Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Hugo Varela, director de Kapital Football Group, presente en el estadio El Campín para ver a Millonarios - crédito @MemoriasDTablon/X

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Kapital Football Group se retiró de la compra de Millonarios y señaló que la falta de claridad en varios aspectos de la negociación, junto con las dudas sobre el estadio El Campín, llevó al grupo inversor a abandonar el proceso.

“Estamos en capacidad de informar que KAPITAL FOOTBALL GROUP se retira de la negociación de la compra de Millonarios”, publicó Antonio Casale en su perfil de X. Casale afirmó que Kapital Football Group no recibió claridad por parte de Millonarios sobre varios puntos de la operación. El periodista añadió que la situación del estadio les parecía “altamente inquietante”.

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La decisión se conoció después de que el grupo completara los requisitos exigidos para avanzar en la compra. El mensaje no precisa cuáles fueron los asuntos que generaron las diferencias ni si el club presentó una respuesta ante las inquietudes planteadas.

Post de Antonio Casale sobre el retiro de la oferta para adquirir a Millonarios por parte del Kapital Football Group - crédito X

Kapital Football Group había mostrado señales públicas de interés en Millonarios. El 19 de septiembre, su director, Hugo Varela, asistió al partido contra Boyacá Chicó en El Campín y apareció junto a César Ardila, director del departamento de comunicaciones del club.

El grupo estadounidense negociaba la adquisición de la participación mayoritaria de Millonarios, que está en manos de Amber Capital a través de Azul & Blanco S. A. La firma posee el 85,12% del club, de acuerdo con la información publicada sobre el proceso.

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El periodista Mariano Olsen había señalado el 10 de septiembre que Kapital Football Group realizaba una etapa de debida diligencia, que incluía la revisión de los estados contables y de la situación general de la institución. Según esa versión, el análisis podía extenderse entre 30 y 40 días.

Millonarios a cuatro puntos de regresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tras un año

Millonarios, pese al empate ante Once Caldas, suma 23 puntos y muy cerca de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Millonarios, con 16 partidos jugados en la Liga BetPlay 2026-II, marcha en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 26 unidades. Los dirigidos por Alberto Gamero necesitan sumar cuatro puntos en los tres partidos pendientes para llegar al umbral de 30 puntos y tener asegurada su silla en los cuadrangulares semifinales del campeonato.

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Sus próximos partidos serán contra: América de Cali el 4 de noviembre en El Campín; viajará a Ibagué para medirse a Deportes Tolima el sábado 7 de noviembre y cerrará la fase todos contra todos de local, en principio, el 12 de noviembre ante Alianza FC. Este último partido será programado por Dimayor junto con aquellos que incidan en la definición del descenso y la clasificación a finales.

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).