Colombia

Petrolera estatal india anunció el descubrimiento de crudo en el Meta: el potencial inicial sería de 750 barriles diarios

El sondeo Milano-1X confirmó la presencia de crudo en la formación Lower Mirador y abrió una nueva zona de evaluación dentro del bloque CPO-5, operado por la filial colombiana de la compañía

La petrolera ONGC Videsh Limited descubrió hidrocarburos con un potencial inicial de 750 barriles diarios en el pozo Milano-1X del departamento del Meta - crédito Ongc Videsh Colombia
La petrolera ONGC Videsh Limited descubrió hidrocarburos con un potencial inicial de 750 barriles diarios en el pozo Milano-1X del departamento del Meta - crédito Ongc Videsh Colombia
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La petrolera estatal india Ongc Videsh Limited descubrió hidrocarburos en el pozo exploratorio Milano-1X, en el departamento colombiano del Meta, con un potencial inicial cercano a 750 barriles diarios. El resultado confirma la presencia de petróleo en la formación Lower Mirador y abre una nueva área de evaluación dentro del bloque CPO-5.

El bloque cuenta con una participación del 30% de GeoPark. La capacidad estimada para el pozo todavía no constituye una producción comercial confirmada, ya que dependerá de los análisis técnicos pendientes y de su comportamiento en las próximas fases operacionales.

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Ongc Videsh Limited, filial internacional de exploración y producción de la estatal india Oil and Natural Gas Corporation, opera el bloque CPO-5 mediante su sucursal colombiana. La empresa desarrolla allí actividades de exploración y producción de hidrocarburos como parte de sus inversiones internacionales.

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Petrolera indiaPetróleo en el MetaOngc Videsh LimitedDescubrimiento de hidrocarburos

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