Poncho Zuleta llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto, tras sufrir un accidente de tránsito junto con su agrupación: este es el estado de salud del artista

Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram

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El cantante vallenato Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta llegó a Bosconia, Cesar, para acompañar a su hijo, Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después del accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación.

El vehículo cayó al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre, en una emergencia que dejó cuatro muertos y al menos 17 heridos.

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Poncho Zuleta estaba en Estados Unidos, donde cumplía compromisos musicales, cuando conoció la noticia. El intérprete suspendió su gira y regresó al país para viajar hasta el municipio cesarense.

El artista aterrizó en Barranquilla y continuó por carretera hacia Bosconia. Videos difundidos en redes sociales mostraron su llegada a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, donde su hijo recibe atención médica desde las primeras horas posteriores al siniestro.

En las imágenes se observa al cantante ingresar al centro asistencial para acompañar al artista, quien continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el accidente del bus de su agrupación.

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Kbeto Zuleta fue operado y su estado sigue bajo pronóstico reservado

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que los médicos tuvieron que amputar una de las piernas de Kbeto Zuleta debido a la gravedad de las lesiones. El cantante también habría requerido una nueva intervención quirúrgica durante la noche del lunes, de acuerdo con reportes conocidos tras la emergencia.

La situación de salud del artista se mantiene bajo reserva médica. Las versiones divulgadas por autoridades locales señalan que los especialistas analizan una posible remisión a un centro hospitalario de mayor complejidad en Bogotá, Barranquilla o Medellín, cuando sus condiciones lo permitan.

Fuentes de la Alcaldía de Bosconia describieron el cuadro clínico como delicado. También circularon versiones sobre afectaciones vasculares en ambas extremidades inferiores, aunque ese aspecto no cuenta con confirmación oficial por parte de la clínica ni de la familia Zuleta.

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La llegada de Poncho Zuleta concentró la atención de seguidores y miembros del entorno vallenato, que han difundido mensajes de solidaridad con el cantante y sus familiares. Hasta el momento, el artista no ha publicado declaraciones sobre la condición de su hijo ni sobre los compromisos musicales que debió cancelar en Estados Unidos.