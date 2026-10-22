Ela Minus y el repaso de un 2026 intenso, como antesala de un nuevo álbum de estudio: “Es el año en el que más hice cosas”

La artista colombiana Ela Minus anunció el lanzamiento de su siguiente álbum de estudio para el primer semestre de 2027, a falta de terminar las etapas de mezcla y masterización - crédito @elaminus/Instagram

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A un año del éxito de su álbum DÍA (2025) y de su nominación al Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Electrónica, la carrera de Ela Minus —nombre artístico de Gabriela Jimeno— no se quedó quieta.

Por el contrario, siguió activa en el estudio, entre la composición y la grabación de su próximo larga duración y un receso de unos días del que surgió qué les pasó a mis amigos?, un EP colaborativo de tres canciones grabado junto a Nick León, productor estadounidense de madre colombiana. Editado a través de Smugglers Way, subsello de Domino Recordings, el trabajo fusiona la composición analógica e introspectiva que caracteriza el repertorio de Ela con la producción de club oscura del artista radicado en Brooklyn.

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El lanzamiento confirma una conexión creativa que venía gestándose desde hacía años entre ambos músicos, amigos desde la infancia. León participó con dos remezclas de una canción de Ela Minus, QQQQ, mientras que ella prestó su voz en Ghost Orchid, sencillo de Nick León publicado en 2025.

El primer sencillo del EP, espiral, apareció en All Songs Considered, de NPR Music, responsable de las célebres Tiny Desk Sessions, y generó atención en el circuito independiente.

Con un nuevo álbum de estudio en fase de mezcla y masterización, previsto para el primer semestre de 2027, la artista bogotana divide su agenda entre sesiones de grabación y un show de cierre pendiente en el Corona Capital de México, donde se presentará el domingo 22 de noviembre en la última jornada junto a The Strokes, The XX, Lola Young y Tricky.

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En esta entrevista con Infobae Colombia, Ela Minus repasa los detalles de la creación del EP con León, su experiencia en el escenario al presentar las canciones en formato B2B y en vivo, sus recuerdos de la presentación de su LP DÍA en 2025 y los planes que marcarán el cierre de un año vertiginoso y el inicio de otro.

Ela Minus lanzó junto al productor Nick León el EP colaborativo de tres canciones titulado 'qué les pasó a mis amigos?' - crédito Smugglers Way

Infobae Colombia: El año pasado tú ya nos habías anticipado que 2026 iba a haber nueva música, y cumpliste...

Ela Minus: ¡Cumplí! [risas].

Infobae Colombia: Llegas con este EP con Nick León, ¿qué les pasó a mis amigos? Para empezar, quisiera que nos contaras un poco los detalles de esta producción y sobre todo, cuál era la premisa con la que se empezó a trabajar en estas pistas.

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La premisa era sencillamente hacer música con Nick. Nick y yo nos llevamos muy bien, nos conocemos desde niños y fluyó la amistad. Yo canté en su disco, él me hizo remixes en mi disco y teníamos siempre como la idea de hacer música original juntos.

Teníamos pequeños fragmentos, o sea, diez segundos de un par de ideas de canciones que con las agendas ocupadas de los dos como que se quedaron a un lado. Y un día fue como: “¿tienes esta semana libre en febrero?” “Sí. ¿Tú?”, “Sí”. “Va. Vamos al estudio y lo que salga”. Y así fue.

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Teníamos ideas. Por ejemplo, el intro de la primera canción ya lo teníamos. Ya teníamos cositas, pero nada terminado. Fue como sentarse, y ahí dijimos “lo que acabemos en estos cuatro días de estudio, luego ya es el EP”.

Infobae Colombia: Y cuando estaban en el estudio, ¿cómo sabían ustedes que una pista ya estaba terminada, o cómo no volverse loco?

No, la verdad con tan poquito tiempo. O sea, desde el viernes, y ya el día que nos tengamos que ir, ya tiene que estar acabado. Lo que sea, lo que hayamos acabado. [risas]

Infobae Colombia: Cuando tú te embarcas en un proyecto colaborativo como este, ¿cuál es el aspecto más importante para que sea una colaboración, y no un trabajo más de Ela Minus?

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Poner atención, estar presente, para que eso no pase. Igual siento que no es un problema tan real, porque mi música yo la hago toda sola. Entonces en el momento en que entra alguien más, pues como que ya no suena a mí, ¿sabes?. [risas]

Los dos músicos compusieron y grabaron la totalidad de las canciones del EP durante cuatro días de trabajo en el estudio - crédito Juan Camilo Díez cortesía DMusicMarketing

Infobae Colombia: De las tres canciones, eligieron espiral como el corte promocional. ¿Ustedes sintieron cuando la estaban componiendo que esa era la más adecuada para presentar todo? ¿O cómo llegaron a esa elección?

