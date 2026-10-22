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Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, se disculpó con los jugadores de Llaneros por provocaciones al final del juego: “No acostumbro”

El técnico venezolano colocó al cuadro “Azucarero” como líder del fútbol colombiano y en medio de la tensión, tuvo momentos de tensión con varios jugadores del cuadro de la “Media Colombia” (apodo de Llaneros)

El técnico venezolano se refirió a lo vivido en la goleada ante Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé en el cual varios jugadores del equipo rival le discutieron a pocos segundos de finalizar el partido-crédito Dimayor/YouTube
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Deportivo Cali goleó 3-0 a Llaneros FC en Villavicencio y quedó como líder de la Liga BetPlay, por encima de América de Cali en la tabla de posiciones, el 21 de octubre de 2026.

A pocos instantes del final del partido en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, Joel Contreras, Francisco “Pacho” Meza —capitán de Llaneros— y Jhojan Escobar increparon al técnico del conjunto azucarero por presuntas provocaciones desde la línea técnica. La situación obligó al árbitro Steven Camargo a intervenir para separar a los jugadores.

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Tras el encuentro, Rafael Dudamel ofreció disculpas a los hinchas de Llaneros por su actitud durante el partido.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico se disculpó con Llaneros por lo ocurrido-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la rueda de prensa, el técnico venezolano ofreció disculpas a Llaneros por el episodio ocurrido al término del partido por la Liga BetPlay II-2026.

El resultado dejó al Deportivo Cali en el primer lugar de la tabla, aunque el entrenador pidió cautela porque quedan 12 puntos en disputa para los equipos. Dudamel dijo que la posición le satisface y que su tranquilidad proviene del nivel mostrado por la plantilla.

Explicó que, al ver a Caldera y Martínez caídos, hizo un amague para evitar una reanudación rápida y entendió que la acción molestó a los jugadores de Llaneros.

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“Quiero excusarme con toda la afición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Llaneros por ese último episodio al término del partido. No acostumbro, no lo hago nunca, irrespetar a los rivales verbalmente. Comprendo totalmente, y manifiesto mis excusas a cada uno de los jugadores del club Llaneros, que al ver a Caldera y a Martínez caídos, hice como un amague para evitar una reanudación rápida y entiendo que esto le molestó a a los jugadores de Llaneros. Quiero expresar mis más sinceras disculpas; nuestra característica es de absoluto respeto hacia nuestros rivales”. afirmó el técnico.

El técnico venezolano tuvo un fuerte cara a cara con sus rivales en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito Win Sports/YouTube
El técnico venezolano tuvo un fuerte cara a cara con sus rivales en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito Win Sports/YouTube
El técnico venezolano tuvo un fuerte cara a cara con sus rivales en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito Win Sports/YouTube
El técnico venezolano tuvo un fuerte cara a cara con sus rivales en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito Win Sports/YouTube

El concepto de Rafael Dudamel sobre el buen momento del Deportivo Cali

Deportivo Cali enfrenta a Junior de Barranquilla en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @deportivocalioficial/Instagram
Deportivo Cali enfrenta a Junior de Barranquilla en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @deportivocalioficial/Instagram

Dudamel también atribuyó el rendimiento del equipo a un proceso de crecimiento futbolístico y grupal. Señaló que la plantilla atravesó cambios respecto del semestre anterior y que la competencia, con victorias, empates y derrotas, permitió consolidar su funcionamiento.

“El equipo ha venido ya hace muchas fechas atrás en un franco crecimiento, en una evolución futbolística y grupal en la que nos permite también fluir mucho en el juego. Es un equipo que sufrió muchos cambios del semestre pasado a este y esa construcción y consolidación de equipo se ha ido consolidando, fortaleciendo a medida de que hemos ido compitiendo; ganando, perdiendo, empatando, viviendo las suficientes experiencias que te llevan a ser un equipo consolidado y hoy estamos disfrutando de todo ese proceso que hemos vivido”, reflexionó.

Sobre los malos resultados, Dudamel explicó que es parte normal de los procesos deportivos:

“Es normal, como yo digo siempre a mis jugadores, hay que naturalizar el perder un partido, el empatar dos, no normalizarlo, pero sí naturalizarlo. En algún momento le llamaron momento de crisis, eh, o bache, eh, y salimos con mucho carácter, con mucha naturalidad de ello, porque el equipo tenía ha tenido muy claros siempre los objetivos. Y eso es lo que nos ha llevado hoy a venir a una plaza gravísima, en donde muchos no han eh ni siquiera sumado un punto. Ha sido este el fortín del equipo local y nos vamos con un resultado que para nosotros tiene un valor muy importante”, explicó.

Cuando vuelve a jugar Deportivo Cali

-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa
Deportivo Cali es el nuevo líder de la Liga BetPlay-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa

El “Azúcar de Colombia” tendrá que jugar ante Fortaleza en condición de visitante, el 25 de octubre de 2026, en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia). El juego se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.

A continuación, esta es la agenda en el cierre que tendrá el equipo vallecaucano:

  • 25 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza vs. Deportivo Cali
  • 1 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
  • 7 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Deportivo Cali
  • 12 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

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