Colombia

El gobierno argentino de Javier Milei declaró a las Farc y el ELN como estructuras terroristas: “Son organizaciones insurgentes guerrilleras de extrema izquierda”

La norma establece que la naturaleza transnacional, expansión regional y diversificación de actividades ilícitas de estas organizaciones generan riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación

El gobierno argentino de Javier Milei declaró a las Farc y el ELN como organizaciones terroristas - crédito Reuters/Europa Press
El gobierno argentino de Javier Milei declaró a las Farc y el ELN como organizaciones terroristas - crédito Reuters/Europa Press
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El Gobierno argentino del presidente Javier Milei declaró el jueves 22 de octubre de 2026 organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, de México, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc- Ep) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada en el Boletín Oficial, también incluye a otras dos organizaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.

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La administración Milei también dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.

El ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan en Amazonas
La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada en el Boletín Oficial, también incluye a otras dos organizaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones - crédito Europa Press

Según la norma, basada en informes reservados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estas organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas generan riesgos para “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”.

La Oficina del Presidente publicó un comunicado firmado por Milei en el que adelantó la medida

La Casa Rosada describió a las extintas Farc y al ELN como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda que tienen una ideología basada en el marxismo-leninismo y la revolución armada. A su vez, explicó que los colectivos ilegales cuentan con una capacidad operativa y expansión regional que se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional argentina.

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El comunicado del gobierno de Javier Milei afirmó que las estructuras de ambas guerrillas tienen redes que podrían extender sus actividades hacia Argentina y señaló que sus acciones han estado relacionadas con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos no solo en sus países, sino en otras naciones de la región.

La norma establece que la naturaleza transnacional, expansión regional y diversificación de actividades ilícitas de estas organizaciones generan riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación - crédito @OPRArgentina/x
La norma establece que la naturaleza transnacional, expansión regional y diversificación de actividades ilícitas de estas organizaciones generan riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación - crédito @OPRArgentina/x

El Gobierno argentino definió al Cártel de Sinaloa como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas” y destacó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían designado como organización terrorista.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, el comunicado puntualiza que se especializa en “el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”, mientras que describió a Los Tiguerones como un grupo dedicado al “narcotráfico y sicariato”, y como una de las organizaciones “más violentas de la región”.

La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto de 2026 había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.

Canciller de Colombia anunció una nueva era en las relaciones con Argentina

Colombia y Argentina acordaron una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas - crédito Cancilleria
Colombia y Argentina acordaron una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas - crédito Cancilleria

Colombia y Argentina reactivaron su relación bilateral durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una agenda que incluye diálogo político, comercio y cooperación en seguridad contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. El canciller de Colombia, Omar Bula, consideró necesario el acercamiento tras años de distanciamiento entre ambos gobiernos.

El vínculo diplomático estaba “prácticamente congelado y dormido durante los últimos años”, afirmó Bula en una rueda de prensa posterior a su encuentro con su par argentino. La reunión abrió mecanismos de integración económica, inversiones y comercio entre los dos países.

“Tenemos vínculos no solamente políticos, pero también económicos y comerciales que queremos volver a explotar para el beneficio de los dos países”, sostuvo el diplomático colombiano. La agenda de seguridad contempla además acciones frente al lavado de activos y el ciberdelito.

Bula también participó en un desayuno de la Conferencia Iberoamericana, creada en 1991, donde los países debatieron sobre educación, cultura y la amenaza del crimen organizado en la región.

El canciller resumió los compromisos alcanzados durante la cita en Naciones Unidas: “En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se abordó la reactivación de los mecanismos de diálogo político, integración económica, inversiones y comercio, así como una mayor cooperación en seguridad frente al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos y el ciberdelito”.

El ministro Pablo Quirno transmitió la solidaridad de Argentina con Colombia por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Bula agradeció la asistencia humanitaria que el país sudamericano envió durante la emergencia.

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