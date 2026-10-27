Mientras buscaban a dos menores, autoridades encontraron el cuerpo de su mamá sepultado en el patio de la casa, en Arauca: un hombre fue capturado

La Fiscalía señaló a la pareja de la víctima como el presunto responsable del feminicidio - crédito Colprensa

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Un hombre quedó bajo prisión preventiva por feminicidio agravado tras ser señalado de asesinar a su pareja y ocultar el cuerpo en el patio de una vivienda de Cravo Norte, en Arauca. El juez de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúa el proceso penal.

La investigación se activó tras la desaparición de los dos hijos de la víctima, de 11 y 13 años. La Fiscalía General de la Nación estableció que el hombre habría ocultado a los menores en un apartamento y que el testimonio de la adolescente ayudó a orientar las pesquisas sobre lo ocurrido con su madre.

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Sospecha por un hueco en el patio de la casa

La secuencia comenzó entre el 15 y el 16 de octubre, cuando el hermano de la mujer intentó comunicarse con ella por WhatsApp. Ante la falta de respuesta, contactó a la pareja de la víctima.

El hombre le aseguró que ella se había ido con otra persona. Esa explicación también fue la que les dio a sus hijos cuando volvieron del colegio y preguntaron por el paradero de su madre.

La adolescente de 13 años desconfió de la versión de su padre. Según el relato incorporado a la investigación, sabía que su madre no se iría sin avisarles.

La menor también advirtió un hueco en el patio. Cuando preguntó por ese lugar, su padre le dijo que allí había enterrado un pescado dañado y le prohibió acercarse bajo amenaza de reprenderla.

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Los familiares de la mujer alertaron a las autoridades al desconocer el paradero de los menores. Durante la búsqueda, el hermano de la víctima encontró tierra removida y percibió un olor fuerte que procedía del patio. Al revisar el lugar, hallaron el cuerpo de la mujer enterrado en la parte trasera de la vivienda.