Andrea Serna despidió a un ser querido y relató el duelo de su familia con este conmovedor mensaje: “Nos dejó un vacío enorme”

La figura de televisión publicó una despedida dedicada al felino que acompañó a su hogar desde la emergencia sanitaria y que murió luego de una larga batalla de salud - crédito Andrea Serna / Instagram

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La presentadora Andrea Serna compartió detalles de la muerte de Copito, el gato que acompañó a su familia desde la pandemia de covid-19. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, relató el proceso de enfermedad que atravesó su mascota y el impacto de su partida en ella, su pareja y su hija.

Serna suele utilizar sus redes sociales para mostrar aspectos de su trabajo en televisión, sus proyectos y algunos momentos de su vida familiar. Esta vez eligió ese espacio para hablar del duelo por su mascota, a la que definió como una parte central de su hogar.

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“Jamás imaginé que la partida de un peludito doliera tanto”, escribió al inicio de su publicación. En el mismo mensaje confirmó que Copito murió después de enfrentar problemas de salud durante un período prolongado.

La llegada de Copito durante la pandemia

La presentadora explicó que el gato llegó a su casa durante la emergencia sanitaria. Desde entonces, se integró a las rutinas de la familia y se convirtió en una compañía habitual para todos sus integrantes. “Copito, nuestro amado Copi, después de batallar durante mucho tiempo, se fue. Nos dejó un vacío enorme, pero, sobre todo, una profunda gratitud”, señaló.

Andrea Serna recordó los primeros días de convivencia con su mascota y relató que su familia asumió su cuidado como el de un integrante más del hogar. Según contó, la llegada de Copito implicó cambios en sus dinámicas y en las reglas que inicialmente habían planteado para la casa.

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“Llegó en plena pandemia a enseñarnos muchas cosas. Fue compañía, apapachos, juego… Era un bebé y sí, así tal cual lo cuidamos”, escribió.

La famosa compartía de forma constante con su mascota por lo que lo consideraba un miembro más de la familia - crédito @andreasernafotos/Instagram

La familia cambió sus reglas para hacerle espacio en casa

Entre las anécdotas compartidas por la figura de televisión aparece una decisión que tomó antes de recibir a Copito, pues ella había considerado que el gato no debía subir a las camas, pero esa norma duró poco tiempo.

“Jamás olvidaré nuestras primeras noches arrullándolo y ‘caminándolo’ para que aprendiera a dormir de corrido”, expresó. Más adelante recordó que, pese a su propósito inicial, terminó por abrirle espacio entre las sábanas y almohadas de la familia.

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La presentadora describió a Copito como un animal sociable y cercano, una característica que contrastaba con las ideas generalizadas sobre el comportamiento de los gatos. En su relato, el felino buscaba mantenerse cerca de las personas con quienes vivía y prefería estar en brazos.

“De los gatos se dice que son solitarios, ariscos y que, entre menos gente, mejor. Pero Copi siempre estaba donde estábamos todos. Y en brazos, preferiblemente”, publicó la conductora.

En otra parte del mensaje, Andrea Serna contó que la familia le repetía al gato que no podía permanecer cargado todo el día. Sin embargo, Copito volvía a pedir atención apenas tocaba el suelo.

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El gato era bastante consentido por la presentadora - crédito @andreasernafotos/Instagram

La enfermedad de Copito

La presentadora también se refirió a los días previos a la muerte de su mascota. En su mensaje indicó que Copito estuvo enfermo durante varias semanas y que tuvo que entrar y salir de una clínica veterinaria, un proceso dejó un impacto emocional en la familia.

Uno de los momentos más difíciles, según relató, fue contarle la noticia a la más pequeña de la casa: “Contárselo a nuestra hija… Dios, qué duro”.

Andrea Serna explicó que, en medio de la tristeza, encontraron consuelo al pensar que Copito ya no se encuentra sufriendo: “Aun entre tantas lágrimas en casa, encontramos consuelo en pensar que, donde esté, ya no tiene molestias”.

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La comunicadora añadió que el mensaje fue publicado algún tiempo después de la muerte del gato: “Pasó hace un tiempo, pero hay momentos que primero hay que transitar en familia”.

Andrea Serna contó que lo más complejo del proceso fue contarle a su hija que su mascota murió - crédito @andreasernafotos/Instagram

La publicación terminó con una referencia a los seguidores que conocieron a Copito a través de las publicaciones familiares de la presentadora: “Sé que por aquí también lo querían mucho”.

La publicación de Instagram estuvo acompañada por mensajes de apoyo por parte de sus seguidores que la vieron compartir con su mascota. Algunos de ellos fueron: “Es muy duro perder a la mascota que uno ama” y “Duele mucho el corazón, son bebés peludos”.

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