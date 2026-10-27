Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez y otras figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia de Kbeto Zuleta: “Nos unimos en oración”

Ana del Castillo, Elder Dayán y otros músicos enviaron fuerza a Kbeto Zuleta - crédito @kbetozuleta/ Instagram

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La caída del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta al río Ariguaní provocó una cadena de mensajes de solidaridad entre artistas del vallenato. Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez, Rafa Pérez, Elder Dayán, Churo Díaz, Iván Zuleta y Lily Díaz expresaron su apoyo al cantante, a los heridos y a las familias de los cuatro integrantes del equipo que murieron en el accidente ocurrido el lunes 26 de octubre.

Kbeto, cuyo nombre completo es Carlos Alberto Zuleta, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Bosconia, Cesar, después de sufrir lesiones de gravedad. Las autoridades de salud informaron que ingresó con una amputación traumática en una de sus piernas y que permanece intubado debido a una contusión pulmonar que le causó insuficiencia respiratoria.

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El accidente ocurrió en el puente sobre el río Ariguaní, en la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia. El grupo regresaba hacia Valledupar luego de una presentación privada en Sincelejo, Sucre, cuando el vehículo salió de la vía y cayó al cauce.

La emergencia dejó cuatro fallecidos y decenas de personas lesionadas, entre ellas integrantes de la agrupación. Entre las víctimas identificadas figuran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del siniestro.

Figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia

Uno de los primeros mensajes públicos fue el de Silvestre Dangond, cantante nacido en Urumita, La Guajira, quien manifestó su pesar a través de sus redes sociales. El artista dirigió sus palabras a Kbeto, a los músicos afectados y a los familiares de quienes perdieron la vida.

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“Dios, qué triste noticia. Mucha oración por Kbeto Zuleta y toda su agrupación”, escribió el intérprete vallenato. En el mismo mensaje, añadió: “Lamento profundamente lo sucedido y me uno al dolor de las familias de las personas fallecidas. Mis oraciones también por los heridos”.

La publicación se difundió mientras permanecía la preocupación por el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta y nieto del compositor Emiliano Zuleta Baquero. El artista fue sometido a una intervención en su otra pierna y continúa bajo vigilancia médica especializada.

Ana del Castillo, una de las voces femeninas del vallenato, también se pronunció tras conocerse la magnitud de la emergencia. La artista publicó un comunicado en sus historias de Instagram, con un mensaje dirigido al cantante, a los músicos heridos y a las familias de las víctimas.

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“Ana del Castillo se une en solidaridad con Kbeto, su agrupación y las familias afectadas por el lamentable accidente”, decía el texto que compartió la intérprete. La cantante pidió fortaleza para los allegados de los fallecidos y deseó recuperación a las personas que continúan hospitalizadas.

El cantante Nelson Velásquez, reconocido por su paso por Los Inquietos del Vallenato y su trayectoria como solista, difundió un mensaje en el que lamentó el impacto de la tragedia en varias familias.

“Hoy nos embarga la tristeza por este lamentable accidente que enluta a varias familias”, señaló. Velásquez envió sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, y pidió a Dios “fortaleza, consuelo y resignación” para enfrentar el momento.

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El artista también se refirió a la recuperación de Kbeto Zuleta. “A Cabeto Zuleta, mis oraciones y mis mejores deseos para que su recuperación avance satisfactoriamente y pueda superar esta difícil prueba”, expresó. En su publicación, agregó que la situación recuerda “lo frágiles que somos” y llamó a acompañar a los afectados “con respeto, solidaridad y humanidad”.

Rafa Pérez, quien ha desarrollado su carrera como intérprete y compositor vallenato, publicó una imagen con un mensaje para Kbeto Zuleta y su equipo de trabajo. “Nos unimos en oración por Kbeto Zuleta y todos los integrantes de su agrupación”, indicó.

El cantante dedicó unas palabras a los heridos y a los familiares de quienes perdieron la vida. “A los heridos, una pronta recuperación. A las familias afectadas, nuestro abrazo solidario y condolencias. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento”, escribió.

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Churo Díaz, Elder Dayán e Iván Zuleta respaldaron al cantante

El mensaje de Churo Díaz, cantante vallenato y primo de Kbeto Zuleta, tuvo un tono personal. El artista se dirigió directamente al intérprete, quien permanece hospitalizado en Bosconia. “Hay días que parecen más difíciles, no estás solo, primo querido”, publicó Churo Díaz. “Dios está contigo, dándote las fuerzas que necesitas para seguir. Te queremos y te seguiremos apoyando”, agregó.

Por su parte, Elder Dayán Díaz, cantante e hijo de Diomedes Díaz, compartió una fotografía junto a Kbeto y le envió un mensaje de aliento. “Kbe, Dios está contigo, hermano mío. Tú eres un hombre fuerte y valiente, y sé que saldrás victorioso de esta batalla tan dura”, afirmó.

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Elder Dayán extendió sus oraciones al resto de la agrupación y a los familiares que enfrentan las consecuencias del accidente. “Mis oraciones también están con todo tu equipo. Que Dios les dé fuerzas para seguir luchando y salir adelante”, escribió.

Iván Zuleta, acordeonero y miembro de la familia Zuleta, recordó las exigencias de la profesión artística y expresó respaldo a su primo. “La vida del artista, alegrar vidas y sanar corazones. Como dice la canción, hay muchas veces tristes y así la gente dice que todo es alegría”, manifestó. “Pa’lante, primito de mi alma. Lo quiero mucho, mi sangre. Dios con nosotros”, concluyó el músico en su publicación dirigida a Kbeto.

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Dayana Jaimes y Lily Díaz recordaron los riesgos de los viajes por carretera

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, también se sumó a las reacciones. Su esposo murió el 14 de abril de 2017 tras un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Sucre, por lo que su mensaje aludió a las condiciones que enfrentan los artistas durante los desplazamientos entre ciudades.

“Hoy es un día triste para el género vallenato. Otro siniestro vial se lleva la vida de dos músicos y nos recuerda lo vulnerable que es esta profesión, con tantos viajes y horas en carretera”, publicó Jaimes en las primeras horas posteriores al hecho, cuando el número de víctimas mortales aún era preliminar.

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Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, manifestó que su corazón estaba con las familias de los músicos fallecidos. La empresaria y figura pública pidió fortaleza para los allegados de las víctimas y se unió en oración por la recuperación de Kbeto Zuleta.

Mientras artistas y seguidores del vallenato continúan con los mensajes de apoyo, el cantante permanece bajo pronóstico reservado. Los médicos evalúan cuándo podría ser trasladado a un centro hospitalario de mayor complejidad, una decisión que dependerá de la evolución de su estado clínico.