Colombia

Gregorio Eljach aseguró que no se ha abierto ninguna indagación por la presunta instrumentalización de mujeres en el Gobierno Petro

El procurador General de la Nación indicó que, por el momento, no hay determinación de personas presuntamente involucradas en los hechos que denunció el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos

Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube
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Ante los medios de comunicación, el procurador General de la Nación, Gregorio Elejch, se refirió a la denuncia que hizo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Eljach, el Ministerio Público ya fue informado sobre la denuncia, pero todavía no cuenta con todos los datos requeridos para empezar un proceso de indagación al respecto. Según detalló, no hay personas individualizadas ni un documento del cual se pueda sustentar una investigación.

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Sin embargo, aseguró que, cuando el organismo de control cuente con toda la información que haya sobre el tema, dará inicio a las actuaciones correspondientes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Gregorio Eljach, procurador General - crédito Presidencia/@SenadoGovCO/X
Gregorio Eljach, procurador General, aseguró que cuando se tenga información suficiente sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el Gobierno Petro, la Procuraduría asumirá su competencia para investigar, si así se requiere - crédito Presidencia/@SenadoGovCO/X

No, señor, porque esa es una información que apenas llegó a nosotros hoy. No estábamos atentos a lo que dijeran en la plenaria y no hay determinación de nombres ni hay documento alguno que dé pie a adelantar alguna diligencia disciplinaria o de averiguación previa. De manera que cuando se consolide la información genérica que se dio ayer, entonces nosotros asumiremos nuestra competencia”, precisó.

El director de Dapre habló por primera vez sobre la presunta instrumentalización de decenas de mujeres en la administración del expresidente Petro durante un debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República. De acuerdo con sus declaraciones, al menos 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas por medio de contratos de prestación de servicios para “poder estar con el presidente Petro”.

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El funcionario aseguró que algunas de las mujeres ya habrían revelado información al respecto, pero no presentó públicamente ninguna evidencia que soporte sus afirmaciones. Indicó, en todo caso, que denunciará estos hechos a través de los canales correspondientes.

El presidente Gustavo Petro ordena a la Policía Nacional identificar e incautar medicamentos acaparados por empresas de salud en Colombia - crédito Colprensa
El director del Dapre aseguró que varias mujeres habrían sido instrumentalizadas para "estar con el (ex)presidente Gustavo Petro" - crédito Colprensa

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

La exsubgerente de Inravisión, el Sistema de Medios Públicos que antes era conocido como Rtvc, reaccionó a las declaraciones del procurador Gregorio Eljach sobre la denuncia del director del Dapre y advirtió que, según el líder del Ministerio Público, todavía no hay nada consolidado que amerite la apertura de una investigación de carácter disciplinario.

“No, señores, lo que dijo es que por el momento no tiene pruebas, ni nombres para adelantar una acción disciplinaria… es decir, sobre un testimonio de un funcionario no pueden abrir una investigación de tal gravedad sin elementos ciertos. ¿Dónde están las pruebas?”, cuestionó la exsubgerente en una publicación en X.

María Paula Fonseca Gómez, exsubgerente de Rtvc en el gobierno de Gustavo Petro, se refirió a declaraciones del procurador Gregorio Eljach sobre la presunta instrumentalización de mujeres en la administración Petro - crédito @MaPaulaFonseca/X
María Paula Fonseca Gómez, exsubgerente de Rtvc en el gobierno de Gustavo Petro, se refirió a declaraciones del procurador Gregorio Eljach sobre la presunta instrumentalización de mujeres en la administración Petro - crédito @MaPaulaFonseca/X

Polémica por supuestas imágenes con contenido sexual

La denuncia del director Carlos Andrés Ríos surgió en medio de otro escándalo que sacude a la administración anterior y al expresidente Petro. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmó ante la prensa que en el gobierno de Gustavo Petro había una presunta red de mujeres que supuestamente ejercían “la profesión más antigua del mundo” y que llegaron a tener un amplio poder en el Ejecutivo.

Además, en diálogo con el columnista Daniel Samper Ospina, cuestionó al primer mandatario por supuestas fotografías y videos de contenido sexual: “¿Había niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿había niños travestis?”, preguntó Rodríguez en la entrevista.

En su cuenta de X, el ex jefe de Estado denunció que, al parecer, se estarían haciendo ofrecimientos a “niñas travestis” para que den sustento a las declaraciones de la exdirectora del Dapre.

El expresidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias de activistas de la comunidad Lgbtiq+, quienes afirmaron que mujeres trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, fueron contactadas por personas para respaldar las declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias de activistas de la comunidad Lgbtiq+, quienes afirmaron que mujeres trans del barrio Santa Fe, en Bogotá, fueron contactadas por personas para respaldar las declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @petrogustavo/X

“Daniel Coronell denuncia pagos de 300.000 pesos en el barrio Santa Fe de Bogotá, para que niñas travestis le dieran fuerza a la declaración de Angie Rodríguez. Varios testimonios aparecen en el barrio Santafé”, escribió el exmandatario.

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