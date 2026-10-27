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Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

El extremo colombiano estuvo presente en la gala que dejó al goleador inglés como el mejor jugador del año

Luis Díaz estuvo presente en la ceremonia del Balón de Oro-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
Luis Díaz estuvo presente en la ceremonia del Balón de Oro-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
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El 26 de octubre de 2026, el delantero inglés Harry Kane se convirtió en el nuevo ganador del Balón de Oro tras superar al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal en la votación.

Mientras se realizó la gala y se conoció la decisión de France Football para dar al ganador, Luis Díaz estuvo junto a sus compañeros en el Bayern Múnich, incluidos el delantero inglés y tras conocerse la decisión de los jurados, “Lucho” se pronunció en sus redes sociales.

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El "Guajiro" felicitó al delantero inglés t ras su coronación en el Balón de Oro, siendo el primero en ganarlo después de 25 años con Michael Owen-crédito @luisdiaz19_/Instagram
El "Guajiro" felicitó al delantero inglés tras su coronación en el Balón de Oro, siendo el primero en ganarlo después de 25 años con Michael Owen-crédito @luisdiaz19_/Instagram

Luis Díaz felicitó a Harry Kane después de que el delantero inglés ganara el Balón de Oro 2026 en Londres. El colombiano, compañero suyo en Bayern Múnich, le envió el mensaje tras la ceremonia.

En una historia de Instagram, Díaz escribió: “Felicitaciones, Harry. Lo tienes muy merecido”.

Díaz terminó en el puesto 24 de la votación, en la que fue uno de los 30 finalistas. Quedó por detrás de sus compañeros Olise y Kane, y por delante de Dayot Upamecano, ubicado en el lugar 26.

Su nominación llegó después de ganar tres títulos, marcar en finales y alcanzar las semifinales de la Champions, aunque su actuación en el Mundial perjudicó su posición final.

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Kane superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, recibió el premio de manos de Ronaldo Nazario y agradeció a sus compañeros, entrenadores y a Tottenham, el club donde inició su carrera profesional.

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