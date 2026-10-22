Él es Juvenal Infante, el embajador de Abelardo de la Espriella en China: Presidencia publicó su hoja de vida

Juvenal Infante (Universidad Sergio Arboleda - sitio web/Reuters)

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Se siguen conociendo los nombres de quienes conformarán el equipo de diplomáticos que representarán al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el mundo.

El más reciente fue Juvenal Infante Infante que llegaría a la Embajada de Colombia en China, una de las representaciones centrales de la política exterior y comercial del país. La hoja de vida del economista fue publicada en el sistema de Aspirantes de la Presidencia, cuya postulación figura para el cargo de embajador ante la República Popular China.

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El registro abre el trámite de publicidad de la candidatura, durante el cual la ciudadanía puede conocer la información del aspirante y presentar observaciones. La designación y la eventual posesión requieren los procedimientos posteriores que correspondan.

Hoja de Vida Juvenal Infante en Presidencia - crédito Presidencia de Colombia/sitio web

Perfil de Juvenal Infante

De acuerdo con el currículo expuesto en la página de la Universidad Sergio Arboleda, Juvenal Infante Infante es economista, especialista y magíster en Comercio Internacional en la Escuela de Ejecutivos de Asuntos Económicos de París (École des Cadres Affaires Économiques).

Fue funcionario del Ministerio de Comercio durante los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancur, de acuerdo con la información publicada sobre su hoja de vida.

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Su trayectoria en el servicio exterior incluye los cargos de consejero económico y cónsul general en Moscú, consejero comercial en Viena y consejero de la Embajada de Colombia en París. Aunque no pertenece a la carrera diplomática, su actividad profesional ha estado vinculada a las relaciones de Colombia con Asia.

Hoja de Vida Juvenal Infante - crédito Captura de pantalla Presidencia

El futuro embajador integró la comisión asesora de la Presidencia para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y China. Después presidió la primera comisión oficial colombiana que visitó ese país.

En el ámbito universitario, dirigió el Centro de Estudios Asia-Pacífico y el Programa de Misiones a China de la Universidad Sergio Arboleda. Desde esos espacios promovió intercambios académicos y el estudio de asuntos económicos, comerciales, culturales y científicos de la región asiática.

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De la Espriella ha anunciado designaciones en al menos diez misiones diplomáticas

La llegada de Infante a Beijing, si se formaliza, se sumaría a esa lista de movimientos diplomáticos de la administración de De la Espriella.

Con corte al 22 de octubre de 2026, los anuncios y designaciones atribuidos al presidente Abelardo de la Espriella incluyen a Carlos Felipe Mejía para España, Jorge Jaller para Venezuela y Mauricio Tobón para México. Los tres nombres fueron anunciados antes de la posesión presidencial. También fue designado Mauricio Gaona como embajador y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, gesticula mientras pronuncia un discurso durante una ceremonia para nombrar a los nuevos mandos militares, en Bogotá, Colombia, 26 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González

En septiembre, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque el 21 de octubre De la Espriella lo anunció como ministro del Interior. En consecuencia, esa representación quedó pendiente de una nueva definición del Gobierno.

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La relación de designaciones reportadas en octubre incluye a Alberto Rafael Cepeda Sarabia en Italia, Juan Carlos Gossaín en Francia, Miguel Uribe Londoño en Inglaterra, Juan Carlos Vélez en Ecuador, Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell en Panamá y Andrés Gregorio Duque Márquez en Australia.

La designación de este último se conoció el 21 de octubre. Duque Márquez es hermano del expresidente Iván Duque y su llegada a la misión diplomática fue reportada como otra de las decisiones del Gobierno en la conformación de su equipo en el exterior.

El proceso para su eventual nombramiento se inició con la publicación de su hoja de vida en Función Pública. La embajada en Australia tiene sede en Canberra y su jurisdicción también comprende Nueva Zelanda y varios Estados insulares de Oceanía, de acuerdo con la información divulgada sobre la designación.

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La embajada colombiana en Australia, a la cual llegará Andrés Duque Márquez, gestiona también los lazos diplomáticos con Nueva Zelanda y diversos Estados de Oceanía - crédito Iván Duque

Duque Márquez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia previa en el servicio exterior se desarrolló entre 2012 y 2018 en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, en el Vaticano. Allí desempeñó inicialmente labores administrativas y después fue tercer secretario de la misión, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras su retorno al país, fue vicedecano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda entre 2018 y 2019. En 2022, la Presidencia señaló que acompañaba al entonces mandatario Iván Duque en desplazamientos nacionales e internacionales, aunque precisó que no participaba en reuniones oficiales. Si el nombramiento se formaliza, reemplazaría a Diego Felipe Cadena Montenegro, diplomático de carrera que encabezaba la representación colombiana en Canberra.

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