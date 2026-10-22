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Luis Díaz en riesgo de perderse la fecha FIFA de noviembre con la selección Colombia por lesión: este es el tiempo de recuperación

El extremo atacante jugó apenas 22 minutos en el empate 2-2 ante Arsenal FC en la semana 3 de la Uefa Champions League, entrando desde el banco de suplentes.

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal - Allianz Arena, Munich, Germany - October 21, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Arsenal's Ezri Konsa REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal - Allianz Arena, Munich, Germany - October 21, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Arsenal's Ezri Konsa REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Luis Díaz estará de baja por el momento tras sufrir un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo. El cuerpo médico del Bayern de Múnich confirmó la lesión mediante estudios realizados después del partido de la Liga de Campeones ante el Arsenal, disputado el miércoles por la noche. El delantero de 29 años se lesionó durante ese encuentro.

El colombiano ingresó al minuto 67 y fue retirado al minuto 89 luego de que el deportista sintiera el pinchazo en su pierna. Esta situación, además, enciende las alarmas en la selección Colombia, que tiene programados dos partidos amistosos ante Chile, uno en Cali el 13 de noviembre y otro en Santiago de Chile el 17 del mismo mes, y podría no contar con su jugador más importante en el fútbol internacional.

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Aunque el Bayern no dio fechas de incapacidad del delantero guajiro, los reportes médicos disponibles indican que su ausencia sería de dos a tres semanas. La convocatoria a la Tricolor tradicionalmente es publicada por Néstor Lorenzo entre jueves y viernes previos a la última jornada de clubes antes del parón FIFA.

En este caso, la lista está programada para agendarse entre el 5 y el 6 de noviembre. En el mejor de los panoramas, Díaz tendría el alta médica el 2 de noviembre, por lo que su próximo partido sería ante Atlético de Madrid el 3 en la Uefa Champions League y el sábado 7 contra el Mainz 05 en la Bundesliga.

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Luis estará ausente en principio en tres partidos del Bayern Múnich: contra Friburgo el domingo 25 de noviembre en la fecha 7 del campeonato alemán; ante 1. FC Magdeburg en la segunda ronda de la Copa de Alemania el miércoles 28 de octubre; y en el Clásico de Alemania contra Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre.

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