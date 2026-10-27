Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

El cantante Kbeto Zuleta permanece en cuidados intensivos en Bosconia tras sufrir una amputación y lesiones pulmonares. (Captura de Video X/Festival Vallenato)

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El mundo del vallenato sigue teniendo una “maldición” en las carreteras de Colombia. Esa expresión se ha usado para nombrar, sin atribuirles una causa sobrenatural, los repetidos accidentes viales que han afectado a intérpretes, compositores y equipos musicales.

Las giras obligan a recorrer largas distancias entre ciudades, a menudo de noche o madrugada y después de conciertos, una dinámica que expone a las agrupaciones a los riesgos de las vías.

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El caso más reciente fue el del artista Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, que permanece en cuidados intensivos tras la caída del bus de su agrupación al río Ariguaní. El siniestro ocurrió en la madrugada del 26 de octubre, en el kilómetro 16+100 del corredor entre Pueblo Nuevo y Bosconia, entre los departamentos de Magdalena y Cesar.

El automotor de servicio público, que cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y trasladaba a integrantes de la agrupación del hijo del reconocido cantante Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta Díaz, se salió de la carretera, impactó contra la baranda del puente y cayó al afluente hídrico, de acuerdo con el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía.

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El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, informó que el balance ascendió a cuatro personas fallecidas y 22 lesionadas. Entre los fallecidos identificados están el corista Dooggner Giovanny Antonio Lobo Albear, conocido como Geovanny Lobo, y el guitarrista Harold David Santana Martínez. Las autoridades continúan con las actuaciones para establecer las causas del hecho; primeras versiones apuntarían a un posible microsueño, lo que no ha sido confirmado como conclusión oficial.

Zuleta fue llevado a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia (Cesar), donde está acompañado por Poncho Zuleta, que suspendió su gira musical por Estados Unidos. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, informó que el artista ingresó con una amputación en una de sus piernas y requirió una operación en la otra extremidad inferior por lesiones vasculares y óseas.

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También sufrió una contusión pulmonar que obligó a su intubación. La clínica indicó que, tras la cirugía, se encontraba estable dentro de su recuperación posoperatoria, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos y bajo pronóstico reservado. Su traslado a una institución de mayor complejidad depende de que su estado se estabilice.

El accidente de Kbeto Zuleta se suma a una serie de hechos viales que han dejado sobrevivientes con lesiones de distinta gravedad, pero también pérdidas irreparables para el vallenato. A lo largo de varias décadas, cantantes, compositores y músicos de sus agrupaciones han muerto o han resultado heridos mientras se desplazaban por las carreteras de Colombia.

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Los accidentes que causaron la muerte de figuras del vallenato

El primer artista del género musical que sufrió un accidente de tránsito en las vías colombianas fue Martín Maestre, quien murió el 1 de agosto de 1979, a los 26 años, en un accidente en la vía entre La Guajira y Valledupar. En el hecho, sobrevivió el cantante Diomedes Díaz, quien conducía el automóvil. Maestre fue tío y una de las primeras referencias musicales del llamado Cacique de La Junta.

Posteriormente, Adaníes Díaz, cantante y padre de Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, falleció el 9 de febrero de 1983 junto con su madre, Herminia Brito, y su hija Joisme Galeana. Regresaba de Lagunita, corregimiento de Barrancas (La Guajira), hacia Riohacha con su familia cuando el vehículo impactó contra una pila de escombros de asfalto que estaba en la calzada, a pocos kilómetros de su destino, según recopiló el medio local El Pilón.

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Su esposa, Claribel Ortiz, y dos de sus hijos sobrevivieron heridos; Ortiz permaneció un mes en coma. El artista había integrado un dúo con el acordeonero Héctor Zuleta.

A continuación, se destaca Patricia Teherán, que murió el 19 de enero de 1995, a los 25 años, en la carretera entre Barranquilla y Cartagena. Viajaba con su esposo, Víctor Sierra, quien también falleció. Los reportes de la época señalaron que una llanta del vehículo estalló antes del accidente.

