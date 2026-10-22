Nuevo lío con el estadio El Campín: Internacional de Bogotá lo usaría contra América de Cali por Copa Colombia

Internacional de Bogotá buscaría el estadio El Campín para su partido de Copa Colombia ante América de Cali - crédito Sencia

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En su primer año como club profesional, tras la refundación del antiguo La Equidad, Internacional de Bogotá avanzó a los playoffs de la Liga BetPlay y alcanzó las semifinales de la Copa Colombia, en las que enfrentará a América de Cali.

Por eso, el club capitalino buscaría El Campín para disputar la llave ante América de Cali, con el objetivo de recaudar por la venta de entradas frente a un rival que cuenta con una buena cantidad de aficionados en la ciudad. Además, ya disputó un encuentro similar en julio por la Liga BetPlay.

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Internacional deberá resolver los problemas relacionados con el estado de la gramilla, las disputas con el operador Sencia, el calendario de partidos de Millonarios y Santa Fe, los conciertos en el escenario y los disturbios de las barras escarlatas del sábado 22 de agosto.

¿Internacional sí jugaría en El Campín ante América?

Luego de definirse el rival de los bogotanos en las semifinales del certamen de la Dimayor, hay mucha expectativa en la institución porque se presentó la oportunidad ideal de consolidar el proyecto que arrancó en enero de 2026, con la puesta en marcha de la nueva razón social, inversión y plantilla.

El periodista Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, afirmó que Internacional de Bogotá empezó las charlas para utilizar el estadio El Campín contra el América de Cali, pues la idea es contar con una buena cantidad de aficionados por la boletería, además del ambiente que se genera con los rojos.

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Internacional de Bogotá habría empezado las conversaciones para saber si puede apartar el estadio El Campín, aunque con dificultades por las polémicas con la gramilla, calendario de partidos y conciertos - crédito @PSierraR/X

“Inter Bogotá inició las gestiones para jugar por Copa ante América en El Campín. Aún no hay definición, pues el calendario está muy ajustado y los conciertos en el escenario complican más la programación de fechas”, mencionó el comunicador, sobre los obstáculos para recibir luz verde.

Para empezar, entre octubre y noviembre se darán cuatro conciertos en El Campín, empezando por el de Ryan Castro el 31 de octubre, le siguen Los Tigres del Norte (7 de noviembre) y los dos festivales musicales consecutivos, que son Megaland (20 de noviembre) y Juntos de Nuevo (21 de noviembre).

La gramilla de El Campín aún continúa en proceso de recuperación porque el césped aún no conecta bien con el suelo - crédito Sencia

Sumado a eso, están los encuentros de Millonarios y Santa Fe como locales, con dos para los azules (ante América y Tolima por Liga BetPlay), y tres para los rojos (dos por Liga y los cuartos de Copa Colombia frente a Once Caldas), además de lo que pase con ambos si avanzan a los cuadrangulares.

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Los antecedentes de América

Otra preocupación para darle el visto bueno a Internacional en El Campín es por el rival, el cual siempre llena las tribunas del “Coloso de la 57” cada que tiene afición en las gradas, pero un hecho previo provocó que sufriera una sanción por parte de la Alcaldía de Bogotá y la Dimayor.

El sábado 22 de agosto, hinchas de Santa Fe y América se enfrentaron en una batalla campal en partido por la Liga BetPlay, que provocó la suspensión por media hora del juego, en el primer tiempo, así como el ingreso de la Policía Nacional para retomar el control de la situación.

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La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) debió intervenir para recuperar el orden tras los hechos violentos en el campo de juego - crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia

Debido a eso, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá informó que se prohibió el ingreso de trapos e instrumentos musicales a cualquier partido en Bogotá, durante 20 fechas y en todas las competiciones de la Dimayor, a las barras Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo Sur, ambas del América de Cali, y ese hecho es lo que pone un obstáculo para que Internacional juegue en El Campín.