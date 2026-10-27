Colombia

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

El programa La Corona TV informó que Medicina Legal atribuiría el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina a un paro cardiorrespiratorio, aunque el dictamen forense completo todavía no se ha difundido

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lidera el jurado en la búsqueda de la nueva voz de La Banda del Aventurero, marcando un giro emocional al concurso - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, ya se habría enterado de la causa de la muerte de su papá en el sector de Pensilvania - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook
Guardar

Un paro cardiorrespiratorio agudo habría sido la causa del fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, según información atribuida al Instituto Nacional de Medicina Legal y difundida por el programa de entretenimiento La Corona TV, de CityTV.

El hombre de 59 años fue hallado sin vida el miércoles 21 de octubre en el sector rural conocido como Los Tanques, en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con versiones que entregaron los familiares y las autoridades en ese momento, un ciudadano que transitaba por la zona descubrió el cuerpo y alertó a las autoridades, que se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Medicina Legal no habría encontrado signos de violencia en el cuerpo

---
El papá de Sonia Restrepo junto a Geimar Restrepo, hermano de la viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

De acuerdo con lo expuesto por el presentador Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo Ariel’, en su programa del 26 de octubre, los dictámenes preliminares apuntarían a un infarto fulminante como detonante del deceso.

Durante la inspección técnica del cadáver, los peritos forenses no habrían identificado marcas de violencia física ni indicios que sugieran la intervención de terceras personas, según el reporte divulgado por el programa.

PUBLICIDAD

Los hallazgos orientan el caso hacia un origen de carácter médico, lo que descartaría, en principio, cualquier circunstancia de tipo criminal.

No obstante, es importante aclarar que el informe forense completo no fue revelado públicamente, por lo que se desconocen los antecedentes clínicos o posibles padecimientos previos de Restrepo Ospina que pudieran haber incidido en el episodio cardíaco.

Un nuevo duelo para Sonia Restrepo, meses después de la muerte de Yeison Jiménez

Sonia Restrepo
José Gisifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez - crédito @geimarrestrepo_0329/IG

El hallazgo del cuerpo fue reportado hacia las 10:30 a. m. del miércoles 21 de octubre de 2026. Miembros de la Policía Nacional y funcionarios judiciales se desplazaron hasta el sitio para adelantar la inspección técnica, tras lo cual los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los estudios forenses de rigor.

La muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina representa un nuevo golpe para Sonia Restrepo, quien atraviesa un segundo duelo en menos de un año. Su esposo, el reconocido cantautor Yeison Jiménez, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo que conmocionó al país.

A través de las redes sociales, la familia ha recibido mensajes de solidaridad de allegados y organizaciones de Pensilvania, localidad de donde es oriunda. Los detalles disponibles sobre la causa de muerte se limitan, hasta el momento, a lo informado por el programa de variedades de CityTv, y no se cuenta con elementos adicionales que permitan ampliar las circunstancias clínicas del fallecimiento.

El hermano de Sonia Restrepo se despidió de su padre con un emotivo mensaje

Comunicado oficial tras la partida del padre de Sonia Restrepo - crédito Criadero La Cumbre / Instagram
Comunicado oficial tras la partida del padre de Sonia Restrepo - crédito Criadero La Cumbre / Instagram

En medio del dolor que atraviesa la familia, el hermano de Sonia Restrepo publicó un sentido mensaje en el que expresó su tristeza por la partida de su padre y lamentó no haber podido compartir más momentos con él. En sus palabras, quedaron conversaciones pendientes y asuntos sin resolver entre ambos.

“Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros, quedó un tinto pendiente, quedó una charla y nos quedamos debiendo un perdón, pero sé que Dios lo hará”, manifestó el familiar a través de sus redes sociales, en una publicación que rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de allegados y seguidores.

Hasta el momento, Sonia Restrepo no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su padre, y no se ha entregado información adicional sobre posibles lesiones, antecedentes médicos o circunstancias previas al hallazgo del cuerpo. Por esa razón, lo sucedido se mantiene bajo reserva mientras avanzan las verificaciones por parte de las autoridades.

La única comunicación oficial por parte de la familia se difundió a través de los canales del Criadero La Cumbre, en los que se expresaron condolencias a la familia Restrepo y se manifestó acompañamiento en este difícil momento.

Temas Relacionados

Sonia RestrepoJosé Sigifredo Restrepo OspinaViuda Yeison JiménezParo cardiacoMedicina LegalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

El “Guajiro” estuvo presente donde se entregó en el London Palladium de Londres, acompañando a su compañero de selección

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Álvaro Leyva volvió a arremeter contra Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de sexo: “Retírese de la vida pública”

Las acusaciones, que el expresidente rechazó, motivaron indagaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusación de la Cámara, y reactivaron la confrontación entre el exjefe de Estado y el que fue uno de sus ministros más cercanos

Álvaro Leyva volvió a arremeter contra Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de sexo: “Retírese de la vida pública”

Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de Viviane Morales: este será el nuevo cargo de la exministra en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Viviane Morales deberá atender la reincorporación de unos 13.000 excombatientes y sus familias, los programas territoriales en 170 municipios y la ejecución de 16 planes sectoriales nacionales, tras su posesión presidencial

Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de Viviane Morales: este será el nuevo cargo de la exministra en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Coronel retirado fue judicilalizado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición de dos hermanas en Antioquia

El expediente señala que hombres del Frente Batallas del Santuario las llevaron a una vivienda en Granada, donde el entonces teniente habría ordenado enterrar los cuerpos y exhumarlos años después

Coronel retirado fue judicilalizado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición de dos hermanas en Antioquia

El torero español Román Collado le envió mensaje urgente al presidente Abelardo de la Espriella: “Que nos dejen trabajar”

La petición del torero se conoció antes del fallo por parte de la Corte Constitucional, que por medio de la sentencia C-374 de 2025, le dio la razón a la senadora Esmeralda Hernández, autora de la Ley No Más Olé, luego de que un sector afín a la tauromaquia elevó el caso hasta el Consejo de Estado

El torero español Román Collado le envió mensaje urgente al presidente Abelardo de la Espriella: “Que nos dejen trabajar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

La actriz Mariana Mozo se despidió de MasterChef Celebrity Colombia por fallas con su postre: “Se nos va la chiquita”

La actriz Mariana Mozo se despidió de MasterChef Celebrity Colombia por fallas con su postre: “Se nos va la chiquita”

Poncho Zuleta suspendió su gira en Estados Unidos y llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto: el artista se encuentra en UCI con graves lesiones

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Deportes

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”

Colombia solo tuvo un único representante entre los jurados del Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido