El exnovio de Baby Demoni, Samor One, apareció en redes para defenderse de acusaciones tras la filtración de la necropsia del cuerpo de la ‘incluencer’: “Sigo tranquilo y libre”

“Sigo libre”, Samor One respondió a los señalamientos por la muerte de Baby Demoni - crédito @baby_demoni_ @samor.one/ Instagram

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Samor One reapareció en redes sociales luego de que la difusión de nuevos detalles del caso de Baby Demoni volviera a poner su nombre en el centro de la conversación. El rapero publicó un video para responder a las versiones sobre su paradero y a las acusaciones que se han multiplicado desde la muerte de la creadora de contenido.

El artista, identificado como Miguel Ángel López, se refirió a la investigación por el fallecimiento de María Alejandra Parada, quien murió a los 24 años el 15 de octubre de 2025. La joven, conocida en redes como Baby Demoni, había sido trasladada a un centro médico tras un episodio ocurrido en el apartamento que compartía con el cantante.

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En un video publicado en sus redes sociales, López sostuvo que continúa en libertad, defendió su inocencia y planteó que la Fiscalía General de la Nación conoce desde hace un año el documento de necropsia que ha generado nuevas reacciones alrededor del expediente y se refirió a su salida de Colombia.

Al comienzo de su intervención, el rapero rechazó las versiones que lo señalan de estar escondido o de haber huido. “Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y ante los ojos de Dios y la ley colombiana yo soy inocente”, expresó.

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Sus afirmaciones se conocen mientras la familia de Parada mantiene sus reparos frente a la hipótesis inicial de suicidio y solicita que se analicen de forma integral los elementos recogidos por las autoridades. Las responsabilidades penales, si las hubiera, deberán establecerse dentro de la investigación oficial.

Samor One sostuvo que, de acuerdo con el documento que ha circulado públicamente, la necropsia se practicó el 24 de octubre de 2025, nueve días después de la muerte de la creadora de contenido.

El músico sostuvo que la información forense no se produjo recientemente y cuestionó que su divulgación haya generado una nueva ola de acusaciones contra él. “Si ustedes pueden evidenciar la fecha en la que se realizó este procedimiento, el mismo documento dice que fue el 24 de octubre de 2025. Es decir, que la Fiscalía cuenta con este documento desde hace un año”, afirmó.

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López agregó que, en su opinión, si las pruebas conocidas hasta ahora permitieran atribuirle una conducta delictiva, las autoridades ya habrían tomado medidas judiciales en su contra. “Si la Fiscalía ya tiene todos estos datos, ha hecho todas estas investigaciones y ha recaudado todas estas pruebas, ¿no creen ustedes lógico que yo ya estaría detrás de unas rejas después de un año de haber pasado este suceso?”, preguntó en la grabación.

El informe divulgado sobre la necropsia señaló que Baby Demoni murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. A partir de ese dato, los familiares de la joven reiteraron su petición de que se esclarezcan las circunstancias previas a su fallecimiento y que se valoren las demás pruebas reunidas.

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Samor One también se refirió a las versiones sobre una posible estadía en España. Sin confirmar su ubicación, el rapero afirmó que su abogado y la Fiscalía son las únicas partes que deben conocer su paradero. “A las únicas personas que les interesa dónde estoy, y lo saben desde el minuto uno en el que salí del país, son mi abogado y la Fiscalía General de la Nación”, manifestó.

Más adelante, insistió en que salió de Colombia sin impedimentos legales. “Yo pude salir de mi país de origen porque no tengo antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, señaló. También aseguró que adjuntaría una captura de pantalla para respaldar esa afirmación.

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El caso de Baby Demoni sigue bajo cuestionamientos de su familia

Parada era madre de una niña y tenía una comunidad de seguidores en redes sociales. Su muerte ocurrió luego de una discusión en el inmueble que compartía con Samor One, según la información que ha trascendido sobre el caso. Posteriormente, fue trasladada a una clínica tras un supuesto episodio de asfixia y falleció al día siguiente.

Manuel Ariza, padre de la joven, ha dicho que observó lesiones en la frente y marcas en el cuello de su hija cuando pudo verla en el centro asistencial. Esas observaciones forman parte de los elementos que llevaron a la familia a cuestionar la explicación inicial sobre lo ocurrido.

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También se ha mencionado una fotografía en formato Live que habría sido tomada el día de los hechos. Según lo expuesto sobre ese material, el registro contendría sonidos de una discusión y manchas de sangre en el piso. A esto se suman referencias a lesiones en las manos de la joven y a una marca en su cuello, aspectos que deberán ser analizados dentro del conjunto de pruebas forenses y testimoniales.

Samor One cuestionó los pronunciamientos públicos sobre el caso

En el tramo final de su video, el rapero aseguró que no participará en discusiones públicas sobre el proceso. “Este es un tema polémico, genera vistas, genera interacción y están intentando generar una guerra mediática. Ni yo, ni mi familia, ni mi abogado nos vamos a prestar para esa polémica”, declaró.

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El artista añadió que, en adelante, tratará cualquier asunto relacionado con el expediente solo a través de los canales institucionales y con su defensa. “Con las únicas personas o entidades con las que debo tocar este tema es con la ley colombiana”, dijo.

Además, Samor One dirigió un mensaje a la abogada Wendy Herrera, quien confirmó recientemente que asumirá la representación de la familia de Baby Demoni. La jurista se refirió al caso en sus redes sociales y planteó cuestionamientos sobre la posible responsabilidad del rapero en la muerte de la creadora de contenido. Ante ello, Samor One le pidió que cualquier comunicación dirigida a él se realizara por medio de su abogado y no por medio de mensajes en redes sociales.

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“Si necesita preguntarme o decirme algo directamente, ya conoce cuáles son los canales autorizados por los cuales puede hacerlo, por medio de mi abogado”, expresó.

La investigación por la muerte de María Alejandra Parada continúa a la espera de que las autoridades determinen, con base en los dictámenes forenses, los testimonios y los demás elementos recopilados, qué ocurrió el 15 de octubre de 2025.