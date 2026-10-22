Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 18° carrera de la temporada 2026

Kimi Antonelli cuenta con la posibilidad matemática de consagrarse campeón mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos - crédito Europa Press

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El Circuito de las Américas recibe, entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, la fecha 18 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. Kimi Antonelli puede consagrarse matemáticamente campeón del mundo en Austin, Texas, si los resultados le resultan favorables.

El piloto italiano de Mercedes terminó tercero en la carrera anterior, disputada en Marina Bay, Singapur, y amplió la diferencia con su compañero de equipo, George Russell, que llegó noveno. Sin embargo, el británico no solo debe intentar prolongar la definición del Mundial de Pilotos, sino también evitar que sus perseguidores lo superen.

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Con su victoria en Singapur, Max Verstappen se metió de lleno en la lucha por pelear el subcampoenato en la temporada 2026 de Fórmula 1 - crédito Kaylee Greenlee/REUTERS

Por ejemplo, Max Verstappen, que ganó su segunda carrera consecutiva en Singapur —previamente lo hizo en Sepang—, escaló hasta la cuarta posición del campeonato, dejándolo en una buena oportunidad de acercarse al subcampeonato. A la par, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris, todavía aspiran a disputar esa segunda ubicación en la recta final de la temporada.

De igual modo, el campeonato de constructores se apretó. Aunque Mercedes y Ferrari tienen una amplia ventaja en los primeros lugares, a McLaren y RedBull los separan solamente siete puntos, por lo que Austin podría ser el terreno donde la disputa por el tercer lugar entre ambas escuderías podría alcanzar su pico de intensidad durante 2026.

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Trazado y formato tradicional en Austin

El Circuito de las Américas se desarrollará sobre 56 vueltas en Austin, en una combinación de curvas rápidas, lentas, rectas pronunciadas y cambios de altura - crédito F1

El Circuito de las Américas tiene una extensión de 5,513 kilómetros y 20 curvas. La carrera del domingo se disputará a 56 vueltas en un trazado reasfaltado en el sector 2, y con desafíos importantes para los equipos a la hora de lidiar con el superclipping, obligando a gestionar en ciertos sectores los despliegues de energía para evitar el agotamiento de la batería.

El trazado, que debutó en el calendario de Fórmula 1 en 2012, combina un primer sector de curvas rápidas y cambios de dirección inspirados en circuitos europeos, con dos sectores finales de tramos más técnicos que exigen tracción.

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A diferencia de Singapur, este fin de semana vuelve al formato convencional, sin carrera sprint, lo que otorga a los equipos tres sesiones de práctica libre antes de la clasificación. Lewis Hamilton es el piloto con más victorias en la historia de esta cita, con cinco triunfos entre 2012 y 2017, mientras Verstappen suma tres conquistas, la más reciente en la edición de 2025.

Desde el punto de vista técnico, Pirelli señaló que el asfalto de Austin no presenta una abrasividad particularmente alta pese a su reasfaltado en el sector 2, aunque advirtió que el desgaste acumulado representa el principal desafío del fin de semana. Por ello llevarán su gama intermedia de neumáticos: los compuestos C2, C3 y C4, siendo un punto más blando respecto de la combinación C1-C3-C4 utilizada en 2025. El cambio responde a la intención de reducir la diferencia de rendimiento entre compuestos y ofrecer una alternativa más competitiva para los relevos largos.

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Cada piloto contará con dos juegos de neumático duro, tres de medio y ocho de blando, además de un juego adicional de blandos reservado para quienes avancen a la Q3 de la clasificación. Desde Williams, el ingeniero jefe de pista, Paul Williams, anticipó que la secuencia entre las curvas 4 y 8 resultará particularmente exigente por su sensibilidad al viento y su impacto en el consumo de energía de los monoplazas.

El pronóstico climático, publicado el 19 de octubre, apunta a un fin de semana templado, con temperaturas máximas cercanas a los 28 °C y una probabilidad de lluvia muy baja. Las temperaturas de pista, sin embargo, podrían superar los 55 °C durante las sesiones diurnas, un factor que, según Pirelli, acelerará la degradación de los compuestos más blandos.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito de las Américas, Austin, Texas.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 23 de octubre, 12:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 2: viernes 23 de octubre, 4:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 3: sábado 24 de octubre, 12:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 24 de octubre, 4:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 25 de octubre, 3:00 p. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+ (Plan Premium).

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Estados Unidos

Luego de 17 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 340 puntos George Russell - 238 puntos Lewis Hamilton - 228 puntos Max Verstappen - 221 puntos Charles Leclerc - 215 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Estados Unidos

Mercedes - 578 puntos Ferrari - 444 puntos McLaren - 339 puntos Red Bull Ford - 332 puntos Racing Bulls - 100 puntos