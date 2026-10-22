Video | Deslizamiento destruyó cuatro viviendas en Moniquirá, Boyacá, y dejó a varias familias sin hogar tras una madrugada de emergencia

La emergencia ocurrió durante la madrugada del jueves 22 de octubre en la zona rural de Moniquirá, donde el terreno cedió y arrastró varias construcciones -crédito @Horadelaverdad/X

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La comunidad de una zona rural de Moniquirá, Boyacá, enfrenta las consecuencias de una emergencia que dejó pérdidas materiales y mantiene la preocupación por la estabilidad del terreno. Tras varios días de señales de alerta, un movimiento de tierra destruyó cuatro viviendas y obligó a los habitantes a concentrarse en recuperar lo poco que quedó entre el barro.

La emergencia ocurrió hacia la 1:00 a. m. del jueves 22 de octubre, en un sector identificado por los residentes como Las Canoas y San Rafael, en jurisdicción rural del municipio. La información de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá ubica el movimiento en masa en la vereda Los Pajales.

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Las grietas que aparecieron días antes de la emergencia generaron preocupación entre los residentes por la inestabilidad del terreno -crédito @Horadelaverdad/X

Elber Soto, uno de los ciudadanos que se encontraba en el lugar, relató a Caracol Radio que las primeras señales aparecieron seis días antes, después de un sismo de magnitud aproximada de 5. En la parte alta del terreno comenzaron a formarse grietas cerca de las casas, acompañadas de filtraciones de agua.

Ante el deterioro del suelo, los habitantes buscaron la opinión de un ingeniero. Según Soto, el profesional les advirtió que existía la posibilidad de un deslizamiento, un riesgo que finalmente se materializó durante la madrugada.

“Él dijo que eso estaba para deslizarse. Y esta mañana, a la madrugada, como a la una de la mañana, se fue. Se deslizó eso. Las casas, todas se deslizaron”, contó el residente al describir lo ocurrido.

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Familias intentan recuperar sus pertenencias

La fuerza del movimiento destruyó las cuatro viviendas y afectó otras estructuras ubicadas en los predios. Los daños alcanzaron incluso espacios destinados a la crianza de animales, lo que amplió las pérdidas de las familias que vivían en la zona. “Todo se fue, hasta los ranchos de las gallinas. En este momento hay gente colaborando para rescatar lo que quedó y sacar de la tierra las cosas que estaban adentro”, señaló Soto.

Mientras algunas personas colaboran en la recuperación de los objetos que quedaron atrapados, persiste la incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a los terrenos afectados. Para el ciudadano, la magnitud de los daños y las condiciones del suelo hacen difícil pensar en reconstruir las viviendas en el mismo sitio. “Yo creo que ahí no se puede ya construir, porque no quedó dónde. Toca pensar en otro lugar, hacer una casita por ahí en otro lado, para poder seguir con la vida”, expresó.

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El residente también explicó que las grietas alcanzaron inicialmente dimensiones de entre 30 y 50 metros. Después del deslizamiento, la configuración del terreno cambió de manera considerable.

Las familias damnificadas esperan el acompañamiento de las autoridades para encontrar alternativas de vivienda después de perder sus casas - crédito @Horadelaverdad/X

“Pero ahorita quedó por ahí de seis metros. Se devolvió todo para abajo. O sea, se deslizó todo eso”, manifestó al referirse a las transformaciones que dejó el movimiento de tierra. La pérdida de las viviendas plantea ahora la necesidad de encontrar alternativas para los hogares damnificados, que esperan conocer qué apoyo podrán recibir para recuperar sus condiciones de vida.

Organismos de socorro evalúan la emergencia

Tras conocerse lo sucedido, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía llegaron al lugar para atender la situación. La comunidad también esperaba la visita del alcalde de Moniquirá con la expectativa de conocer las ayudas que podrían gestionarse para las familias afectadas.

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“Estamos esperando a ver si de pronto se acerca por ahí a mirar, a ver en qué puede colaborar o qué ayuda nos puede dar para llegar a hacer las viviendas o alguna cosa. Lo que más se pueda, mejor”, agregó Soto.

Los habitantes afectados intentan recuperar entre la tierra los objetos que quedaron atrapados tras el deslizamiento - crédito @Horadelaverdad/X

Por su parte, la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá informó que la emergencia activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y movilizó a bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y autoridades locales para evaluar las condiciones del terreno.

La entidad aseguró que, hasta el momento del reporte, no había víctimas mortales: “Afortunadamente no tenemos reporte de afectación de vidas humanas en la vereda Los Pajales de Moniquirá”. Además, anunció que la maquinaria amarilla estaba en alistamiento y que su despliegue dependería de la evaluación técnica para determinar las labores necesarias para controlar y reducir el riesgo.

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