Carolina Gaitán contó detalles de su participación en el regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’: así grabó sus escenas más sensuales

Carolina Gaitán se sumó al reparto principal de la nueva entrega de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @lagaita/Instagram

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Falta menos de un mes para que Sin senos sí hay paraíso, una de las sagas más exitosas y populares de Telemundo, haga su regreso con el grueso de su elenco protagónico.

Carmen Villalobos, Majida Issa, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Carolina Gaitán estarán de vuelta, interpretando esta vez una historia ambientada en el mundo del modelaje webcam en Medellín, que han venido anticipando en plataformas digitales con una campaña de expectativa orientada en esa dirección.

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Todo apunta a que buena parte del protagonismo se centrará en Catalina Marín “La Pequeña”, el personaje de Carolina Gaitán, pues será ella quien se involucre en ese mundo, mientras su familia trata de sacarla de allí. Así se ha visto reflejado en las promociones de la serie, y así lo dejó ver ella misma durante una entrevista con People en Español, en la que compartió detalles sobre el regreso a la ficción y los desafíos que atravesó su personaje en esta nueva etapa.

Carolina Gaitán retoma el papel de Catalina Marín en una etapa donde su personaje trabaja como modelo "webcam" - crédito @lagaita/Instagram

“Sí somos los mismos personajes, pero ha pasado un poco el tiempo y estamos en otras realidades, entonces tenemos que limpiar un poquito la cabeza de todo lo anterior y un poco abrir la mente a una nueva historia, a nueva realidad, a unos nuevos acontecimientos para todos los personajes”, explicó Gaitán, dando a entender que si bien habrá una continuidad en la historia, será una historia diferente a lo visto hasta ahora.

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La actriz colombiana detalló que el relato se ancla en una problemática contemporánea: los riesgos que enfrentan mujeres con pocos recursos económicos que ven en la venta de su cuerpo una salida financiera, ahora trasladada al entorno de los medios digitales. “Por eso Cata, mi personaje, vive esto de manera tan cercana”, agregó, en referencia al adelanto en el que su personaje confiesa trabajar como webcamer.

“A mi personaje le ha pasado absolutamente de todo, lo que no le haya pasado a Catalina Marín en su vida a ningún ser humano le puede llegar a pasar”, subrayó la actriz, remarcando que este regreso representa “un nuevo aire” tanto para el personaje como para su propia interpretación.

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Catalina Marín enfrenta una faceta más sensual del personaje

La actriz debió asumir escenas con vestuarios reducidos y mayor exposición íntima respecto a sus trabajos previos en la serie - crédito @lagaita/Instagram

Ese nuevo aire vino dado por la exploración de un registro más íntimo de Catalina, con vestuario y escenas de mayor carga sensual. La actriz, formada en teatro musical, señaló diferencias notables respecto a su experiencia previa en los escenarios.

“Acá son escenas muy cuidadas y hay un montón de personas en el set y tú estás en unas prendas muy chiquitas”, relató.

Según detalló, la producción cuenta con un departamento de intimidad encargado de velar por el bienestar del elenco durante el rodaje de este tipo de escenas. “Nos preguntan: ‘¿Cómo te sientes cómoda?, ¿cómo te gustaría que estuviera el set?, ¿quieres que esté más desocupado?, ¿quieres que no hayan tantas personas?’”, describió Gaitán, quien valoró el cuidado del equipo de trabajo como un factor determinante para afrontar estas escenas con tranquilidad.

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El reencuentro con el elenco original tras años de pausa

Carolina Gaitán admitió que fue el clamor popular el que le hizo retornar a 'Sin senos sí hay paraíso', luego de siete años - crédito @lagaita/Instagram

En 2019 Carolina Gaitán señaló que sentía agotado el recorrido de su personaje tras las grabaciones de El final del paraíso. Siete años después, decidió retomar el papel tras un período en el que sumó reconocimientos internacionales, entre ellos un Óscar y un Grammy por su participación en Encanto.

Con todo, la actriz de Villavicencio atribuyó su regreso a la demanda sostenida del público por un regreso. “He viajado por el mundo y en el mundo entero los latinos llegan y dicen: ‘¿Cuándo la otra temporada?’”, contó.

El regreso al set también implicó reencontrarse con compañeros con quienes no trabajaba desde hacía más de un lustro, entre ellos Catherine Siachoque. “Éramos como en un reencuentro de una sensación muy familiar, de gente que se conoce desde hace mucho tiempo, que se quiere, que se aprecia y que se admira”, describió la actriz colombiana sobre el reencuentro con el elenco.

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Respecto a su compañera de reparto, Gaitán destacó la disciplina de Siachoque, quien desde la primera temporada mantiene una carpeta con apuntes de continuidad de la serie. “Esa carpeta es la biblia de Sin senos sí hay paraíso. Si uno tiene una duda de continuidad se lo pregunta a ella”, cerró.

La nueva entrega de Sin senos sí hay paraíso se estrenará el lunes 16 de noviembre a las 9:00 p. m., hora de Colombia, se estrenará en Telemundo y en la plataforma Disney +.