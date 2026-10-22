Colombia

Prosperidad Social confirmó que la transferencia de Colombia Mayor se realizará en la última semana de octubre

Cerca de tres millones de participantes recibirán el subsidio durante la próxima semana, mientras la entidad concluye los procedimientos necesarios para divulgar el calendario

Los beneficiarios son ciudadanos que no tienen acceso a una pensión ni otros apoyos - crédito Prosperidad Social
Los beneficiarios son ciudadanos que no tienen acceso a una pensión ni otros apoyos - crédito Prosperidad Social
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Prosperidad Social anunció que realizará una nueva transferencia de Colombia Mayor al finalizar la última semana de octubre de 2026, con una inversión de $669.581 millones destinada a más de 2,8 millones de personas mayores beneficiarias en el país.

La entidad informó el 22 de octubre que aún adelanta los trámites administrativos necesarios para definir el calendario, las condiciones y las modalidades de entrega. Esos detalles serán comunicados en los próximos días a través de sus canales oficiales.

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El anuncio confirmó la continuidad de los giros del programa, dirigido a personas mayores que no cuentan con una pensión o enfrentan condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para este ciclo, los beneficiarios recibirán una transferencia de hasta $230.000, según la información divulgada por Prosperidad Social.

Cerca de tres millones de participantes recibirán el subsidio durante la próxima semana, mientras la entidad concluye los procedimientos necesarios para divulgar el calendario - crédito Prosperidad Social
Cerca de tres millones de participantes recibirán el subsidio durante la próxima semana, mientras la entidad concluye los procedimientos necesarios para divulgar el calendario - crédito Prosperidad Social

La inversión anunciada asciende a $669.581 millones

Los recursos de la próxima entrega suman $669.581 millones, de acuerdo con el comunicado de Prosperidad Social. La transferencia llegará a cerca de 3 millones de personas mayores, una cobertura que el Gobierno nacional ha ampliado desde finales de 2025.

La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, señaló que el Ejecutivo priorizó la gestión presupuestal necesaria para cumplir con el pago: “Estamos trabajando para responderles con hechos, asegurar la financiación del programa y mantenerlos informados sobre cada avance”.

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Suárez agregó que la meta es garantizar atención y respuestas claras a la población beneficiaria que reclama el dinero y .

El programa destinará $ 669.581 millones para apoyar a más de 2,8 millones de personas en condición de vulnerabilidad - crédito Prosperidad Social
El programa destinará $ 669.581 millones para apoyar a más de 2,8 millones de personas en condición de vulnerabilidad - crédito Prosperidad Social

El programa está dirigido a adultos mayores que no cuentan con una estabilidad económica

Colombia Mayor es un programa de protección social creado para aumentar la cobertura económica de las personas mayores que se encuentran desamparadas, no reciben una pensión o viven en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, según la información oficial de Prosperidad Social.

Para inscribirse, los aspirantes deben ser colombianos, haber vivido en el país durante los últimos 10 años y carecer de ingresos suficientes para subsistir. También deben tener, como mínimo, tres años menos que la edad exigida para pensionarse por vejez: actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres.

La inclusión en el programa no es automática. Las alcaldías reciben las solicitudes y verifican las condiciones de cada aspirante. Después, Prosperidad Social aplica criterios de priorización relacionados con la edad, la situación socioeconómica, la pertenencia étnica, la discapacidad, la condición de víctima del conflicto armado y otros factores de vulnerabilidad.

El monto ordinario del subsidio es de $80.000. No obstante, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 reciben el monto diferenciado de $230.000. En Bogotá, algunas personas que no acceden al valor diferenciado reciben $150.000 gracias a un convenio con la administración distrital que también ha incrementado esfuerzos en trabajar por los adultos mayores, aunque este beneficio es entregado por el programa de Ingreso Mínimo Garantizado de la Secretaría de Integración Social.

Un hombre mayor con gorra azul y camisa de rayas sostiene varios billetes en la mano sentado ante una mesa de madera en un patio.
Los adultos que reciben el pago son seleccionados conforme a su estado de vulnerabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Beneficiarios tendrán que esperar el calendario oficial de pagos

La transferencia se entrega de manera mensual y suele permanecer disponible durante 10 días hábiles, aunque existen municipios donde, por acuerdos logísticos, los pagos se realizan cada dos meses. La modalidad directa permite cobrar el dinero mediante los operadores autorizados; la indirecta se aplica a personas institucionalizadas en centros de protección o centros diurnos.

Los beneficiarios tendrán que esperar la publicación oficial de las fechas y condiciones de la nueva entrega correspondiente a octubre. Prosperidad Social reiteró que sus trámites son gratuitos y que no requieren intermediarios.

En agosto, la entidad había asegurado que el programa tenía recursos previstos para los 12 ciclos de 2026, con un costo anual calculado en $8,4 billones, según Prosperidad Social. La próxima jornada representará un nuevo ciclo dentro de ese esquema de transferencias.

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