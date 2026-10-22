Colombia

Ministerio del Trabajo presentará un proyecto de ley para proteger los recursos de las cajas de compensación y reforzar el sistema de subsidio familiar

La ministra Natalia López Fuentes anunció que el Ejecutivo presentará en los próximos días una iniciativa basada en el fallo C-298 de 2025 de la Corte Constitucional con causales objetivas y garantías de defensa

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, anotó que es necesario que "las 11 cajas intervenidas superen las causas de su intervención antes de finalizar este Gobierno" - crédito Ministerio del Trabajo
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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció el 22 de octubre de 2026, durante el Congreso Nacional de Asocajas en Cartagena, que las 11 cajas de compensación familiar intervenidas en Colombia por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) deben superar las causas de esa medida antes de que concluya el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Además, anticipó la próxima presentación de un proyecto de ley para reforzar la supervisión del sistema de subsidio familiar y dar seguridad jurídica a las 42 cajas del país.

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El proyecto responde a la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional. La iniciativa propone diferenciar las medidas cautelares de las sanciones administrativas, fijar causales objetivas y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

López Fuentes señaló que la recuperación del sistema debe basarse en la confianza de los afiliados. “Tenemos que recuperar la confianza de los trabajadores y sus familias en las cajas de compensación”, afirmó. Y añadió: “Los recursos de los trabajadores se respetan y se protegen”.

La documentación sobre los hallazgos fue enviada a los organismos de control, que deberán definir si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias - crédito @infopresidencia/ Instagram

La funcionaria presentó la desintervención como un compromiso de su administración. “El mensaje es claro, y es que esas 11 cajas intervenidas que hay deben lograrse desintervenir antes de que finalice este gobierno. Es de los trabajadores y de sus familias, es de ustedes, y necesitamos recuperar nuevamente la confianza de los colombianos y de los trabajadores para el beneficio de cada uno de ellos”, anotó.

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Revisión por el manejo de los recursos

López Fuentes señaló que el Gobierno revisa cada caso con la superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur, que participó en el encuentro. Culpó las intervenciones a irregularidades en la administración de los fondos.

“Hubo mal manejo de recursos, obviamente, lo dice el informe general, pero cada una de las cajas de manera detallada es lo que estamos hoy revisando de manera rigurosa con la superintendente de Subsidio Familiar. Pero, indiscutiblemente, hay un mal manejo de recursos y por ese motivo las cajas hoy están intervenidas”, aseveró.

Insistió en que la revisión debe concluir con la desintervención de las entidades dentro del mandato actual: “Vuelvo y repito, para el Gobierno nacional lo que más interesa en esta situación que hoy presentan las 11 cajas intervenidas es lograr que, una vez finalicemos estos cuatro años, desintervenir las cajas de compensación. Es un patrimonio de los trabajadores de Colombia y de sus familias”.

Familia colombiana-Colombia
En Colombia existen actualmente 42 Cajas de Compensación Familiar reconocidas por el sistema y vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar - crédito Colprensa

Proyecto de ley sobre las cajas de compensación

Sobre la iniciativa, la ministra del Trabajo planteó la necesidad de delimitar las responsabilidades de la Superintendencia del Subsidio Familiar, el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores.

“Y el compromiso que tenemos como Gobierno es lograr tener reglas claras frente al proyecto de ley que nos permitirá mayor seguridad jurídica frente a la regulación de las cajas de compensación familiar y tener realmente claro cuál es el papel que desempeñan la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. Estamos a pocos días de presentar ese proyecto, que estoy segura será de muy buen agrado para cada uno de ustedes”, resaltó.

De igual manera, explicó que el texto se construye junto con empresarios y trabajadores a partir de la decisión de la Corte Constitucional.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, anunció un proyecto de ley para fortalecer la inspección, vigilancia y control, con reglas claras y respeto por el debido proceso - crédito Ministerio del Trabajo
Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, anunció un proyecto de ley para fortalecer la inspección, vigilancia y control, con reglas claras y respeto por el debido proceso - crédito Ministerio del Trabajo

“El proyecto de ley viene, precisamente, de una decisión de la Corte Constitucional del año 2025. Ahí estamos construyéndolo de la mano del sector empresarial, de la fuerza trabajadora, pero, sobre todo, frente a la necesidad que hoy tenemos de generar seguridad jurídica, de entender muy bien cuál es el papel que desempeña la Superintendencia de Subsidio Familiar y cuál es el papel que desempeñan las cajas de compensación familiar en el país”, remarcó.

Reglas claras

Añadió que lo importante es tener reglas claras frente a las actividades que cada una de estas entidades hace y entender también que el Gobierno nacional hoy está, precisamente, para acompañar el proceso, para brindarles todo el acompañamiento, pero sobre todo, darles plena garantía de que las actividades se cumplan de manera adecuada.

Consultada sobre la fecha de presentación, la ministra respondió que será “en los próximos días”. Dejó claro que los recursos administrados por las cajas constituyen un patrimonio de los trabajadores colombianos y sus familias, y su custodia es el eje del compromiso gubernamental con el sistema de subsidio familiar.

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