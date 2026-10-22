Invima alertó por cápsulas para el cabello que se promocionan sin registro sanitario en Colombia

El Invima emitió una alerta sanitaria sobre las cápsulas Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels por carecer de registro sanitario en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización de Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels, unas cápsulas promocionadas para la caída y el crecimiento del cabello que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

La entidad emitió la Alerta Sanitaria No. 358-2026 el 21 de octubre, tras recibir una denuncia sobre el producto, identificado internamente con el código MA2610-197. El suplemento dietario se ofrece en internet y redes sociales con promesas relacionadas con el cuidado capilar y con una supuesta capacidad para “equilibrar la DHT”, sigla de dihidrotestosterona.

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Según el Instituto, esas afirmaciones exceden las autorizadas para un suplemento dietario, pues sugieren una acción terapéutica que debe estar sujeta a valoración y supervisión médica. Además, la falta de registro sanitario implica que la autoridad no ha evaluado sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia.

El producto se promociona para la caída del cabello y el equilibrio de la DHT

El artículo señalado por el Invima se denomina Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels y se presenta como un suplemento dietario en cápsulas blandas. Su etiqueta está escrita en inglés y contiene referencias a una “fórmula para equilibrar la DHT”.

El suplemento dietario promociona supuestas propiedades para frenar la caída del cabello y equilibrar la hormona dihidrotestosterona - crédito Invima

La dihidrotestosterona es una hormona derivada de la testosterona. Para la autoridad sanitaria, los mensajes que proponen regularla o equilibrarla atribuyen al producto una finalidad terapéutica o farmacológica. Ese tipo de promesas no corresponde a la categoría de suplemento dietario y puede inducir a los consumidores a creer que el artículo tiene efectos comprobados para tratar problemas de salud o de caída capilar.

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La alerta también identificó publicidad del producto en una cuenta de Instagram y en el sitio web hairbondbeauty. En esos canales, las cápsulas aparecen asociadas con supuestos beneficios para frenar la pérdida de cabello, estimular su crecimiento y actuar sobre la DHT.

El Invima advirtió que esa publicidad puede crear expectativas que no tienen respaldo en una evaluación sanitaria oficial. La entidad recordó que cualquier producto que se comercialice con fines relacionados con la salud debe ajustarse a la regulación aplicable y contar con las autorizaciones correspondientes.

La falta de registro sanitario llevó a que fuera clasificado como fraudulento

El organismo calificó a Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels como un producto fraudulento, debido a que no tiene registro sanitario vigente en Colombia. La decisión se apoya en el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006, que regula aspectos de los suplementos dietarios.

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La ausencia de ese registro significa que el producto no fue sometido a los procesos de evaluación exigidos antes de su venta. Por esa razón, el Instituto indicó que no existen garantías oficiales sobre la calidad de sus ingredientes, las condiciones de elaboración ni la seguridad de su consumo.

La alerta subraya que se desconoce el contenido real de los componentes, la trazabilidad de las materias primas y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Tampoco hay certeza sobre que la composición declarada en el empaque coincida con el contenido de las cápsulas.

El Invima sostuvo que los productos que ingresan al mercado sin autorización sanitaria pueden generar confusión sobre su origen, su calidad y sus posibles efectos. El riesgo aumenta cuando se ofrecen por canales digitales, donde la publicidad puede alcanzar a consumidores de distintas ciudades sin que exista una verificación previa de la autoridad.

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Qué deben hacer las personas que compraron o consumieron las cápsulas

La recomendación principal del Invima es no adquirir ni consumir Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels. Quienes ya hayan iniciado su consumo deben suspenderlo de inmediato y estar atentos a cualquier reacción que consideren relacionada con el producto.

La autoridad sanitaria determinó que las promesas terapéuticas atribuidas al producto exceden la categoría permitida para suplementos dietarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En caso de presentar un evento adverso, los consumidores pueden informar la situación mediante la plataforma vigiflow-eforms.who-umc.org o escribir al correo electrónico invimafv@invima.gov.co

La entidad también pidió comunicar a las autoridades la existencia de establecimientos físicos, páginas web, perfiles de redes sociales o cadenas de WhatsApp que ofrezcan estas cápsulas. La información sobre los canales de venta puede facilitar las acciones de inspección y control sanitario.

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El llamado se extiende a quienes buscan productos para la caída del cabello, el crecimiento capilar u otros fines relacionados con la salud. Antes de comprar medicamentos, fitoterapéuticos o suplementos dietarios, el Instituto recomendó verificar que tengan registro sanitario.