédito Independiente Santa Fe

El mismo 11 de diciembre de 2024, Méndez afirmó que Londoño le pidió terminar el vínculo durante su etapa de buen rendimiento en Pasto, pero que él le preguntó cuál era la urgencia. El presidente agregó que el futbolista luego realizó declaraciones negativas sobre Santa Fe y que le pidió que no se burlara del equipo.

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El dirigente sostuvo que recibió audios en los que Londoño hablaba mal de jugadores de Santa Fe y que después fue contactado porque el futbolista necesitaba tratar asuntos urgentes vinculados con amenazas contra su esposa. Méndez dijo que se comunicó con Acolfutpro para reclamar que los jugadores cumplan los contratos vigentes.

“Yo les cumplo a mis jugadores de acuerdo a lo que firmamos y así deseo que me cumplan a mí”, expresó Méndez. También afirmó que a Londoño se le efectuó un pago de 60 millones de pesos, con la correspondiente retención en la fuente y otros descuentos legales, aunque el jugador no quería que se le aplicaran.

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Méndez negó haber insultado al extremo por su raza o religión y rechazó haberlo llamado “negro hijuetantas”. El presidente de Santa Fe añadió que tiene jugadores negros a quienes considera muy buenos amigos.