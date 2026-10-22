Colombia

Hijo de Horacio Serpa respondió a las críticas por celebrar el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior: “Todo un show por un gesto”

El exsenador defendió su postura liberal, mientras otras figuras políticas cuestionaron su mensaje por las diferencias entre la trayectoria política de Ordóñez y los principios que, según ellos, representó su padre

Horacio José Serpa defendió su felicitación a Alejandro Ordóñez por su nombramiento como ministro del Interior y respondió a las críticas que recibió de varios dirigentes políticos - crédito Senado de la República y Cancillería de Colombia
Horacio José Serpa defendió su felicitación a Alejandro Ordóñez por su nombramiento como ministro del Interior y respondió a las críticas que recibió de varios dirigentes políticos - crédito Senado de la República y Cancillería de Colombia
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El nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como ministro del Interior, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles 21 de octubre, generó un intercambio de mensajes entre Horacio José Serpa, hijo del fallecido dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, y varios políticos que cuestionaron su decisión de felicitar al nuevo integrante del gabinete.

La controversia comenzó cuando Serpa publicó un mensaje en su cuenta de X para expresar sus buenos deseos a Ordóñez, quien antes de su designación se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La publicación recibió respuestas de la exsenadora Angélica Lozano, el exrepresentante a la Cámara Juan Carlos Losada y el exministro Andrés Camacho, quienes cuestionaron la cercanía expresada por Serpa con el nuevo ministro.

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Ante las críticas, el hijo del exdirigente liberal defendió su mensaje y aseguró que su felicitación no implica un cambio en sus convicciones políticas. “Tanto show por un gesto. Menos sectarismo y más tolerancia!”, respondió a Lozano, en medio de una discusión que también incluyó referencias al legado político de Horacio Serpa Uribe y a la Constitución de 1991.

El cruce entre Horacio José Serpa y Angélica Lozano

La exsenadora Angélica Lozano cuestionó el mensaje y sostuvo que el nombramiento y las reacciones que generó contradicen los principios asociados con la Constitución de 1991 y el legado político de Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado - crédito @HoracioJSerpa/X
La exsenadora Angélica Lozano cuestionó el mensaje y sostuvo que el nombramiento y las reacciones que generó contradicen los principios asociados con la Constitución de 1991 y el legado político de Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado - crédito @HoracioJSerpa/X

El primer mensaje de Serpa estuvo dirigido a Ordóñez, a quien felicitó por su designación al frente del Ministerio del Interior. “Todos los éxitos al embajador y nuevo ministro del Interior Alejandro Ordoñez. Muchas felicidades!”, escribió.

La exsenadora Angélica Lozano respondió con una crítica en la que mencionó tanto a Horacio Serpa Uribe como al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, dos figuras vinculadas con la construcción política que precedió a la Constitución de 1991. “Se revuelcan en su tumba Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. A lo mejor que hicieron en su vida: La constitución de 1991 la están haciendo trizas sus descendientes, otros aplauden y los que hasta hace 3 meses decían defender la Constitución del 91 aplauden o callan”.

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Ante ese comentario, Horacio José Serpa reivindicó su identidad política y sostuvo que la defensa de la Constitución no corresponde exclusivamente a una corriente ideológica. “Exsenadora, soy liberal, defensor de la Constitución de 1991, de las libertades individuales, de los derechos de las minorías y del respeto por la diferencia. La Constitución del 91 no es patrimonio de una sola ideología. La pluralidad también protege a quienes piensan distinto a usted”.

Las críticas de Juan Carlos Losada y Andrés Camacho

Horacio José Serpa sostuvo que su cercanía y respeto por Ordóñez y su familia no determinan sus posiciones políticas, y defendió la posibilidad de reconocer vínculos personales por encima de las diferencias ideológicas - crédito @HoracioJSerpa/X
Horacio José Serpa sostuvo que su cercanía y respeto por Ordóñez y su familia no determinan sus posiciones políticas, y defendió la posibilidad de reconocer vínculos personales por encima de las diferencias ideológicas - crédito @HoracioJSerpa/X

El exrepresentante a la Cámara Juan Carlos Losada también cuestionó la felicitación de Serpa a Ordóñez. En su respuesta, sostuvo que las posiciones del nuevo ministro son contrarias a los principios constitucionales y a las luchas políticas que identificaron a Horacio Serpa Uribe.

