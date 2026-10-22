Shakira y Michael Jackson comparten una hazaña en YouTube: cuatro décadas de éxito

Shakira igualó la marca de Michael Jackson en YouTube de contar con videoclips que superan los 400 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Shakira alcanzó una marca que, hasta ahora, solo mantenía Michael Jackson en la historia de YouTube: contar con videoclips oficiales que superan los 400 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas de su carrera artística.

La cantante colombiana completó así un registro que refleja la vigencia de su catálogo musical a lo largo de más de 30 años de producción audiovisual.

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El hito se confirmó cuando el video de Ciega, Sordomuda, lanzado en 1998, superó esa cifra. El videoclip le permitió sumar la década de 1990 a una lista que ya incluía producciones de los años 2000, 2010 y 2020, e igualar la marca del “rey del pop”.

El recorrido de Shakira por cuatro décadas de YouTube

En los años 2000, la cantante colombiana afianzó su proyección internacional con videos como Hips Don’t Lie, junto a Wyclef Jean, que acumula 1.924 millones de reproducciones, y La Tortura, con Alejandro Sanz, que llega a 989 millones. A esa etapa también pertenece Whenever, Wherever, con 923 millones de vistas.

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Waka Waka fue la canción oficial del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, interpretado por la cantante colombina Shakira -crédito @Shakira/YouTube

La década de 2010 concentra el mayor volumen de reproducciones de toda su trayectoria. Waka Waka (This Time for Africa), el himno no oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, acumula 4.798 millones de visualizaciones —convirtiéndose en el videoclip más reproducido de la barranquillera en YouTube—.

Por su parte, Chantaje, junto a Maluma, suma 3.232 millones. Esa misma década incluye colaboraciones con Rihanna en Can’t Remember to Forget You y producciones como Perro Fiel, junto a Nicky Jam, todas capaces de superar la marca en cuestión.

Ya en los años 2020, el catálogo de Shakira siguió en expansión con Dai Dai, su colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que supera los 1.286 millones de reproducciones, además de Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, y Acróstico, temas ambos de su más reciente LP Las Mujeres Ya No Lloran.

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Canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/YouTube

El antecedente que estableció Michael Jackson

El registro de las cuatro décadas con videos por encima de los 400 millones de reproducciones tiene su origen en el catálogo de Michael Jackson. El intérprete y coreógrafo estadounidense, fallecido en 2009, acumula clips con esa cifra desde los años 70 hasta la década de 2010, esta última gracias a su colaboración póstuma con Justin Timberlake en Love Never Felt So Good, publicada en 2014.

En los años 70, Jackson suma Don’t Stop ‘Til You Get Enough, con 599 millones de reproducciones, y Rock With You, con 539 millones. Su década de mayor impacto, los años 80, incluye a Billie Jean, con 2.362 millones de reproducciones (el más visto de todos su videoclips en la plataforma), seguido por Beat It, con 1.522 millones, y Smooth Criminal, con 1.371 millones.

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La canción más reproducida del "rey del pop" acumula más de 2.300 millones de vistas en la plataforma - crédito Michael Jackson/YouTube

La década de los 90 aporta a su catálogo They Don’t Care About Us, con 1.450 millones de reproducciones, y Remember the Time, con 725 millones. El registro del artista se sostiene así en cuatro décadas separadas por más de 40 años entre su primer y su último lanzamiento con esa magnitud de consumo digital.

Un récord que ya alcanzaron antes bajo otro parámetro

Shakira se suma a Michael Jackson y otras grandes leyendas tras conseguir un nuevo hito en su carrera - crédito VisualesIA Infobae

La coincidencia entre ambos artistas no es nueva. En 2020, Shakira ya había igualado a Michael Jackson bajo un criterio similar, aunque con un umbral distinto: el de contar con canciones de cuatro décadas diferentes que superaran los 100 millones de reproducciones tanto en YouTube como en Spotify.

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En ese momento, la colombiana se convirtió en la tercera artista en la historia en lograrlo, después de Jackson y Eminem, y en la primera mujer y la primera intérprete latina en alcanzar ese registro.

La noticia se sumó al anuncio que se dio en las últimas horas por parte de Billboard, que confirmó que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se encuentra entre las giras de artistas latinos más taquilleras de la historia, sumando hasta octubre una recaudación acumulada de USD 673,5 millones, 5,9 millones de asistentes y 244 conciertos informados, que la dejan en el tercer lugar, solamente superada por Bad Bunny y Luis Miguel.

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