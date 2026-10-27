Deportes

Jhon Durán nuevamente en el ojo del huracán por su conducta: fue expulsado tras la victoria de Benfica

El juez central mostró cinco tarjetas rojas al final del encuentro y las directivas del cuadro portugués anunciaron que apelarán la expulsión del delantero colombiano

Jhon Durán se recuperó de una lesión e ingresó en los minutos finales de la victoria del Benfica 2-1 contra Santa Clara - crédito Benfica
Jhon Durán se recuperó de una lesión e ingresó en los minutos finales de la victoria del Benfica 2-1 contra Santa Clara - crédito Benfica
Guardar

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán, del Benfica, fue expulsado tras el triunfo 2-1 ante Santa Clara, el 26 de octubre, al quedar involucrado en una discusión posterior al partido. El club portugués prepara un pedido ante el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol para que se retire la sanción, al considerar que las imágenes no muestran una conducta que justifique la tarjeta roja.

El incidente derivó en cinco expulsiones entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos. Además de Durán, recibieron tarjeta roja Gonçalo Santos, entrenador asistente, y Mário Branco, director de fútbol profesional del Benfica; del lado de Santa Clara fueron expulsados Torrão y Tiago Pinto, también entrenador asistente.

PUBLICIDAD

La confrontación comenzó con un cruce entre Durán y el brasileño Fernando, mientras el delantero griego Vangelis Pavlidis intentaba calmar la situación. Las discusiones y empujones se extendieron a otros futbolistas y miembros de ambos bancos.

Momento de la pelea entre un jugador del Santa Clara y Jhon Jader Durán - crédito Sport TV
Momento de la pelea entre un jugador del Santa Clara y Jhon Jader Durán - crédito Sport TV

Durán había ingresado en el tramo final del encuentro, después de ausentarse de los últimos partidos por problemas físicos. El atacante recibió una tarjeta amarilla en el minuto 89 y, una vez terminado el juego, el árbitro le mostró la roja directa en medio de la pelea.

La decisión generó desconcierto porque las imágenes disponibles no exponen con claridad la acción que motivó la expulsión. El colombiano fue apartado de la discusión por sus propios compañeros.

PUBLICIDAD

Marco Silva, entrenador del Benfica, cuestionó la sanción y afirmó que el futbolista le negó haber cometido una falta. El técnico reclamó la difusión completa de las imágenes: “Pongan todas las imágenes y después veremos qué hizo Durán. Tengo que creer en la palabra de Durán. Me dijo que no hizo absolutamente nada”.

El árbitro expulsó a Jhon Jader Durán después de las discusiones una vez pitó el final del partido - crédito Sport TV
El árbitro expulsó a Jhon Jader Durán después de las discusiones una vez pitó el final del partido - crédito Sport TV

Silva también pidió conocer el contenido del acta arbitral y planteó que la medida debería revertirse si no existió una infracción. “Me gustaría saber qué va a escribir el árbitro en el informe: si Jhon Durán no hizo nada, ¿por qué razón le mostró la tarjeta roja?”, sostuvo.

Santa Clara se había puesto en ventaja a los 32 minutos mediante un penalti convertido por Fernando. Benfica igualó a los 62, cuando Prestianni desbordó por la izquierda y asistió a Pavlidis, quien definió dentro del área pequeña.

El delantero griego alcanzó 9 goles en la Liga de Portugal y quedó como máximo anotador del torneo, con uno más que el colombiano Luis Suárez, jugador del Sporting. Prestianni completó la remontada a los 68 minutos, tras recuperar un balón en campo rival, superar a dos defensores y rematar desde el área.

La histórica marca que igualó Luis Suárez en Portugal con Sporting CP

El colombiano volvió anotar con el Sporting de Lisboa - crédito @SportingCP/X
El colombiano volvió anotar con el Sporting de Lisboa - crédito @SportingCP/X

Luis Javier Suárez igualó una marca histórica con Sporting CP este fin de semana, pese a la derrota por 2-1 ante Académico de Viseu. El delantero colombiano marcó su gol número 50 con el club y alcanzó una racha de anotaciones en 10 partidos consecutivos.

El registro lo convirtió en el segundo futbolista en la historia del equipo lisboeta en conseguir esa secuencia. La marca, reseñada por A Bola y recogida por AS, pertenecía hasta ahora a Fernando Peyroteo, quien la logró en las temporadas 1937/38, 1943/44 y 1946/47.

Suárez también se convirtió este semestre en el máximo goleador de Sporting en la Champions League y entró en el grupo de delanteros extranjeros que llegaron a 50 goles con el club. La racha actual incluye partidos de la Primeira Liga ante Alverca, Rio Ave, Nacional, Famalicão, Arouca, Braga y Académico de Viseu, además de duelos europeos contra Galatasaray, Lens y Lask.

El atacante podría extenderla este martes 27 de octubre, si el entrenador Rui Borges le da minutos ante Marítimo por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal. El próximo partido de Liga será el viernes contra Casa Pia.

Temas Relacionados

Jhon DuránBenficaExpulsión Jhon DuránLiga de PortugalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

El delantero Kevin Londoño habría protagonizado un cruce con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en los túneles del estadio El Campín

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

El “Guajiro” estuvo presente donde se entregó en el London Palladium de Londres, acompañando a su compañero de equipo en el Bayern Múnich

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Los hinchas desde hace varios años en el estadio y en redes sociales han solicitado a Amber Capital, actuales máximos accionistas del equipo, vender sus acciones por los malos resultados deportivos

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

El extremo colombiano estuvo presente en la gala que dejó al goleador inglés como el mejor jugador del año

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”

En su segunda nominación, el colombiano terminó en el puesto 24 entre los 30 nominados superando a Marquinhos, Dayot Upamecano, Bruno Fernandes y Julián Quiñones

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Diomedes Díaz, Martín Elías y Kaleth Morales y Kbeto Zuleta: por qué los accidentes han marcado la historia del vallenato

Supuesta expareja de Escro, prometido de Aida Victoria Merlano, acusó al creador de contenido de no responder por su hijo: “Ausente totalmente”

Dayana Jaimes y Lily Díaz se pronunciaron en redes sociales tras conocer el accidente de Kbeto Zuleta: "Día triste para el vallenato"

Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Nelson Velásquez y otras figuras del vallenato reaccionaron a la tragedia de Kbeto Zuleta: “Nos unimos en oración”

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Deportes

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

Pelea entre futbolista del Atlético Bucaramanga y presidente de Santa Fe tras la victoria del cuadro “Cardenal” por la Liga BetPlay: “Eres un periodista, no sos hincha”

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”