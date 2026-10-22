En un ‘streaming’ con Westcol, Camilo Cifuentes apareció en público por primera vez con La Mijita tras el escándalo por infidelidad a la mamá de su hijo: “Hay que vivir el amor al máximo”

El influenciador asistió con su novia a una fiesta de disfraces y aseguró que quiere vivir su relación sin prestar atención a las críticas - crédito @Dunsitoo/ X

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Camilo Cifuentes y La Mijita se mostraron juntos durante una fiesta de disfraces organizada por Westcol y hablaron de su relación frente a las cámaras. El creador de contenido confirmó que atraviesa un momento de felicidad con su pareja y sostuvo que, pese a las críticas que han recibido en redes sociales, decidió priorizar su vida personal.

El encuentro ocurrió durante una transmisión en vivo desde el evento, al que asistieron varios influenciadores. Westcol se acercó a la pareja y les preguntó si estaban enamorados. Ambos respondieron de forma afirmativa, mientras Camilo Cifuentes explicó cómo afronta su nueva relación.

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“Hay que vivir el amor al máximo”, expresó el influenciador, quien añadió que las personas deben buscar su bienestar aun cuando la exposición pública y los comentarios en plataformas digitales puedan afectar ese proceso.

Camilo Cifuentes y La Mijita confirmaron que están enamorados ante Westcol - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La aparición de la pareja llamó la atención porque Camilo Cifuentes confirmó su vínculo con La Mijita después de la controversia que involucró a su expareja, Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo. Desde entonces, la vida sentimental del creador de contenido ha generado reacciones entre usuarios de redes sociales.

Durante la conversación, Westcol les deseó bienestar y pidió a ambos que se mantuvieran tranquilos frente a los mensajes que reciben. El streamer sostuvo que los rumores suelen acompañar las relaciones de las figuras con presencia digital y puso como ejemplo las especulaciones que suelen circular sobre su vínculo con Luisa Castro.

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“Sean felices, estén tranquilos y no le paren bolas a la gente”, les dijo Westcol. La Mijita respondió que su relación ha continuado pese a los comentarios y versiones que, según señaló, otras personas difunden sobre ellos, “A pesar de que la gente invente, que la gente diga cosas”, respondió la creadora de contenido mientras permanecía abrazada con Cifuentes.

La confesión de Camilo Cifuentes a Westcol y a Blessd tras la polémica con su expareja embarazada - crédito @westclips / YouTube

La creadora de contenido también habló del impacto que tuvieron los ataques en línea. Según manifestó, nunca había enfrentado una situación de rechazo masivo en redes y el volumen de los mensajes negativos la afectó en un primer momento.

“Me afectó mucho recibir tanto hate, porque nunca había sido funada”, expresó La Mijita durante el encuentro. Sus palabras abrieron una conversación sobre la exposición a la que quedan sometidas las personas que comparten aspectos íntimos de su vida en plataformas digitales.

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Westcol aseguró que él también conoce ese tipo de situaciones, pues con frecuencia aparecen publicaciones que anuncian supuestas separaciones o reconciliaciones con su pareja. El streamer abordó el tema con humor y comentó que ambos podían describirse como “hombres juiciosos”, mientras calificó esas versiones como “calumnias”.

La conversación volvió a centrarse en Camilo Cifuentes cuando Westcol le preguntó de manera directa si estaba enamorado. El creador de contenido confirmó que se siente feliz con La Mijita, una respuesta que provocó sorpresa entre quienes seguían la transmisión.

Aunque la pareja evitó profundizar sobre el inicio de su relación o los detalles de su convivencia, ambos dejaron claro que buscan mantenerse al margen de las versiones que circulan sobre su vida privada.

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La relación se confirmó después de la polémica con Camila Sepúlveda

Camilo Cifuentes había mantenido en reserva los detalles de su relación con La Mijita hasta que decidió hacerla pública en medio de la polémica relacionada con Camila Sepúlveda. La situación cobró relevancia después de que se conociera que ella está embarazada.

A partir de entonces, usuarios de redes sociales han compartido opiniones y cuestionamientos sobre el vínculo entre Cifuentes y La Mijita. La pareja ha preferido mostrarse junta en espacios públicos y transmisiones, sin responder de forma individual a cada comentario que circula.

Camilo Cifuentes y La Mijita confirmaron que están enamorados ante Westcol - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La Mijita reconoció que la reacción de los internautas tuvo un efecto en ella, aunque sostuvo que ha continuado con su relación. Camilo, por su parte, planteó que su decisión es vivir esta etapa sin permitir que los cuestionamientos externos condicionen sus sentimientos.

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“Hay que buscar la felicidad”, afirmó Cifuentes al hablar con Westcol. La frase resumió la posición que expresó durante la transmisión, en la que la pareja optó por confirmar que sigue unida y que procura mantener distancia de las especulaciones.