“Ordonez representa Los valores completamente opuestos a la Constitución del 91 y a las luchas que encarnó su padre en el Partido Liberal. Usted cada día cae más bajo. Primero apoyó a Hernadez, después a De la Espriella y ahora felicita al jefe de la caverna ultra conservadora! Y todavía se autodenomina como un auténtico liberal?”.

Serpa respondió que sus relaciones personales no determinan sus posiciones políticas y cuestionó a Losada por sus propias actuaciones públicas. “Juan Carlos, vaya ejemplo de tolerancia y respeto hacia la diferencia! Mi cercanía y respeto por el doctor Ordóñez y su familia no definen mis posiciones políticas. Como liberal, sé reconocer los vínculos personales por encima de las diferencias ideológicas y valorar una trayectoria en el servicio público”, escribió.

Y agregó: “Yo no fui quien, ‘honrando’ unos ideales, terminó amangualado con un gobierno corrupto como el anterior y responsable de sumir al país en la violencia y en una crisis fiscal sin precedentes. Una cosa es tener diferencias políticas y otra muy distinta es perder el respeto por los demás”.

Serpa respondió al exministro de Minas Andrés Camacho y mencionó presuntos hechos de corrupción, cuestionamientos a la política de seguridad y decisiones relacionadas con el sistema de salud y la estabilidad fiscal durante el Gobierno Petro - crédito @HoracioJSerpa/X
Serpa respondió al exministro de Minas Andrés Camacho y mencionó presuntos hechos de corrupción, cuestionamientos a la política de seguridad y decisiones relacionadas con el sistema de salud y la estabilidad fiscal durante el Gobierno Petro - crédito @HoracioJSerpa/X

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho intervino en la discusión con un breve comentario: “Vaya ejemplo de ‘liberalismo’”. Serpa le contestó aludiendo a su paso por el Gobierno y cuestionando su referencia a la libertad. “La mata del descaro. Me increpa un exministro petrista y me habla de ‘ejemplo’. Ministro Camacho, que no le atormente que, a pesar del gobierno del cual usted hizo parte y de los esfuerzos que hicieron para destruir la democracia, hoy podemos manifestar y expresar libremente lo que queramos”.

Camacho respondió con señalamientos sobre la situación de las libertades en el país y defendió su participación en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según la información suministrada en el contexto de la controversia.

No sé si es que ya no vives en Colombia pero la gente a la que tú apoyas en la Patria Miseria está persiguiendo periodistas, académicos, campesinos, a la oposición y hasta industriales, aaaah y a la cultura por si no te has dado cuenta. Entonces de que libertad de expresión y democracia me hablas. Y si, orgullosamente soy exministro del primer gobierno progresista de Colombia, el que se atrevió a desafiar a las élites, las mismas a las que se enfrentó Gaitán, Galán y tu papá, los liberales de verdad (sic)”.

Horacio Serpa
Horacio José Serpa defendió el legado político de su padre, el exdirigente liberal Horacio Serpa Uribe - crédito Colprensa

El intercambio concluyó con una nueva respuesta de Horacio José Serpa, quien mencionó a Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y su padre para cuestionar la gestión del Gobierno del que hizo parte Camacho.

“Gaitán, Galán y Serpa estarían poco orgullosos de un gobierno que compró a buena parte del congreso con la plata del agua en la Guajira, que acordó con altos mandos paramilitares fusilar moralmente a sus oponentes, que irresponsablemente comprometió la estabilidad económica y fiscal del país para repartir burocracia a cambio de votos y lealtad ideológica, que ideó una estrategia para acabar con el sistema de salud y dejar la vidas de los colombianos a la suerte de los caprichos ideológicos del presidente, que fortaleció a los grupos criminales permitiéndoles consumar más de 450 masacres y acabar con la vida de un pre-candidato presidencial. No Andrés, ellos no estarían orgullosos del nefasto gobierno del que hiciste parte”, puntualizó.

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