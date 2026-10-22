Andrea Petro se fue en contra de Angie Rodríguez por acusaciones contra su papá Gustavo Petro: “Ya me das pena ajena”

Andrea Petro rechazó las afirmaciones contra su padre y cuestionó los motivos de la exfuncionaria en plataformas digitales. (Facebook de Andrea Petro/Colprensa)

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Las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez contra el expresidente Gustavo Petro continúan generando reacciones en Colombia.

La exfuncionaria afirmó en una entrevista que vio fotografías y videos del exmandatario con mujeres que consideró “muy jóvenes”, planteó preguntas sobre la posible presencia de menores de edad en encuentros privados y aseguró que Petro consumía sustancias alucinógenas antes de varios consejos de ministros.

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Sin embargo, Rodríguez no presentó en esa conversación material que permitiera comprobar de forma independiente sus señalamientos y aclaró que no podía afirmar que las personas que aparecían en las imágenes fueran menores de edad.

Andrea Petro, empresaria e hija del expresidente Gustavo Petro, fue una de las personalidades del país que reaccionó a las afirmaciones de Rodríguez con varios mensajes en redes sociales.

Andrea Petro reaccionó en redes sociales a las declaraciones de Angie Rodríguez contra su padre - crédito Captura de Pantalla Instagram/@andreapetro91

Inicialmente, utilizó su cuenta de Instagram en la que cuestionó la forma en la que la exgerente del Fondo de Adaptación haya expuesto sus denuncias contra Gustavo Petro. “Angie, ya me das pena ajena”, fue la corta frase mencionada por la hija del exmandatario en la red social mencionada.

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Posteriormente, se refirió a la posible llegada de Wilson Ruiz, abogado de Rodríguez, a la junta directiva de la Fiduprevisora, de acuerdo con información revelada por el periodista Ricardo Malagón. “Qué belleza”, expresó Andrea Petro.

Frente a este caso, un acta de la Asamblea General de Accionistas de Fiduprevisora, revelada por el portal Al Punto, fechada el 14 de septiembre de 2026, Wilson Ruiz Orejuela fue elegido por unanimidad para el segundo renglón patrimonial de su junta directiva, en reemplazo de Carlos Alberto Castellanos Araujo. Ruiz, que representa jurídicamente a Rodríguez, también fue candidato al Senado por Salvación Nacional, por lo que se plantean interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses.

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Andrea Petro criticó a Wilson Ruiz por su papel como abogado de Angie Rodríguez en medio de la controversia con Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla Instagram/@andreapetro91

Finalmente, el 22 de octubre se dirigió a su cuenta de X en la que, de manera indirecta, le habría preguntado a Rodríguez sobre la persona que, para Andrea Petro, estaría detrás de sus declaraciones contra su padre: “¿Cuánto te pagan por hablar tanta mierda? (sic)”.

Los comentarios de la empresaria colombiana generaron reacciones a favor y en contra en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su defensa de Gustavo Petro y otros cuestionaron el tono de sus publicaciones.

La publicación de Andrea Petro generó mensajes de respaldo y críticas entre usuarios de redes sociales - crédito @andreapetro91/X

Denuncias de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Angie Rodríguez explicó sus acusaciones durante una entrevista con Daniel Samper Ospina. Allí sostuvo que pudo ver fotografías y videos de Petro durante un proceso de cambio de teléfono del entonces mandatario. De acuerdo con su relato, personal técnico le habría indicado que la nube del dispositivo estaba ligada a una cuenta de correo de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y excanciller.

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La exfuncionaria dijo que en ese material aparecía Petro con mujeres “demasiado jóvenes”. Al ser consultada sobre si podía tratarse de menores de edad, lanzó la pregunta: “¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis?”. Sin embargo, agregó que no estaba en condiciones de confirmarlo: “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”.

Rodríguez tampoco mostró los archivos ni precisó cuándo fueron registrados, dónde habrían ocurrido los hechos o quiénes aparecían en ellos. Afirmó que las autoridades debían investigar una posible red de mujeres que, según su versión, tenía cercanía con el exmandatario e influencia en asuntos administrativos y nombramientos estatales.

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La exdirectora del Dapre afirmó que vio fotos y videos del expresidente con mujeres jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna de las personas que aparecían era menor de edad. - crédito #HolaSoyDanny/Youtube

Entre los nombres mencionados por Rodríguez figuran Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanesa Cortés. La exdirectora del Dapre sostuvo que algunas de esas personas podían recomendar funcionarios o intervenir en decisiones dentro de entidades públicas, pero no aportó documentos, expedientes ni actuaciones judiciales que sustentaran esas afirmaciones.

También aseguró que Petro consumía tusi, una sustancia conocida como “polvo rosa”, antes de ciertos consejos de ministros. Según su versión, el entonces presidente se encerraba en un baño de la Casa de Nariño antes de las reuniones y ella debía pedirle que saliera. La exfuncionaria no presentó pruebas de esa acusación y retó al exmandatario a someterse a un examen de laboratorio que considerara imparcial.

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Gustavo Petro rechazó, por medio de su defensa, los señalamientos formulados por su excolaboradora - crédito @HombreJurista - X/Colprensa

La defensa de Petro negó las acusaciones y anunció acciones judiciales

Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, rechazó los señalamientos y aseguró que el expresidente no fue objeto de extorsión por parte de Laura Sarabia. “El presidente jamás ha recibido ninguna extorsión por parte de Laura Sarabia”, declaró el jurista. Además, negó que Petro hubiera dado instrucciones a Rodríguez para conseguir testimonios falsos contra adversarios políticos: “Jamás se le dio esa orden a la señora Angie Rodríguez”.

Carranza anunció una denuncia penal contra Rodríguez por los presuntos delitos de injuria, calumnia agravada, peculado, concierto para delinquir y posible violación de datos personales. La defensa sostiene que las acusaciones deben ser probadas por quien las formula y señaló que pondrá ante las autoridades información sobre presuntos gastos irregulares durante viajes de la exfuncionaria. La presentación de la denuncia no implica que esas conductas estén demostradas; corresponderá a las autoridades evaluar los hechos y determinar si hay lugar a investigaciones.

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