Deportes

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

El “Guajiro” estuvo presente donde se entregó en el London Palladium de Londres, acompañando a su compañero de equipo en el Bayern Múnich

Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro y quedó en la casilla 24-crédito Bayern Múnich
Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro y quedó en la casilla 24-crédito Bayern Múnich
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El 26 de octubre de 2026, Harry Kane se convirtió en el segundo inglés en ganar el Balón de Oro en el siglo XXI tras 25 años, luego de la consagración del exdelantero Michael Owen en 2001.

Y por los lados de Colombia, Luis Díaz fue incluido en la lista de 30 finalistas a ganar el preciado trofeo, entrando como uno de los colombianos que hizo parte de este listado junto a históricos de la selección “Cafetera” como el volante James Rodríguez y el delantero Radamel Falcao García.

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Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro y quedó en la casilla 24-crédito Bayern Múnich
Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro y quedó en la casilla 24-crédito Bayern Múnich

Luis Díaz volvió a situar a Colombia entre los protagonistas del Balón de Oro al ocupar el puesto 24 en la edición de 2026, en su segunda aparición en la clasificación del premio. El extremo del Bayern Múnich quedó por debajo del lugar 17 que había alcanzado en 2022.

El colombiano llegó a la votación tras conquistar con el Bayern la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. En la temporada 2025-2026 disputó 51 partidos, marcó 26 goles y registró 20 asistencias.

James Rodríguez en la ceremonia del Balón de Oro 2014 recibiendo el premio puskás al mejor gol del año - crédito AFP.
James Rodríguez en la ceremonia del Balón de Oro 2014 recibiendo el premio puskás al mejor gol del año - crédito AFP.

La mejor posición de un colombiano sigue en manos de Radamel Falcao García, quien terminó quinto en 2012 con el Atlético de Madrid. El delantero también ocupó el undécimo lugar en 2013 y el puesto 24 en 2017. James Rodríguez quedó octavo en 2014, después de ser el máximo goleador del Mundial de Brasil con seis tantos, y fue decimonoveno en 2015.

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Antes de ellos, Faustino Asprilla terminó sexto en 1993, aunque en el premio al Jugador Mundial de la FIFA y no en el Balón de Oro de France Football. En la rama femenina, Linda Caicedo fue la primera colombiana nominada al galardón, en 2023, y Mayra Ramírez ocupó el puesto 21 en 2024.

El colombiano Radamel Falcao García hizo parte del once ideal de la temporada de la FIFA 2012 - AFP
El colombiano Radamel Falcao García hizo parte del once ideal de la temporada de la FIFA 2012 - AFP

Estos fueron los nominados al Balón de Oro en 2012:

2012

  • Sergio Agüero (Argentina / Manchester City)
  • Xabi Alonso (España / Real Madrid)
  • Mario Balotelli (Italia / Manchester City)
  • Karim Benzema (Francia / Real Madrid)
  • Gianluigi Buffon (Italia / Juventus)
  • Sergio Busquets (España / Barcelona)
  • Iker Casillas (España / Real Madrid)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid)
  • Didier Drogba (Costa de Marfil / Chelsea / Shanghai Shenhua)
  • Radamel Falcao (Colombia / Atlético de Madrid)
  • Xavi Hernández (España / Barcelona)
  • Zlatan Ibrahimović (Suecia / Milan / Paris Saint-Germain)
  • Andrés Iniesta (España / Barcelona)
  • Lionel Messi (Argentina / Barcelona)
  • Manuel Neuer (Alemania / Bayern Múnich)
  • Neymar (Brasil / Santos)
  • Mesut Özil (Alemania / Real Madrid)
  • Gerard Piqué (España / Barcelona)
  • Andrea Pirlo (Italia / Juventus)
  • Sergio Ramos (España / Real Madrid)
  • Wayne Rooney (Inglaterra / Manchester United)
  • Yaya Touré (Costa de Marfil / Manchester City)
  • Robin van Persie (Países Bajos / Arsenal / Manchester United)
Harry Kane ganó el Balón de Oro-crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters
Harry Kane ganó el Balón de Oro-crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

