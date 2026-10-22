Colombia

Cancelaron ‘La noche de las ánimas’ que tenía programada Rafa Taibo en el Cementerio Central de Bogotá durante Halloween: por qué el Distrito no le dio el permiso

La entidad distrital Uaesp ordenó a Montesacro impedir la actividad nocturna en el Cementerio Central, tras invocar riesgos, protección patrimonial y derechos sobre mausoleos particulares del recinto declarado Monumento Nacional en 1984

El espectáculo 'Ellos Están Aquí, Crónicas de Ultratumba' llega con objetos misteriosos y experiencias en vivo - crédito cortesía Rafa Taibo
El experto en temas paranormales aseguró que desconocía la decisión de la Uaesp sobre su evento - crédito cortesía Rafa Taibo
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) vetó la realización del evento La noche de las ánimas, un espectáculo nocturno de temática paranormal promovido por el presentador Rafael Taibo, conocido como Rafa Taibo, que estaba previsto para el 31 de octubre en el Cementerio Central de Bogotá.

El argumento de la entidad distrital se basa en razones de seguridad, protección del patrimonio histórico y respeto por la propiedad privada de los mausoleos del camposanto, declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984.

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Taibo había anunciado el evento el 12 de octubre a través de sus redes sociales como una experiencia “sin precedentes” que incluiría recorridos nocturnos con contenidos vinculados a la investigación paranormal.

La actividad, que ya contaba con venta de boletas a través de una plataforma digital, prometía “tres experiencias extraordinarias” en plena noche de Halloween.

Rafa Taibo evento en el Cementerio Central
Rafa Taibo había anunciado el evento en sus redes sociales el 12 de octubre - crédito Rafa Taibo/TikTok

La Uaesp ordenó al concesionario abstenerse de facilitar el evento

La decisión de la UAESP no se limitó a negar la autorización. La entidad instruyó directamente a Inversiones Montesacro S.A.S., concesionario encargado de administrar el Cementerio Central, para que se abstuviera de facilitar la actividad y comunicara la determinación a los organizadores.

La entidad sustentó su posición en que la prestación de los servicios funerarios habituales no implica que todas las áreas del cementerio estén habilitadas para actividades extraordinarias, recorridos nocturnos o eventos de alta afluencia de público.

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De hecho, la entidad distrital solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) una evaluación sobre las condiciones de riesgo en algunos sectores del camposanto y las medidas de manejo necesarias.

Preocupación por el ingreso a mausoleos de propiedad privada

Una mujer que está presa es la dueña de una empresa que se quedó con jugoso contrato de cementerios en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
La Uaesp anunció que el evento no contaba con las condiciones suficientes para su organización - crédito Alcaldía de Bogotá

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la alerta sobre el posible uso de espacios privados durante los recorridos. La UAESP expresó su inquietud ante versiones que indicaban que la actividad podría incluir el ingreso a mausoleos de propiedad privada, recintos cuyo uso, según la entidad, “no puede autorizarse sin el consentimiento de sus titulares y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes”.

Para la administración distrital, “cualquier actividad desarrollada en este escenario debe respetar su función funeraria, su valor histórico y simbólico, así como la memoria de las personas allí sepultadas y de sus familias”.

La entidad se deslindó de compromisos comerciales con terceros

La UAESP también dejó en claro su posición frente a las implicaciones económicas del evento cancelado. “La UAESP no asumirá responsabilidades jurídicas o económicas derivadas de compromisos comerciales adquiridos por organizadores, patrocinadores o terceros respecto de un evento que no cuenta con autorización de la entidad”, señaló el comunicado oficial.

Esta advertencia cobra relevancia dado que Taibo ya había puesto a la venta las entradas a través de la plataforma Boletomóvil y había promocionado el espectáculo como un evento con cupos limitados.

La decisión no prohíbe actividades culturales futuras en el cementerio

Pese a la negativa, la UAESP aclaró que su determinación no constituye un cierre definitivo a las iniciativas de apropiación social del patrimonio funerario en el Cementerio Central. La entidad precisó que “las iniciativas futuras podrán ser evaluadas conforme a las condiciones de seguridad, pertinencia cultural, protección patrimonial, derechos de propiedad privada y requisitos contractuales y legales vigentes”.

Rafa Taibo dijo desconocer la decisión y defendió el respaldo de Montesacro

Rafa Taibo revoluciona el misterio con show paranormal en Bogotá - crédito cortesía Rafa Taibo
Rafa Taibo revoluciona el misterio con show paranormal en Bogotá - crédito cortesía Rafa Taibo

Rafa Taibo, reconocido por su programa Ellos están aquí en RCN y por diversas investigaciones en lugares emblemáticos de Colombia, reaccionó con sorpresa a la determinación de la UAESP durante una intervención en el programa radial La Luciérnaga.

El presentador aseguró que no había sido notificado del veto y defendió la propuesta al señalar que contaba con el respaldo del propio concesionario. “Me sorprende lo que me estás diciendo porque los cementerios distritales están en manos de una organización que se llama Montesacro, cuya intención es dar a conocer a todos los bogotanos que los cementerios distritales son una propiedad de toda la ciudadanía”, afirmó Taibo en La Luciérnaga.

El investigador paranormal también destacó que ya se realizan visitas guiadas en el camposanto y reivindicó su vínculo con el país. “Se vienen desarrollando unas visitas a lo que se llama el Óvalo, que ocupa la parte central del Cementerio Central de Bogotá, que es el que llaman el cementerio histórico, y reposan los restos de muchos de los próceres de nuestra nación”, agregó. Además, ante la mención de su origen, precisó: “Soy español, pero también soy colombiano”.

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