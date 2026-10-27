Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”

La mujer relató que, tras terminar su relación con David Darville en 2020, no recibió aportes ni respuestas hasta 2023, según contó en el directo realizado para hablar del conflicto familiar - crédito @elcotorreovip/TikTok

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Una mujer identificada en redes sociales como Rossrm19 habló sobre la vida privada de David Darville, conocido en el mundo digital como Escro, prometido de la creadora de contenido colombiana Aida Victoria Merlano.

Durante una transmisión en vivo de TikTok, la presunta expareja del streamer bahameño lo acusó de no responder económicamente por el hijo que, según su versión, ambos tienen en común y lo retó a realizarse una prueba de ADN para poner fin a las dudas que él habría manifestado sobre la paternidad del menor.

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Las declaraciones de la mujer llegan en un momento de alta exposición mediática para Darville, quien en agosto de 2026 hizo pública su relación y compromiso matrimonial con Merlano durante un viaje a las Bahamas, y que desde entonces ha estado involucrado en cruces públicos con Juan David Tejada, padre del hijo de la influenciadora barranquillera.

El anillo de compromiso que Escro le dio a Aida Victoria tendría un costo superior a los 10 millones de pesos - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Ross aseguró que Escro fue un padre ausente durante tres años

El relato de la mujer abarcó varios años de convivencia y posterior distanciamiento. Según explicó, la relación con Darville terminó en 2020 y, a partir de ese momento, el streamer se habría desentendido por completo de su responsabilidad con el menor.

“Del 2020 al 2023, él fue ausente económicamente y de todo, ausente totalmente”, afirmó la mujer, que agregó que durante ese período no existió “un depósito, un envío, un recibo” ni ningún tipo de aporte por parte del creador de contenido.

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Según su testimonio, cuando le escribía para solicitar ayuda, él la dejaba en visto o le respondía que se las arreglara con los negocios que habían montado juntos en República Dominicana.

La situación habría cambiado parcialmente cuando ella regresó a las Bahamas, donde es residente desde hace más de una década. En ese punto, según Ross, Escro comenzó a pagar el colegio del niño y a depositar una suma mensual que fue variando con el tiempo.

La mujer denunció que los aportes se redujeron tras la llegada de Merlano

La influencer Aida Victoria Merlano habla sobre matrimonio, hijos y su futuro con Escro - crédito @therealescro/ Instagram

Uno de los puntos más sensibles del testimonio fue la denuncia de que los aportes económicos del streamer se redujeron después de que iniciara su relación con la influenciadora colombiana. Según la presunta expareja, antes de viajar a las Bahamas con su pareja actual, Darville le prometió que mantendría la ayuda económica, pero una vez allí, los términos cambiaron.

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“Ese señor pisó aquí en las Bahamas. Me llamó: ‘¿Tú vas a pagar el colegio de tu hija? Porque no lo voy a pagar’”, relató la mujer, quien también señaló que el monto mensual se redujo y que, ante un reclamo por el costo de los útiles escolares, el streamer le respondió: “Con los quinientos compra los libros. Solamente voy a dar mil por él y voy a pagar su colegio y nada más”.

Ross contrastó esa actitud con los gastos que, según ella, Escro exhibe públicamente en redes sociales. “Te vas a Cartier, haces el regalo de seis mil dólares y te cuesta darle dinero a tu hijo. Y andas en las redes hablando y presumiendo tus lujos y te cuesta pagarle mil dólares a tu hijo”, cuestionó.

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La expareja exigió una prueba de ADN y aseguró que ya existe un resultado previo

Según dijo la expareja del streamer, a él no le gustan los niños y ella estaría dispuesta a pagar por la prueba de ADN - crédito @elcotorreovip/TikTok

El reclamo central de la mujer giró en torno a la prueba de paternidad. Según su versión, Darville ya se habría sometido a un examen de ADN años atrás, cuando ella ni siquiera estaba presente, y ahora cuestiona la paternidad del niño después de casi ocho años.

“Que él se haga el ADN es lo único que a mí me interesa. Ya después de ahí, si no le quiere dar al hijo, que no le dé, que yo lo mantengo”, declaró. Incluso ofreció cubrir el costo de la prueba: “Si él no quiere pagar el ADN, hasta yo se lo regalo. Que elija el lugar, el país y dónde”.

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Ross lanzó una advertencia directa a Aida Victoria Merlano

La transmisión también incluyó un mensaje dirigido a la creadora de contenido colombiana. Ante la posibilidad de que Merlano respondiera públicamente con su conocido estilo confrontativo en redes, la mujer fue directa.

“Yo le recomiendo a ella que no opine, porque ella llegó ayer a la vida de él. Ella simplemente va a creer el mundo que él le venda y le pinte”, advirtió, y agregó: “Si ella nunca se ha topado con la lengua de una dominicana, yo tengo la mía. Que no me hablen de disparates”.

Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

Durante su viaje a Bahamas, Aida Victoria Merlano anunció su compromiso con Escro - crédito @aidavictoriam/Instagram

Además, la mujer cuestionó la imagen pública del streamer. “No es una buena persona, no es un buen papá y no es nada de lo que ustedes creen”, sentenció al cierre de la transmisión, en la que adelantó que tiene información adicional que revelará más adelante.

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