2013

  • Gareth Bale (Gales / Real Madrid)
  • Edinson Cavani (Uruguay / PSG)
  • Radamel Falcao (Colombia / Mónaco)
  • Eden Hazard (Bélgica / Chelsea)
  • Zlatan Ibrahimović (Suecia / PSG)
  • Andrés Iniesta (España / Barcelona)
  • Philipp Lahm (Alemania / Bayern Múnich)
  • Robert Lewandowski (Polonia / Borussia Dortmund)
  • Lionel Messi (Argentina / Barcelona)
  • Thomas Müller (Alemania / Bayern Múnich)
  • Manuel Neuer (Alemania / Bayern Múnich)
  • Neymar (Brasil / Barcelona)
  • Mesut Özil (Alemania / Real Madrid y Arsenal)
  • Andrea Pirlo (Italia / Juventus)
  • Franck Ribéry (Francia / Bayern Múnich)
  • Arjen Robben (Países Bajos / Bayern Múnich)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid)
  • Bastian Schweinsteiger (Alemania / Bayern Múnich)
  • Thiago Silva (Brasil / PSG)
  • Luis Suárez (Uruguay / Liverpool)
  • Yaya Touré (Costa de Marfil / Manchester City)
  • Robin van Persie (Países Bajos / Manchester United)
  • Xavi Hernández (España / Barcelona)

Por su parte, James Rodríguez entró dentro de los nominados también en dos oportunidades: en el 2014 por su actuación destacada en el Mundial de Brasil en la cual quedó goleador con seis anotaciones y además ganó el premio Puskas al mejor gol.

El inglés Harry Kane posa con el Balón de Oro de 2026, cuyo premio se dio a conocer este lunes en Londres-crédito Tolga Akmen/EFE
El inglés Harry Kane posa con el Balón de Oro de 2026, cuyo premio se dio a conocer este lunes en Londres-crédito Tolga Akmen/EFE

2014

  • Ángel Di María (Argentina) – Real Madrid / Manchester United
  • Andrés Iniesta (España) – Barcelona
  • Arjen Robben (Países Bajos) – Bayern Múnich
  • Bastian Schweinsteiger (Alemania) – Bayern Múnich
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – Real Madrid (Ganador)
  • Diego Costa (España) – Atlético de Madrid / Chelsea
  • Eden Hazard (Bélgica) – Chelsea
  • Gareth Bale (Gales) – Real Madrid
  • James Rodríguez (Colombia) – Mónaco / Real Madrid
  • Javier Mascherano (Argentina) – Barcelona
  • Karim Benzema (Francia) – Real Madrid
  • Lionel Messi (Argentina) – Barcelona (Finalista)
  • Manuel Neuer (Alemania) – Bayern Múnich (Finalista)
  • Mario Götze (Alemania) – Bayern Múnich
  • Neymar (Brasil) – Barcelona
  • Paul Pogba (Francia) – Juventus
  • Philipp Lahm (Alemania) – Bayern Múnich
  • Sergio Ramos (España) – Real Madrid
  • Thibaut Courtois (Bélgica) – Atlético de Madrid / Chelsea
  • Thomas Müller (Alemania) – Bayern Múnich
  • Toni Kroos (Alemania) – Bayern Múnich / Real Madrid
  • Yaya Touré (Costa de Marfil) – Manchester City
  • Zlatan Ibrahimović (Suecia) – París Saint-Germain

2015

  • Sergio Agüero (Argentina / Manchester City)
  • Gareth Bale (Gales / Real Madrid)
  • Karim Benzema (Francia / Real Madrid)
  • Kevin De Bruyne (Bélgica / VfL Wolfsburg / Manchester City)
  • Eden Hazard (Bélgica / Chelsea)
  • Zlatan Ibrahimović (Suecia / Paris Saint-Germain)
  • Andrés Iniesta (España / FC Barcelona)
  • Toni Kroos (Alemania / Real Madrid)
  • Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Múnich)
  • Javier Mascherano (Argentina / FC Barcelona)
  • Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) – Ganador del galardón
  • Thomas Müller (Alemania / Bayern Múnich)
  • Manuel Neuer (Alemania / Bayern Múnich)
  • Neymar Jr. (Brasil / FC Barcelona) – Tercer puesto
  • Paul Pogba (Francia / Juventus)
  • Ivan Rakitić (Croacia / FC Barcelona)
  • Arjen Robben (Países Bajos / Bayern Múnich)
  • James Rodríguez (Colombia / Real Madrid)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal / Real Madrid) – Segundo puesto
  • Alexis Sánchez (Chile / Arsenal)
  • Luis Suárez (Uruguay / FC Barcelona)
  • Yaya Touré (Costa de Marfil / Manchester City)
  • Arturo Vidal (Chile / Juventus / Bayern Múnich)

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