Kevin Castaño, volante colombiano de Atlético Mineiro, habló sobre el Boca de Álvaro Montero y Sebastián Villa: “Es un rival difícil”

Kevin Castaño fue titular en el duelo de vuelta del Atlético Mineiro contra Montevideo City Torque en las semifinales de la Copa Sudamericana - crédito @kevincasta5/Instagram

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Atlético Mineiro será el rival de Boca Juniors en la definición del título de la Copa Sudamericana en Barranquilla, el sábado 21 de noviembre de 2026, y buscará su primer trofeo internacional desde 2014, cuando levantó la Recopa Sudamericana ante Lanús de Argentina, además de que esta es su tercera final consecutiva en torneos de la Conmebol.

Kevin Castaño es una de las figuras del “Galo”, pues desde su arribo en agosto de 2026, proveniente de River Plate, fue clave para que el equipo siguiera en la pelea por el Brasileirao y en el certamen internacional, pues ha sido titular en los cuatro encuentros disputados.

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El mediocampista, junto al lesionado Mateo Cassierra, se verán con sus compatriotas Álvaro Montero y Sebastián Villa, este último fue figura en la victoria 3-1 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro con una asistencia para el tanto de Miguel Merentiel en el primer tiempo.

“Vamos a trabajar para esta gran final”

El cuadro de Belo Horizonte se siente motivado para conseguir el trofeo porque es su tercera final consecutiva a nivel internacional, ya que antes peleó por los títulos de la Libertadores 2024 contra Botafogo y la Sudamericana 2025 frente a Lanús, ambas las perdió.

Kevin Castaño quiere entrar a la historia de Atlético Mineiro como el colombiano figura en la Copa Sudamericana 2026, pues sabe el esfuerzo que han hecho sus compañeros a lo largo del certamen y sería un cierre especial de la temporada 2026 porque también clasificaría a la Copa Libertadores 2027.

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Kevin Castaño sueña con su primer trofeo continental con Atlético Mineiro - crédito @kevincasta5/Instagram

Después del encuentro ante Montevideo City Torque, en el estadio Centenario de Uruguay, el volante afirmó que no se puede confiar del nivel de Boca Juniors, pues los argentinos ya demostraron que saben vencer a escuadras brasileñas porque eliminó previamente a Sao Paulo y Vasco.

“Sabemos que es un rival difícil y hay que respetarlo, el grupo viene bien y fuerte y vamos a trabajar para esta gran final y hacer las cosas bien”, fueron las palabras del colombiano, citado por el medio AS Colombia, sobre cómo afrontar la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro volverá a verse con un club argentino en la final de la Copa Sudamericana - crédito Rodrigo Viera Amaral/REUTERS

Un dato a tener en cuenta es que Castaño suma 14 partidos con Atlético Mineiro desde que llegó al club, nueve en condición de titular, y con una asistencia hecha en la Sudamericana, en la que fue inicialista en las llaves de cuartos, frente al Santos, y semifinales contra Montevideo City Torque.

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Boca, el “gigante dormido”

Hace casi dos décadas que el cuadro argentino dejó de ser una escuadra que fue considerada, a inicios de milenio, como una de las mejores del mundo por la cantidad de títulos internacionales que sumó en su momento, como las cuatro Copas Libertadores del 2000, 2001, 2003 y 2007.

La última vez que Boca Juniors festejó un trofeo fuera de su país fue la Recopa Sudamericana 2008, ante Arsenal de Sarandí, y desde entonces perdió las finales de la Libertadores 2012, 2018 y 2023, perdió prestigio y pasó por distintas crisis de resultados.

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

El objetivo del equipo es ganar este torneo para recuperar la memoria de lo que fue en la primera década del siglo XXI, con una plantilla que cuenta con la presencia de los colombianos Montero, portero destacado desde su llegada, y Villa, el volante que volvió al club tras su juicio por violencia de género entre 2020 y 2025.

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Finalmente, ese título también le daría la oportunidad a Boca de volver a la Copa Libertadores para tomar revancha, ya que fue eliminado en la fase de grupos en la edición 2026, en la tercera posición, por eso fue que cayó en la Copa Sudamericana desde los playoffs a octavos.