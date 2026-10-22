Colombia

Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

El paisa conmovió hasta las lágrimas a Maluma en pleno evento celebrado en el Faena Forum de Miami Beach, aprovechando la emoción para hablar de salud mental y la ambición profesional

El paisa aprovechó la oportunidad para hablar de salud mental y la industria de la música - crédito @brandonstarkand/TikTok

Guardar

Maluma no pudo contener las lágrimas al escuchar un fragmento de Hawái durante su participación en el Billboard Latin Music Week 2026, celebrado en el Faena Forum de Miami Beach.

“Me pongo un poquito sentimental porque es una canción muy hermosa que me recuerda momentos maravillosos y no lloro por esos momentos, sino que lloro por agradecimiento”, expresó el cantante paisa ante el público asistente al panel.

PUBLICIDAD

La emoción llegó en medio de una conversación sobre la industria musical latina, en la que el artista repasó pasajes decisivos de su carrera y abordó abiertamente la presión física y psicológica que enfrentó en distintas etapas de su proyección internacional.

La reflexión sobre la ambición y la pérdida de perspectiva

El desarrollo del evento que reunió a ejecutivos, creadores y figuras clave del sector musical hasta el 22 de octubre. En ese marco, el artista compartió reflexiones profundas sobre el manejo de la salud mental y el peso emocional de una industria que exige resultados constantes.

Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard Latin, recordó durante el panel los logros comerciales del artista: 71 canciones de su autoría o interpretación ingresaron a las listas de la publicación.

PUBLICIDAD

Al escuchar el fragmento del sencillo musical reproducido en la sesión, Maluma conectó la emoción del momento con una reflexión más amplia sobre el riesgo de perder la perspectiva frente al éxito.

“Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y, cuando esa ambición llega, uno pierde el rumbo y olvida las cosas tan chimbas que le han pasado a uno. Hoy en día, cuando escucho el tema, pienso: ¿eso lo hice yo? Porque antes no me daba cuenta, eso hacía parte del paisaje”, afirmó el artista.

La canción que desató rumores de una dedicatoria

(natalia)
(natalia)

El tema que provocó la emoción del artista se estrenó el 29 de julio de 2020 como parte del álbum Papi Juancho y alcanzó la posición número uno en el listado Global de Billboard.

Desde el primer día, Hawái quedó marcada por las especulaciones. El contenido de la letra, que narra el despecho de una relación terminada en malos términos, llevó a muchos seguidores a asociarla de inmediato con la ruptura de Maluma y la modelo Natalia Barulich, pareja del cantante durante casi dos años hasta finales de 2019.

Las coincidencias alimentaron la teoría. El nombre del tema remitía a uno de los destinos de viaje que Barulich había compartido en sus redes, mientras que el estribillo hacía referencia directa a publicaciones de Instagram de una expareja que parecía feliz con su nueva vida.

A esto se sumó que, el mismo día del estreno, la modelo publicó una imagen junto al futbolista Neymar, con quien ya se la vinculaba sentimentalmente tras el final de su romance con el cantante.

natalia barulich neymar juntos
La foto que confirma el noviazgo entre Neymar y Natalia Barulich, ex pareja de Maluma

Meses después del lanzamiento, un video viral mostró a Neymar y a varios compañeros del Paris Saint-Germain cantar el tema a todo pulmón, lo que reavivó la controversia en redes sociales.

Maluma desmintió en más de una ocasión que la composición tuviera un destinatario personal. En un live de Instagram, explicó el origen de la canción: “Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte. Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación”.

El cantante fue más allá y pidió frenar las especulaciones sobre su vida privada. “Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, agregó en aquella transmisión.

Temas Relacionados

MalumaHawáiBillboard Latin Music WeekColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Tras la verificación, se restableció el tránsito de vehículos y volvió a operar el servicio del sistema de transporte masivo MIO en ese sector de la ciudad

Cilindro con colores alusivos a las disidencias de las Farc fue abandonado cerca a un centro comercial en Cali: hubo alerta por posible presencia de explosivos

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

El alto funcionario asumirá temporalmente las funciones mientras Alejandro Ordóñez se incorpora al Ministerio del Interior

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno: “Lo considero un hermano de vida”

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

La operación impide la circulación de 70.000 dosis de marihuana en Bogotá y golpea las finanzas de la estructura criminal en más de $150 millones en rentas delictivas desactivadas

Incautaron 700 kilos de marihuana en un camión que iba sobre una grúa en el sur de Bogotá: una persona fue capturada

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

La moneda europea ha registrado un alza considerable respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 22 de octubre

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

El “Fla”, dirigido por Leonardo Jardim, buscará volver a la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica y con el volante ofensivo colombiano como ficha clave

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

Pautips recibió el delantal negro tras un cruce con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’: “Te está costando”

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Deportes

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes - en vivo: siga el minuto a minuto de Jorge Carrascal en la semifinal de la Copa Libertadores

Luis Suárez anotó con Sporting Lisboa en la Champions League e igualó marca: este es el registro que quiere romper en el fútbol portugués

Deportivo Cali vs. Universidad de Chile - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en la última fecha de la Copa Libertadores

En pleno partido de Santa Fe, empleado de Sencia tuvo que entrar a la cancha para acomodar una parte de la grama: el hecho desató críticas

Jhon Arias clasificó a la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y saludó a los hinchas de Fluminense, su anterior equipo: todo quedó en video