Por cambio del concierto de Fonseca del estadio El Campín al Vive Claro, TuBoleta informó cómo se reubicará a quienes compraron entradas en las graderías

Las boletas de gradería para ver a Fonseca serán actualizadas por TuBoleta - crédito @tuboleta @fonsecamusic/ Instagram

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Los asistentes que compraron entradas en la localidad de gradería para el concierto de Fonseca en Bogotá deberán revisar la aplicación TuBoleta Pass durante las próximas horas.

La organización inició el reemplazo de esas boletas tras el traslado del espectáculo desde el estadio El Campín al Vive Claro, donde el cantante se presentará el sábado 24 de octubre.

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El anuncio busca resolver las dudas que surgieron entre los compradores luego del cambio de escenario. La modificación implica una actualización de las ubicaciones y, por ese motivo, la plataforma informó que las entradas de gradería serán sustituidas de forma progresiva.

De acuerdo con el comunicado difundido por TuBoleta, el proceso comenzó el miércoles 21 de octubre y puede demorar hasta 48 horas. Durante ese plazo, cada persona recibirá en TuBoleta Pass una nueva entrada asociada a la compra original.

“Te informamos que las boletas correspondientes a las localidades de gradería están siendo reemplazadas. Este proceso podrá tardar hasta 48 horas desde el día de hoy; durante este tiempo, recibirás la nueva boleta asociada a tu compra en la aplicación TuBoleta Pass”, indicó la empresa encargada de la boletería.

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TuBoleta informó que reemplazará las entradas de gradería para el concierto de Fonseca tras el cambio de sede al Vive Claro - crédito @tuboleta/ Instagram

Las nuevas entradas se cargarán al titular de la compra

La plataforma precisó que las boletas actualizadas llegarán inicialmente a la cuenta de la persona que realizó la compra. Esta condición aplica incluso si las entradas ya fueron enviadas a otro usuario antes del proceso de reemplazo.

Por ese motivo, quienes habían transferido sus entradas deberán efectuar nuevamente ese trámite cuando reciban los nuevos códigos o boletos digitales. “Ten en cuenta que las boletas se cargarán al titular de la compra y, si se habían transferido, será necesario volver a realizar la transferencia”, explicó TuBoleta.

La medida afecta de manera temporal una de las funciones de la aplicación. Mientras se actualizan las ubicaciones y se emiten los nuevos accesos, las transferencias dentro de TuBoleta Pass estarán suspendidas.

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La compañía señaló que esa herramienta volverá a habilitarse una vez que termine la sustitución de las entradas. “Mientras se realiza la actualización de las boletas, las transferencias a través de TuBoleta Pass estarán temporalmente deshabilitadas. Una vez finalice el proceso de reemplazo y las nuevas boletas hayan sido emitidas, esta funcionalidad será restablecida con normalidad”, señaló el comunicado.

Los compradores deberán revisar el correo y TuBoleta Pass para confirmar la llegada de los nuevos accesos - crédito @fonsecamusic/Instagram

Entre las inquietudes de los asistentes figura la llegada de una nota de crédito al correo electrónico vinculado con la compra. Ante esa situación, TuBoleta aclaró que el mensaje no significa que la entrada haya sido anulada ni que el comprador haya perdido el acceso al concierto.

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La empresa explicó que se trata de un movimiento administrativo derivado del reemplazo de la boleta anterior por una nueva. “Si recibiste una nota crédito a tu correo electrónico, no te preocupes, esto no significa que hayas perdido tu boleta, simplemente obedece a una notificación contable por el reemplazo de la nueva boleta”, informó.

Los compradores deberán estar atentos tanto a su correo electrónico como a la aplicación TuBoleta Pass durante el periodo de actualización. Allí deberían aparecer las nuevas entradas asignadas, una vez termine el proceso anunciado por la plataforma.

“Agradecemos tu comprensión y te recomendamos estar atento a tu correo electrónico para recibir cualquier actualización relacionada con tu compra. Tranquilo, tus boletas están más que aseguradas para disfrutar un show inolvidable”, agregó la compañía.

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El concierto de Fonseca en la Casa se realizará el sábado 24 de octubre en el Vive Claro - crédito Santiago Castro Mesa

El cambio de sede obligó a actualizar la ubicación de algunos compradores

El concierto de Fonseca en la Casa estaba previsto inicialmente para realizarse en el estadio El Campín. Sin embargo, el espectáculo fue trasladado al recinto Vive Claro, decisión que generó incertidumbre entre quienes ya contaban con entradas para localidades vinculadas con la distribución del escenario anterior.

La actualización de los boletos de gradería responde a ese cambio logístico. Aunque el comunicado no detalló las nuevas ubicaciones que recibirá cada comprador, informó que el plano actualizado del evento está disponible a través de los canales oficiales de TuBoleta.

Los asistentes podrán consultar las localidades y las recomendaciones de ingreso antes del concierto - crédito (@fonsecamusic/Instagram)

Los asistentes podrán consultar allí la distribución de las localidades, las recomendaciones de ingreso y la información relacionada con sus entradas antes del show programado para el sábado 24 de octubre.

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