El compositor Hernando Marín murió el 5 de septiembre de 1999, a los 55 años, luego de que el taxi en que viajaba se saliera de la carretera cerca del cruce El Bongo, en jurisdicción de Los Palmitos, Sucre. Versiones recogidas años después señalaron que la niebla y un posible microsueño del conductor habrían influido, aunque no existe una conclusión oficial disponible sobre la causa. Su obra incluye “La creciente”, grabada por el Binomio de Oro.

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Jesús Manuel Estrada, antiguo vocalista de Los Diablitos e intérprete de “Los caminos de la vida”, murió el 12 de noviembre de 2003 cuando la camioneta en la que viajaba chocó contra una tractomula en límites entre Cesar y Santander. Horas antes había actuado en Ayacucho, corregimiento de La Gloria (Cesar), y partió de madrugada con su grupo. En el siniestro también murieron Lázaro González y Jarvi León González.

Otro de los casos más recordados por los colombianos fue el de Kaleth Morales que sufrió un accidente el 23 de agosto de 2005 mientras viajaba de Cartagena a Valledupar con su hermano Keyner Morales. Fue trasladado a centros médicos y murió al día siguiente, a los 21 años, por la gravedad de las lesiones.

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Del mismo modo, Martín Elías Díaz Acosta, hijo de Diomedes Díaz, falleció el 14 de abril de 2017, a los 26 años, después de un accidente al regresar de una presentación en Coveñas, Sucre. El vehículo se accidentó en la vía entre San Onofre y Lorica, cuando se dirigía hacia Cartagena.

El compositor Romualdo Brito murió el 20 de noviembre de 2020 en un accidente en la vía San Roque-Curumaní, en Cesar. La camioneta en la que se movilizaba impactó contra un árbol.

Los artistas que sobrevivieron a siniestros en las carreteras

Además del accidente en el que falleció su tío Martín Maestre, Diomedes Díaz también sufrió un accidente en octubre de 2012 cuando viajaba de Valledupar a su finca Las Nubes. Según los reportes de entonces, el conductor intentó esquivar una vaca y la camioneta se salió de la vía. El cantante recibió atención médica pero salió fuera de peligro. Sin embargo, por causas ajenas a ese siniestro, el Cacique falleció en diciembre de 2013.

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La cantante Ana del Castillo también sobrevivió a dos accidentes en 2019. En febrero de ese año, la camioneta en la que se movilizaba en Valledupar chocó contra postes de energía y otro vehículo. Mientras que en diciembre, el automotor se volcó en la Vía Oriental del Atlántico cuando la artista se desplazaba a una presentación. En ambas situaciones, la artista resultó ilesa.

En diciembre de 2021, Omar Geles sufrió un accidente en la Troncal de Occidente, entre Chinú y Sahagún, en el departamento de Córdoba. El hecho dejó ocho heridos, incluido el cantautor y acordeonero. Geles murió en mayo de 2024 por causas médicas que no estuvieron relacionadas con el choque.

Entre tanto, Luifer Cuello se accidentó el 14 de julio de 2024 cuando se dirigía desde San Martín a La Loma, en El Paso (Cesar), para una presentación. Su camioneta chocó con una vaca que se atravesó en la vía a la altura de Curumaní; un motociclista que circulaba detrás murió al no poder esquivar el choque y el animal también falleció. Cuello recibió atención por lesiones leves, lo que no impidió su concierto en la región.

En marzo de 2026, Natalia Curvelo resultó herida cuando la camioneta en la que viajaba chocó con un semoviente en una vía de Cesar. El episodio volvió a poner atención sobre la presencia de animales en corredores rurales.

El caso de Kbeto Zuleta permanece bajo investigación, mientras los familiares de las víctimas y los integrantes de la agrupación esperan nuevos reportes médicos y judiciales sobre el accidente.