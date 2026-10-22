Zulma Guzmán sigue imputada por la justicia colombiana: juez de control de garantías prorrogó por un año orden de captura en su contra

Guzmán Castro fue detenida en Londres el 17 de diciembre de 2025 - créditos John Paz/Colprensa | Shark Tank Colombia/Youtube | Imagen ilustrativa Infobae

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Luego de conocerse por parte de la Fiscalía General de la Nación que el lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m., se desarrollará la audiencia de imputación de cargos a Zulma Guzmán Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores de edad que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, otra decisión judicial se suma a la indagación en contra de la empresaria.

Así se determinó la mañana del jueves 22 de octubre, luego de que una fuente de la Fiscalía le confirmó a Infobae Colombia que, por solicitud de del mismo ente, un juez de control de garantías de Bogota prorrogó por un año la orden de captura vigente contra Guzmán Castro, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

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La diligencia se realizará de forma virtual debido a que la investigada permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza su proceso de extradición a Colombia.

El ente acusador anunció que formulará cargos por homicidio y tentativa de homicidio. La audiencia fue solicitada el 19 de octubre y corresponde a una etapa del proceso que se adelanta por la intoxicación ocurrida en abril de 2025.

Hasta el momento, Guzmán Castro ha negado cualquier relación con el caso y deberá responder ante la justicia colombiana dentro del proceso correspondiente.

Tres niñas y un adulto consumieron las frambuesas contaminadas

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la vivienda de la familia De Bedout, al norte de Bogotá. El paquete, que aparentemente correspondía a un regalo institucional, no generó sospechas entre las personas que lo recibieron.

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Al día siguiente, cuatro personas consumieron las frambuesas que contenían talio: tres menores de edad y un adulto. Dos niñas, de 13 y 14 años, murieron como consecuencia de la intoxicación, mientras que las demás personas afectadas sobrevivieron.

Las indagaciones que abrió la Fiscalía apuntan a que Guzmán tendría relación con el envío de los alimentos contaminados.

La mujer habría sostenido entre 2017 y 2018 una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

De acuerdo con el mismo ente investigador, De Bedout declaró que interrumpió esa relación antes de la muerte de Alicia Graham, su anterior esposa en 2021, y añadió que Guzmán intentó retomar el vínculo después de ese fallecimiento.

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La Fiscalía menciona un presunto intento de intervenir un GPS

Dentro de los elementos conocidos del expediente, la Fiscalía señaló que Juan de Bedout expresó que Guzmán habría intentado intervenir un GPS instalado en su vehículo.

El padre de la menor también sostuvo que la mujer viajó por una temporada a Argentina, y que mostró molestia cuando él inició una nueva relación.

Estas referencias forman parte de la información que la Fiscalía tendrá en cuenta para sustentar la imputación. La responsabilidad penal de Guzmán deberá ser establecida por un juez durante las siguientes etapas del proceso.

La investigada, por su parte, ha reiterado que es inocente. Después de que el caso se hizo público en 2025, afirmó: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

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Guzmán fue detenida en Londres y permanece en una prisión de Reino Unido

Después de los hechos, Guzmán salió de Colombia y no se conoció su ubicación durante varios meses.

Su captura se reportó el 17 de diciembre de 2025 en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis.

La mujer tiene vigente una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y luego de recibir atención hospitalaria, fue trasladada a la prisión de Bronzefield, una cárcel de mujeres ubicada en el Reino Unido.

El trámite de extradición se ha extendido debido a requerimientos de las autoridades británicas relacionados con las condiciones de reclusión y las garantías judiciales que recibiría en Colombia.

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A su vez, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto sobre esas condiciones, documento que será relevante para la solicitud de extradición.

El objetivo es que Guzmán pueda ser enviada al país y comparezca de manera presencial ante la justicia, en lugar de que la Fiscalía deba avanzar con un proceso en ausencia.