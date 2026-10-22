Colombia

Hablaron dos de los acompañantes de Verónica Alcocer en su viaje a Venezuela: “Solo la vi con una cartera de mano”

La pianista Pilar Leyva Durán, hermana del excanciller Álvaro Leyva, y Jorge Ignacio Zorro describieron una visita de un día en enero de 2023, mientras la Fiscalía examina la denuncia de Eva Ferrer sobre efectivo procedente de Venezuela

Verónica Alcocer en la coronación del rey Carlos III-Colombia
Verónica Alcocer rechazó los señalamientos sobre el transporte de divisas y sostuvo que su visita a Venezuela tuvo carácter oficial - crédito @Bearangomoda/Reuters
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Pilar Leyva Durán y el exministro de Cultura Jorge Ignacio Zorro afirmaron que no observaron maletas en el viaje que realizó Verónica Alcocer a Caracas en enero de 2023, en medio de las denuncias de la exconsejera presidencial Eva Ferrer sobre el supuesto traslado de dinero en efectivo desde Venezuela.

Leyva Durán, pianista y hermana del excanciller Álvaro Leyva, integró la comitiva que acompañó a Alcocer en ese desplazamiento oficial. Según relató a El Tiempo, recibió el aviso del viaje apenas un día antes y fue citada cerca de las 3:30 a. m. en la base militar de Catam, en Bogotá.

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La testigo indicó que el grupo estaba compuesto por unas ocho o nueve personas y que entre los asistentes estuvo el catalán Manel Grau. También sostuvo que Alcocer subió al avión después de los demás pasajeros, por lo cual no pudo establecer si ingresó equipaje a la aeronave o si se descargaron maletas.

Leyva Durán señaló que solo vio a la entonces primera dama con una cartera de mano dentro de la cabina de pasajeros. “No puedo garantizar si ella llevó maletas o si bajaron maletas del avión. Solo la vi con una cartera de mano en la cabina de pasajeros”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario colombiano.

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Pilar Leyva dijo que acompañó a Alcocer durante la visita

Pilar Leyva Durán relató que una comitiva de casi diez personas abordó el vuelo a Caracas desde la base militar de Catam - crédito Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Pilar Leyva Durán relató que una comitiva de casi diez personas abordó el vuelo a Caracas desde la base militar de Catam - crédito Fundación Universitaria Juan N. Corpas

La hermana del excanciller relató que permaneció junto a Verónica Alcocer durante casi toda la agenda en Caracas. Precisó que no estuvo presente en la reunión protocolaria que Alcocer mantuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque a ese encuentro solo ingresaron la entonces primera dama y Zorro.

Según su versión, esa reunión se prolongó entre 10 y 15 minutos. Después, el resto de la comitiva fue invitado a saludar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Yo estuve todo el tiempo con la primera dama y la acompañé a todos lados, excepto a un encuentro privado protocolario que tuvo con Nicolás Maduro. A esa reunión solo entró ella con el entonces viceministro Jorge Zorro, demoraron unos 10 a 15 minutos y después nos invitaron a conocer a Maduro y a su esposa Cilia Flores”, afirmó la pianista en declaraciones a El Tiempo.

Leyva Durán también afirmó que Alcocer no se trasladó con el grupo hacia el Palacio de Miraflores. Dijo que los demás integrantes de la delegación utilizaron varios vehículos, mientras que a Alcocer la recogió un automóvil presidencial venezolano.

La pianista sostuvo que no llevó equipaje porque la instrucción que recibió fue que se trataba de una visita breve, con regreso previsto para ese mismo día. Añadió que las actividades en centros culturales de Caracas estuvieron centradas en asuntos musicales y en posibles referencias al sistema de orquestas venezolano para Colombia.

Jorge Ignacio Zorro negó que se hablara de dinero, armas o droga

El presidente Gustavo Petro nombra a Jorge Ignacio Zorro Sánchez como nuevo embajador de Colombia en Rusia - crédito Ministerio de Cultura
Jorge Ignacio Zorro y Alcocer sostuvieron un saludo protocolario de quince minutos con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores - crédito Ministerio de Cultura

El exviceministro y exministro encargado de Cultura Jorge Ignacio Zorro confirmó al medio citado que acompañó a Alcocer durante el saludo a Maduro. Describió el encuentro como un acto protocolario y sostuvo que allí no se abordaron asuntos relacionados con dinero, armas o drogas.

Zorro aseguró además que no vio a ningún integrante de la comitiva con maletas durante el viaje de retorno a Catam. De acuerdo con su relato, los pasajeros no pasaron por controles de seguridad al aterrizar porque no llevaban equipaje.

“En nuestro regreso a Catam no pasamos por filtros de seguridad porque nadie llevaba maletas. Luego estuvimos todos reunidos en la sala de espera grande que se dispone para los funcionarios esperando al señor presidente”, indicó el exministro a El Tiempo.

Tras el regreso desde Venezuela, la comitiva permaneció en una sala de espera de Catam a la espera de la llegada del entonces presidente Gustavo Petro. Pilar Leyva afirmó que el mandatario arribó acompañado por Laura Sarabia y por Álvaro Leyva, quien ocupaba el cargo de canciller.

El exministro aseguró que los abogados de Alcocer no lo han contactado para rendir declaración. No obstante, afirmó que habló por teléfono con ella después de que Ferrer hiciera públicas sus acusaciones y le expresó su disposición a entregar a las autoridades los detalles que conoce sobre el viaje.

La Fiscalía recibió la declaración virtual de Eva Ferrer

- crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X
Eva Ferrer denunció ante la Fiscalía el presunto traslado de 2,5 millones de dólares en efectivo desde Caracas - crédito Canal Institucional/@Veronicalcocerg/X

La defensa de Alcocer solicitó a la Fiscalía General de la Nación que escuche a Pilar Leyva Durán, a su hermana Inés y a Zorro como testigos del viaje a Caracas.

La petición hace parte de las acciones emprendidas tras los señalamientos de Eva Ferrer, que afirmó que Alcocer habría regresado de Venezuela con USD 2,5 millones en efectivo, supuestamente transportados en maletas grises.

Alcocer ha negado esas acusaciones y ha sostenido que sus viajes a Venezuela tuvieron carácter oficial, con registros institucionales, agendas y material audiovisual.

Ferrer declaró de manera virtual ante la Fiscalía el miércoles 21 de octubre. Hasta ahora no se han divulgado detalles de esa diligencia ni información sobre las pruebas que, según anunció su abogado, entregaría para respaldar sus denuncias.

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