Buena pregunta. Nos pareció que esa era la que más sonaba a lo que creíamos nosotros que el público esperaría de una colaboración entre Nick y yo. Dijimos “esto es como lo más predecible”. Entonces nos pareció increíble jugar un poco con la gente, sacarla de primero y que después las otras dos que suenan nosotros creemos, como algo inesperado, fueran sorpresa.

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Infobae Colombia: Hace unas semanas presentaron el EP en shows en formato B2B y también en vivo ¿Cómo te sentiste? ¿Cambia el modo de percibirlas al momento de estarlas pinchando o ejecutándolas en vivo, frente a lo que ustedes habían concebido en el estudio?

En el B2B no. En el en vivo sí, claro, se vuelve otra cosa. Las alargamos, las acortamos ciertas partes. Hicimos un show entero solo con tres canciones. Bueno, tocamos mi remix, también tocamos, Ghost Orchid, la de él. Përo igual hicimos versiones en vivo.

Estuvo interesante. Es la primera vez que tocamos con alguien más en escenario, entonces eso estuvo interesante.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Infobae Colombia: Si la Ela de 16 años viniera a verte a ti en este momento, ¿qué le dirías?

Justo esta mañana estaba pensando en eso mientras me subía al avión. Yo estoy ahorita trabajando en mi nuevo disco de cabeza. Hoy tengo libre, tengo vuelo mañana. Y está precioso el esfuerzo que estoy haciendo para ir a hablar de mi trabajo con estas personas que les gusta mi música, porque me encanta ser esa artista, me encanta ser alguien que saca el tiempo para las otras personas.

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Entonces, mi yo de 16 años diría como “está muy cool”. Y además, me construí una vida hermosa, me sigo vistiendo igual que a los 16, lo cual me parece un logro muy grande. Estoy orgullosa de eso, de no haber cambiado en muchas cosas y ahora estoy muy bien.

Infobae Colombia: En 2025 tú cerraste la gira de tu álbum DÍA en Bogotá. Antes de eso estuviste en Estéreo Picnic y te cruzaron una parte con Rüfüs Du Sol...

Podemos dejar de una vez claro que los de la producción fueron los que me hicieron empezar tarde. No fui yo, yo estaba lista. Siento que fue todo muy interno. Ellos creían que estaban haciendo mejor y querían esperar a que llegara más gente para empezar y entonces... No lo hicieron bien.

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Infobae Colombia: Y cerraste luego la gira en Bogotá. Estuve ahí y recuerdo que estabas abrumada antes de hacer, creo que era la última canción, agradecida pero sin palabras. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa noche?

Ese concierto me encantó porque creo que estaba destruida. Fue un año muy intenso y estaba muy cansada. Tal vez fue un error, pero toqué Medellín, Cali, y Bogotá, tres noches, tres días seguidos. Bogotá era el último, porque sí oi sí quería cerrar. Básicamente estuve cuatro días sin dormir, y me acuerdo llegar a Bogotá y decir: “puta, es que debí haber tenido Bogotá primero para estar mejor físicamente”.

Tuve problemas técnicos, bobos. El micrófono falló. Pero siento que es la primera vez que he podido como ser muy libre. Me dio rabia, tiré el micrófono... Creo que es de las veces que más libre he tocado. De eso me acuerdo mucho, y me gustó. [risas]

Ela Minus se presentará el último día del Corona Capital 2026 en México, anticipando que podría presentar nueva música - crédito @coronacapital/Instagram

Infobae Colombia: Cuando estabas preparando tus planes de Año Nuevo el año pasado, comiendo las uvas, ¿Sientes que cumpliste?

No logré nada. [risas] No logré nada, pero te voy a decir la verdad. Ha sido el año que menos he logrado de lo que quería lograr antes de empezar, pero es el año en el que más hice cosas. Es el año que más he trabajado, sorprendentemente, no he parado un segundo, pero no fue nada de lo que pensé que iba a ser.

Mi única cosa de las uvas era hacer disco nuevo, y sí, lo logré, pero pensé que era lo único que iba a hacer. Era como “no voy a tocar, no voy a viajar y solo voy a hacer esto”. Y no, es el año que más he trabajado, sin duda. Pero también acabé el disco, entonces...

Infobae Colombia: ¿Qué te queda por hacer estos dos meses y medio?

Acabar el disco. Me falta la mezcla, el master, el arte... ¡Tengo mucho trabajo! [risas]

Y me falta Corona Capital (en México), me falta un show grande. Y tengo muchas ganas de hacer algo nuevo en ese show. Entonces, con eso se cierra el año.