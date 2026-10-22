Colombia

Mamá de B King, el Dj colombiano asesinado en México, está internada en una UCI en Medellín: sufrió un infarto y fue operada de urgencia

Stefanía Agudelo contó que los médicos practicaron un cateterismo y colocaron stents a la mujer, quien permanece en cuidados intensivos tras recibir atención a tiempo en Medellín

La joven recibió una llamada de su tía mientras conversaba con su mamá y se trasladó de inmediato al conocer que estaba internada en la unidad de cuidados intensivos - crédito @rastreandofamosos/IG

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Adriana Salazar, madre del fallecido cantante de música urbana B King, fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia tras sufrir un infarto agudo al miocardio, según reveló su hija Stefanía Agudelo a través de sus historias de Instagram el 21 de octubre.

La joven, que reside en Miami, relató que el episodio cardíaco ocurrió hace dos días, cuando su madre regresó del gimnasio a su casa en Medellín. “Habíamos estado hablando normal y al ratico me llama mi tía y me dice: ‘No, tu mamá entró a urgencias, está sufriendo un infarto’”, contó visiblemente afectada.

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Stefanía Agudelo viajó desde Miami para acompañar a su madre en cuidados intensivos

Tras recibir la llamada, Stefanía no dudó en tomar el primer vuelo disponible. “Yo salí como una loca de Miami, me vine para Medellín”, confesó. Al llegar, se encontró con su madre internada en la unidad de cuidados intensivos, donde los especialistas ya habían evaluado la gravedad de la situación.

La madre del cantante reveló que cómo Regio contacto a su hijo - crédito captura de pantalla Más allá del silencio / YouTube
De acuerdo con la hermana de B King, Stefanía Agudelo, viajó de urgencia a Medellín para cuidar a Adriana Salazar - crédito captura de pantalla Más allá del silencio / YouTube

Los médicos le practicaron un cateterismo cardíaco y le colocaron stents en las arterias coronarias. La hermana de B King destacó que la rapidez con la que su madre recibió atención fue determinante para salvarle la vida. “El doctor nos dijo: ‘Si hubiera de pronto llegado dos horas después, no estuviéramos acá contando esta historia’”, reveló.

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El dolor por la muerte de B King y su impacto en la salud de Adriana Salazar

Stefanía Agudelo reconoció que el estado emocional de su madre ha sido un factor en su salud. “Ustedes saben por todo lo que mi mamá ha pasado y obviamente es un proceso de sanación bastante complicado, pero vamos en eso”, expresó, en alusión al duelo que Adriana Salazar carga desde septiembre de 2025, cuando Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B King, fue hallado sin vida en el Estado de México junto a su amigo, el Dj Regio Clown.

El artista colombiano había viajado al país norteamericano por compromisos musicales, pero desapareció el 16 de septiembre de ese año. Seis días después, su cuerpo fue localizado. Desde entonces, su madre ha sostenido públicamente que a su hijo lo buscaron para acabar con su vida y que no se trató de estar en el lugar equivocado.

Stefanía pidió que cesen los comentarios hostiles tras la entrevista de su madre

Stefania Agudelo B-King
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

En los días previos al infarto, Adriana Salazar había dado una entrevista en la que habló sobre las circunstancias del fallecimiento de su hijo, lo que generó reacciones divididas en redes sociales.

Su hija aprovechó el mensaje para pedir respeto. “También me gustaría decirles que eviten esos comentarios tan hostiles con todo este tema. El dolor de madre es otro nivel”, afirmó.

Pese al difícil momento, Stefanía aseguró que su madre está más consciente de la necesidad de cuidar su salud. “Ella ya sabe que se tiene que cuidar y que tiene que estar más pendiente”, indicó, antes de agradecer a quienes le enviaron mensajes de apoyo y oraciones. “Se los agradezco full, full, full”, concluyó.

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