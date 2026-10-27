Tras el homicidio de Miguel Castellanos, Leandro Castellanos, concejal de Bogotá y exarquero de Santa Fe compartió mensaje en homenaje a su hermano

Castellanos Serrano tenía intenciones de lanzarse a las elecciones de la Alcaldía de Cúcuta en 2027 - créditos @leandro22castellanos/IG | @miguelcastellanosserrano/IG

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Con una publicación acompañada de un fragmento de la canción Amor eterno de Juan Gabriel, el concejal de Bogotá y exarquero de Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, se pronunció en redes sociales luego del crimen de su hermano, el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Armando Castellanos Serrano.

El funcionario fue víctima de un disparo el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental, cerca de la estación de servicio Tasajero.

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Por este caso las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y ubicar a los responsables.

El exfutbolista que también jugó en el Cúcuta Deportivo que cambió las canchas de fútbol y sesiones de entrenamiento por los debates y el mundo de la política, compartió una fotografía en la que ambos están de espaldas en medio de un viaje familiar a la playa.

De fondo, se escucha el fragmento de la canción del artista mexicano: “Cómo quisiera, ay / Que tú vivieras / Que tus ojitos jamás se hubieran / Cerrado nunca y estar mirándolos”.

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El ahora cabildante de Bogotá por la Alianza Verde despidió a si hermano en redes sociales y en una historia (story) compartió una fotografía de ambos en medio de un viaje familiar, acompañada de un fragmento de la canción 'Amor eterno', de Juan Gabriel - crédito @leandro22castellanos/IG

Castellanos Serrano, mayor retirado de la Policía Nacional, recibió un disparo en la cabeza luego de descender de su camioneta Toyota gris, de placas JRP-425, según las primeras versiones conocidas sobre el caso. Uno de sus hijos, de 12 años, presenció el homicidio.

El crimen ocurrió antes de las 6:00 p. m. del lunes, en un tramo ubicado entre el puente sobre el río Pamplonita y el desvío hacia el batallón del Ejército. La zona quedó acordonada mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantó la inspección judicial.

Las autoridades investigan por qué Castellanos descendió de la camioneta

La principal incógnita de la investigación se concentra en las circunstancias que llevaron a Miguel Castellanos a salir del vehículo antes del ataque.

Una de las hipótesis plantea que una motocicleta o un automóvil golpeó la camioneta y que el exfuncionario se detuvo en la berma para verificar lo sucedido, destacó el diario local La Opinión.

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El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, afirmó que, al parecer, una moto chocó el vehículo y el conductor bajó para hablar sobre el incidente.

“Al bajarse a hablar y solucionar el problema le dispararon”, dijo Quintero al referirse a la información preliminar del homicidio.

El CTI realizó la inspección al cuerpo de Castellanos y el vehículo en el que se movilizaba - crédito Cúcuta 360/Facebook

Otra versión bajo análisis señala que Castellanos habría descendido para conversar con una persona conocida. No obstante, allegados de la víctima consideran menos probable esa posibilidad, de acuerdo con la información conocida tras el asesinato.

Las cámaras de la estación de servicio Tasajero serán revisadas

Los investigadores esperan que las grabaciones de seguridad de la estación de servicio Tasajero permitan reconstruir los minutos previos al crimen e identificar a los atacantes.

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El establecimiento cuenta con varias cámaras que podrían registrar el tránsito sobre el Anillo Vial Occidental y el sitio en el que fue hallado el cuerpo.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de forma pública en qué vehículos se movilizaban los responsables ni cuántas personas participaron en el ataque.

La Policía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta anunciaron un despliegue operativo para dar con los autores del homicidio.

Indepaz reportó que con el asesinato de Miguel Castellanos asciende a 130 la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026. - crédito Indepaz

Familiares llegaron al lugar tras conocer la muerte del exfuncionario

Luego de que transeúntes alertaron a la Policía sobre el cuerpo de un hombre tendido junto a la carretera, familiares (su mamá y una de sus hijas) y allegados de Castellanos llegaron al sector. La madre de la víctima expresó su dolor al confirmar la identidad de su hijo.

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Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recogieron elementos de interés para la investigación, revisaron la camioneta e inspeccionaron el cuerpo. Más tarde, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses.

Sus hermanos, el exsenador Jairo Alberto Castellanos y el concejal de Bogotá Leandro Castellanos, no estuvieron en la escena del crimen.

Castellanos había dejado la Secretaría de Gobierno y aspiraba a la Alcaldía

Miguel Castellanos renunció en enero a la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, cargo que ocupaba desde diciembre de 2023. De acuerdo con personas cercanas, evaluaba una candidatura a la Alcaldía de la ciudad.

Antes de ingresar a la administración local, acumuló más de 20 años de trayectoria en la Policía Nacional.

Llegó al grado de mayor de la reserva activa y tuvo experiencia en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con labores en Norte de Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Guaviare.

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El congresista envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y pidió la liberación de su equipo de campaña. En efecto, las tres personas secuestradas fueron liberadas - crédito Redes sociales/X

Su hermano, el exsenador Jairo Alberto Castellanos, se encuentra en estado de salud delicado. En febrero de este año, durante la campaña al Congreso, sobrevivió a un atentado contra su caravana en Tame, Arauca.

La investigación por el asesinato de Miguel Castellanos busca establecer si el ataque tuvo relación con su trayectoria pública, sus actividades políticas o un hecho distinto, en medio de una ola de hechos violentos que azotan a la capital de Norte de Santander.