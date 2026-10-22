Alejandro Char le dio la bienvenida a Davoo Xeneize al estadio de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Acá está la casa”

El mandatorio invitó al streamer argentino hincha de Boca a vivir la final de la Copa Sudamericana en el estadio - crédito Alejandro Char

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El alcalde de Barranquilla, desde la grama del renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, le dio la bienvenida a Davo Xeneize, reconocido streamer argentino e hincha de Boca Juniors, uno de los clubes que disputarán en la capital del Atlántico la final de la Conmebol Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

Char difundió con un video del streamer argentino Davoo Xeneize en la nueva pantalla del escenario deportivo más importante de Barranquilla. El alcalde le propuso transmitir desde Barranquilla durante la final.

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“Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en Supermetro. Y te tenemos el PC para que strimees desde Barranquilla también. Acá está la casa”, escribió el mandatario. Luego definió al estadio como “la casa de Junior, la casa de la Selección Colombia y la casa de la final de la Copa Sudamericana 2026” dijo en un video posteado en sus redes sociales.

Fotografía aérea del 8 de octubre de 2026 cedida por la Alcaldía de Barranquilla que muestra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla (Colombia). EFE/Alcaldía de Barranquilla/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Alejandro Char recordó antiguos vínculos entre Boca y Barranquilla fue parte del mensaje de Char. “Tuvimos a Riquelme en una época. Diego Armando Maradona vino a este estadio cuando se inauguró en 1986. Esa selección que un mes después fue campeona del mundo estuvo aquí jugando contra Junior”, expresó.

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El alcalde también señaló que el club argentino visitó la ciudad en otras oportunidades y cerró su convocatoria con un mensaje para los dos equipos: “Muchas veces ha venido Boca también. Estamos listos para recibirlos a todos, a Boca y al Atlético Mineiro en el Supermetro de Barranquilla”.

Atlético Mineiro obtuvo su clasificación tras eliminar a Montevideo City Torque con un marcador global de 3-2. Char saludó al conjunto brasileño y escribió que “la casa de la Selección Colombia abre sus puertas a otro gigante del fútbol sudamericano”.

En un video generado por IA, Garrincha y "la Bruja" Verón, leyendas del Junior FC, felicitaron a Boca y Atlético Mineiro por clasificar a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en Barranquilla - crédito Alejandro Char

En otro video desarrollado con inteligencia artificial, el mandatario barranquillero revivió a Garrincha y “la Bruja” Verón, históricos jugadores del Junior FC en el siglo XX y confirmó el 21 de noviembre como el día en el que se jugará la final de la Copa Sudamericana y se estrenará la remodelación del estadio Metropolitano.

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“¡Barranquilla es tierra de leyendas y de grandes historias del fútbol!. Esta ciudad nunca olvidará a dos grandes que vistieron la camiseta del Junior: Garrincha y la Bruja Verón. Y estoy seguro de que tampoco olvidará este 21 de noviembre, cuando recibiremos a dos gigantes del continente: @BocaJrsOficial y @Atletico, protagonistas de la gran final de la Copa Suramericana.

¡Bienvenidos a la cuna del fútbol colombiano! Esta tierra futbolera, alegre y apasionada los recibe con los brazos abiertos. ¡Barranquilla, la casa de la Selección, será la casa del fútbol sudamericano".

Así clasificaron Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 1-3 a Vasco da Gama en el Maracaná. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena revirtió una serie que había comenzado con derrota por la mínima diferencia en La Bombonera. En Río de Janeiro, el 1-3 selló un marcador global de 2-3 y evitó que la semifinal se resolviera mediante tiros desde el punto penal.

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Álvaro Montero fue titular y se consolidó como una alternativa fija en la portería de Boca. Sebastián Villa también integró el equipo inicial, asistió a Miguel Merentiel en el segundo tanto y fue reemplazado en el tiempo añadido por Ayrton Costa.

Atlético Mineiro llegará a la final después de eliminar a Montevideo City Torque con un global de 3-2. El equipo brasileño había construido su ventaja con una victoria 3-0 en la ida, gracias a los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas.

El club uruguayo marcó dos veces sobre el final de la revancha e instaló suspenso en la llave, pero no logró revertir la diferencia. Kevin Castaño fue una pieza importante en el mediocampo de Atlético Mineiro durante la serie.

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Mateo Cassierra no participó de las semifinales por una lesión, aunque estaría disponible para la definición en el Metropolitano