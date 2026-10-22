Por qué lloró Maluma durante una entrevista en el Billboard Latin Music Week: “Uno a veces en esta industria se pierde”

El paisa aprovechó la oportunidad para hablar de salud mental y la industria de la música - crédito @brandonstarkand/TikTok

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Maluma no pudo contener las lágrimas al escuchar un fragmento de Hawái durante su participación en el Billboard Latin Music Week 2026, celebrado en el Faena Forum de Miami Beach.

“Me pongo un poquito sentimental porque es una canción muy hermosa que me recuerda momentos maravillosos y no lloro por esos momentos, sino que lloro por agradecimiento”, expresó el cantante paisa ante el público asistente al panel.

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La emoción llegó en medio de una conversación sobre la industria musical latina, en la que el artista repasó pasajes decisivos de su carrera y abordó abiertamente la presión física y psicológica que enfrentó en distintas etapas de su proyección internacional.

La reflexión sobre la ambición y la pérdida de perspectiva

El desarrollo del evento que reunió a ejecutivos, creadores y figuras clave del sector musical hasta el 22 de octubre. En ese marco, el artista compartió reflexiones profundas sobre el manejo de la salud mental y el peso emocional de una industria que exige resultados constantes.

Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard Latin, recordó durante el panel los logros comerciales del artista: 71 canciones de su autoría o interpretación ingresaron a las listas de la publicación.

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Al escuchar el fragmento del sencillo musical reproducido en la sesión, Maluma conectó la emoción del momento con una reflexión más amplia sobre el riesgo de perder la perspectiva frente al éxito.

“Uno en esta carrera se pierde mucho, hay demasiada ambición y, cuando esa ambición llega, uno pierde el rumbo y olvida las cosas tan chimbas que le han pasado a uno. Hoy en día, cuando escucho el tema, pienso: ¿eso lo hice yo? Porque antes no me daba cuenta, eso hacía parte del paisaje”, afirmó el artista.

La canción que desató rumores de una dedicatoria

(natalia)

El tema que provocó la emoción del artista se estrenó el 29 de julio de 2020 como parte del álbum Papi Juancho y alcanzó la posición número uno en el listado Global de Billboard.

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Desde el primer día, Hawái quedó marcada por las especulaciones. El contenido de la letra, que narra el despecho de una relación terminada en malos términos, llevó a muchos seguidores a asociarla de inmediato con la ruptura de Maluma y la modelo Natalia Barulich, pareja del cantante durante casi dos años hasta finales de 2019.

Las coincidencias alimentaron la teoría. El nombre del tema remitía a uno de los destinos de viaje que Barulich había compartido en sus redes, mientras que el estribillo hacía referencia directa a publicaciones de Instagram de una expareja que parecía feliz con su nueva vida.

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A esto se sumó que, el mismo día del estreno, la modelo publicó una imagen junto al futbolista Neymar, con quien ya se la vinculaba sentimentalmente tras el final de su romance con el cantante.

La foto que confirma el noviazgo entre Neymar y Natalia Barulich, ex pareja de Maluma

Meses después del lanzamiento, un video viral mostró a Neymar y a varios compañeros del Paris Saint-Germain cantar el tema a todo pulmón, lo que reavivó la controversia en redes sociales.

Maluma desmintió en más de una ocasión que la composición tuviera un destinatario personal. En un live de Instagram, explicó el origen de la canción: “Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte. Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación”.

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El cantante fue más allá y pidió frenar las especulaciones sobre su vida privada. “Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, agregó en aquella transmisión.