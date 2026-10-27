Mariana Mozo se despide de MasterChef Celebrity Colombia tras fallar con su postre: “Se nos va la chiquita”

La joven actriz no logró convencer a los jurados con un postre a base de leche deslactosada - crédito @realityshowenvivo/TikTok

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Mariana Mozo se despidió de MasterChef Celebrity Colombia en una de las noches más emotivas de la temporada 2026.

La actriz samaria de 23 años que formó parte de Medusa en sus dos temporadas, no logró convencer al jurado con su postre a base de leche deslactosada y abandonó la competencia de cocina del Canal RCN entre lágrimas propias, de sus compañeros y palabras de reconocimiento por parte de los tres chefs.

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La eliminación, emitida el lunes 26 de octubre, tuvo un ingrediente adicional de tensión: el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso decidió anular la etapa de salvación y enviar a los siete participantes con delantal negro directamente al reto de eliminación, una medida inédita que tomó por sorpresa a todos los concursantes.

Momento en el que Mariana pasa al atril para presentar su preparación y rompe en llanto - crédito Canal RCN/Cortesía

Siete famosos fueron directo a eliminación sin reto de salvación

La jornada arrancó con un giro que alteró la dinámica habitual del programa. Tras una recolección de firmas impulsada en el estudio, los jurados determinaron que no habría oportunidad de salvarse antes de cocinar por la permanencia. Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Tuto Patiño, Robert Farah, Jimmy Vásquez, Emiro Navarro y Mariana Mozo debieron enfrentar la prueba sin red.

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El reto exigía una preparación de nivel profesional con leche deslactosada como ingrediente protagónico. Cada participante tuvo libertad para elegir entre un plato de sal o de dulce, pero la ejecución técnica sería determinante.

El postre de Mariana falló en cocción, dulzor y presentación

Mariana Mozo optó por un postre, pero detalles en el punto de cocción del crocante, el nivel de dulce y la presentación final inclinaron la balanza en su contra. Aunque la preparación recibió algunos comentarios positivos, los errores acumulados resultaron suficientes para que el jurado tomara la decisión.

La actriz es una de las más jóvenes dentro de la competencia de cocina del Canal RCN - crédito Canal RCN/Cortesía

“Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Mariana”, anunció Jorge Rausch. La actriz rompió en llanto de inmediato, mientras sus compañeros subían al balcón y otros desde allí, lloraban su partida.

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“Se nos va la chiquita de MasterChef”, dijo Rausch al despedirla

El chef Rausch dedicó un extenso reconocimiento a la participante: “Eres muy tierna, eres muy simpática, eres muy madura para tu edad. Te has tomado esto muy seriamente y de verdad que es un orgullo verte acá haciendo las cosas como las has hecho hasta ahora”.

Belén Alonso, por su parte, calificó la eliminación como un tropiezo puntual y no como un reflejo de su nivel real: “Creo que hoy fue un tropiezo nada más, porque eres una gran cocinera. Lo demostraste en todas las cocinadas, la verdad. Hay veces que uno se cae, pero nos volvemos a levantar, nos sacudimos y para adelante. Sigue cocinando porque de verdad que eres excelente”.

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'MasterChef Celebrity' enfrenta tensión, jurados reprueban el nivel de los participantes - crédito cortesía Canal RCN

Nicolás de Zubiría recordó uno de los momentos más destacados de Mozo en la competencia, cuando preparó una cazuela en apenas 20 minutos tras quedar en una posición comprometida: “Ese día que yo te vi en el dique seco, ahí abajo en el hoyo negro y tuviste la fortaleza, la madurez para decir ‘tengo veinte minutos y no importa, la voy a reventar’. Y ese día la sacaste. Me quedo con uno de tus grandes platos”.

Jimmy Vásquez pensó en sacrificarse para que Mariana siguiera en competencia

La reacción más impactante de la noche llegó de Jimmy Vásquez, quien no pudo contener las lágrimas al conocer el veredicto. El actor reveló que llegó a considerar ofrecerse como intercambio: “En algún momento se me pasa por la cabeza ofrecerme, no porque me quiera ir, sino porque me parece que la china ha estudiado mucho”.

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Antes de que Mozo dejara su estación, Vásquez se acercó a consolarla: “Si en mis manos estuviera, no es la pelada que yo sacaría, pero finalmente yo aquí no tengo ni voz ni voto”.

Compañeros y presentadora coincidieron en que Mozo podía llegar a la final

La despedida se extendió con intervenciones de varios participantes. Luciano D’Alessandro aseguró que “todo el mundo decía que esa niña iba a estar en la final o al menos en el top five, porque cocina increíble”.

La joven actriz estuvo en riesgo junto a otros seis participantes que incluso llegaron a pensar que ellos debieron salir en lugar de Mariana - crédito Canal RCN Cortesía

Verónica Orozco describió el momento con una frase que resumió el sentir general: “Nuestra muñequita se nos va hoy y es como si se apagara un solecito en esta cocina”.

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Emiro Navarro destacó su nobleza y carisma: “Es una niña supertalentosa, muy noble, con esa luz”. Julieta Piñeres y Sebastián Vega también le expresaron cariño, mientras que Robert Farah admitió que “casi se me sale una lagrimilla, porque es que es muy tierna”.

La presentadora Claudia Bahamón reconoció que tenía un “sinsabor” con la eliminación: “Uno dice: ‘esa china tiene un talento impresionante’. Cuando comenzaste yo dije: ‘fácil puede llegar a la final si sigue por ese camino’. Entonces sí me da mucho pesar que te vayas hoy”.

“Gracias por abrazar mi sensibilidad”, fueron las últimas palabras de Mozo

Desde el balcón, sus compañeros se mostraron tristes por la salida de la joven actriz de las cocinas - crédito Canal RCN Cortesía

En su despedida, Mariana Mozo agradeció a sus compañeros y compartió un mensaje sobre la vulnerabilidad: “Gracias por abrazar también mi sensibilidad, porque sé que a muchas personas les cuesta mostrar ese lado. A mí en el colegio me hacían bullying por llorona y hoy en día lloro hasta por felicidad y no me importa”.

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