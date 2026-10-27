Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, ya se habría enterado de la causa de la muerte de su papá en el sector de Pensilvania - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook

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Un paro cardiorrespiratorio agudo habría sido la causa del fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, según información atribuida al Instituto Nacional de Medicina Legal y difundida por el programa de entretenimiento La Corona TV, de CityTV.

El hombre de 59 años fue hallado sin vida el miércoles 21 de octubre en el sector rural conocido como Los Tanques, en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas.

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De acuerdo con versiones que entregaron los familiares y las autoridades en ese momento, un ciudadano que transitaba por la zona descubrió el cuerpo y alertó a las autoridades, que se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Medicina Legal no habría encontrado signos de violencia en el cuerpo

El papá de Sonia Restrepo junto a Geimar Restrepo, hermano de la viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

De acuerdo con lo expuesto por el presentador Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo Ariel’, en su programa del 26 de octubre, los dictámenes preliminares apuntarían a un infarto fulminante como detonante del deceso.

Durante la inspección técnica del cadáver, los peritos forenses no habrían identificado marcas de violencia física ni indicios que sugieran la intervención de terceras personas, según el reporte divulgado por el programa.

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Los hallazgos orientan el caso hacia un origen de carácter médico, lo que descartaría, en principio, cualquier circunstancia de tipo criminal.

No obstante, es importante aclarar que el informe forense completo no fue revelado públicamente, por lo que se desconocen los antecedentes clínicos o posibles padecimientos previos de Restrepo Ospina que pudieran haber incidido en el episodio cardíaco.

Un nuevo duelo para Sonia Restrepo, meses después de la muerte de Yeison Jiménez

José Gisifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

El hallazgo del cuerpo fue reportado hacia las 10:30 a. m. del miércoles 21 de octubre de 2026. Miembros de la Policía Nacional y funcionarios judiciales se desplazaron hasta el sitio para adelantar la inspección técnica, tras lo cual los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los estudios forenses de rigor.

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La muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina representa un nuevo golpe para Sonia Restrepo, quien atraviesa un segundo duelo en menos de un año. Su esposo, el reconocido cantautor Yeison Jiménez, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo que conmocionó al país.

A través de las redes sociales, la familia ha recibido mensajes de solidaridad de allegados y organizaciones de Pensilvania, localidad de donde es oriunda. Los detalles disponibles sobre la causa de muerte se limitan, hasta el momento, a lo informado por el programa de variedades de CityTv, y no se cuenta con elementos adicionales que permitan ampliar las circunstancias clínicas del fallecimiento.

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El hermano de Sonia Restrepo se despidió de su padre con un emotivo mensaje

Comunicado oficial tras la partida del padre de Sonia Restrepo - crédito Criadero La Cumbre / Instagram

En medio del dolor que atraviesa la familia, el hermano de Sonia Restrepo publicó un sentido mensaje en el que expresó su tristeza por la partida de su padre y lamentó no haber podido compartir más momentos con él. En sus palabras, quedaron conversaciones pendientes y asuntos sin resolver entre ambos.

“Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros, quedó un tinto pendiente, quedó una charla y nos quedamos debiendo un perdón, pero sé que Dios lo hará”, manifestó el familiar a través de sus redes sociales, en una publicación que rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de allegados y seguidores.

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Hasta el momento, Sonia Restrepo no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su padre, y no se ha entregado información adicional sobre posibles lesiones, antecedentes médicos o circunstancias previas al hallazgo del cuerpo. Por esa razón, lo sucedido se mantiene bajo reserva mientras avanzan las verificaciones por parte de las autoridades.

La única comunicación oficial por parte de la familia se difundió a través de los canales del Criadero La Cumbre, en los que se expresaron condolencias a la familia Restrepo y se manifestó acompañamiento en este difícil momento.