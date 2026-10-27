Jhon Durán nuevamente en el ojo del huracán por su conducta: fue expulsado tras la victoria de Benfica

Jhon Durán se recuperó de una lesión e ingresó en los minutos finales de la victoria del Benfica 2-1 contra Santa Clara - crédito Benfica

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El delantero colombiano Jhon Jáder Durán, del Benfica, fue expulsado tras el triunfo 2-1 ante Santa Clara, el 26 de octubre, al quedar involucrado en una discusión posterior al partido. El club portugués prepara un pedido ante el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol para que se retire la sanción, al considerar que las imágenes no muestran una conducta que justifique la tarjeta roja.

El incidente derivó en cinco expulsiones entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos. Además de Durán, recibieron tarjeta roja Gonçalo Santos, entrenador asistente, y Mário Branco, director de fútbol profesional del Benfica; del lado de Santa Clara fueron expulsados Torrão y Tiago Pinto, también entrenador asistente.

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La confrontación comenzó con un cruce entre Durán y el brasileño Fernando, mientras el delantero griego Vangelis Pavlidis intentaba calmar la situación. Las discusiones y empujones se extendieron a otros futbolistas y miembros de ambos bancos.

Momento de la pelea entre un jugador del Santa Clara y Jhon Jader Durán - crédito Sport TV

Durán había ingresado en el tramo final del encuentro, después de ausentarse de los últimos partidos por problemas físicos. El atacante recibió una tarjeta amarilla en el minuto 89 y, una vez terminado el juego, el árbitro le mostró la roja directa en medio de la pelea.

La decisión generó desconcierto porque las imágenes disponibles no exponen con claridad la acción que motivó la expulsión. El colombiano fue apartado de la discusión por sus propios compañeros.

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Marco Silva, entrenador del Benfica, cuestionó la sanción y afirmó que el futbolista le negó haber cometido una falta. El técnico reclamó la difusión completa de las imágenes: “Pongan todas las imágenes y después veremos qué hizo Durán. Tengo que creer en la palabra de Durán. Me dijo que no hizo absolutamente nada”.

El árbitro expulsó a Jhon Jader Durán después de las discusiones una vez pitó el final del partido - crédito Sport TV

Silva también pidió conocer el contenido del acta arbitral y planteó que la medida debería revertirse si no existió una infracción. “Me gustaría saber qué va a escribir el árbitro en el informe: si Jhon Durán no hizo nada, ¿por qué razón le mostró la tarjeta roja?”, sostuvo.

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Santa Clara se había puesto en ventaja a los 32 minutos mediante un penalti convertido por Fernando. Benfica igualó a los 62, cuando Prestianni desbordó por la izquierda y asistió a Pavlidis, quien definió dentro del área pequeña.

El delantero griego alcanzó 9 goles en la Liga de Portugal y quedó como máximo anotador del torneo, con uno más que el colombiano Luis Suárez, jugador del Sporting. Prestianni completó la remontada a los 68 minutos, tras recuperar un balón en campo rival, superar a dos defensores y rematar desde el área.

La histórica marca que igualó Luis Suárez en Portugal con Sporting CP

El colombiano volvió anotar con el Sporting de Lisboa - crédito @SportingCP/X

Luis Javier Suárez igualó una marca histórica con Sporting CP este fin de semana, pese a la derrota por 2-1 ante Académico de Viseu. El delantero colombiano marcó su gol número 50 con el club y alcanzó una racha de anotaciones en 10 partidos consecutivos.

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El registro lo convirtió en el segundo futbolista en la historia del equipo lisboeta en conseguir esa secuencia. La marca, reseñada por A Bola y recogida por AS, pertenecía hasta ahora a Fernando Peyroteo, quien la logró en las temporadas 1937/38, 1943/44 y 1946/47.

Suárez también se convirtió este semestre en el máximo goleador de Sporting en la Champions League y entró en el grupo de delanteros extranjeros que llegaron a 50 goles con el club. La racha actual incluye partidos de la Primeira Liga ante Alverca, Rio Ave, Nacional, Famalicão, Arouca, Braga y Académico de Viseu, además de duelos europeos contra Galatasaray, Lens y Lask.

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El atacante podría extenderla este martes 27 de octubre, si el entrenador Rui Borges le da minutos ante Marítimo por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal. El próximo partido de Liga será el viernes contra Casa Pia.