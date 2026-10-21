Colombia

Por qué el consumo de café normal o descafeinado tendría beneficios en la salud del corazón y la prevención del cáncer, según estudio

Esta bebida tan popular podría conservar parte de los compuestos asociados con efectos favorables para la salud

Un gotero con líquido ámbar sobre un cilindro graduado, un vaso de precipitados y una placa de Petri con polvo blanco en un laboratorio.
Café y microbiota intestinal: la clave que podría explicar sus efectos contra enfermedades del corazón y cáncer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una taza de café, con cafeína o descafeinado, puede influir en las bacterias que habitan el intestino. Un estudio publicado en Nature Microbiology halló que ambas variedades se asocian con una mayor presencia de Lawsonibacter asaccharolyticus, un microorganismo que podría participar en la forma en que el cuerpo procesa compuestos del café vinculados en investigaciones previas con la salud cardiovascular y un menor riesgo de algunos cánceres.

El trabajo analizó más de 22.000 muestras de microbiota intestinal de participantes de Estados Unidos y Reino Unido. Sus autores observaron que quienes bebían café tenían una composición intestinal diferente de quienes no lo consumían, y que el cambio se mantenía al evaluar por separado el café normal y el descafeinado.

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El hallazgo más importante es que la relación con la microbiota también apareció entre aquellos consumidores que elegían café descafeinado. Eso indica que la cafeína no sería la única responsable de los posibles efectos saludables de este popular producto.

El café contiene otros compuestos naturales, entre ellos el ácido clorogénico, la trigonelina y el ácido quínico. Estas sustancias llegan al intestino y entran en contacto con las bacterias que viven allí. Según el estudio, esa interacción puede modificar qué moléculas pasan después a la sangre.

Vista superior de una taza con café negro, granos de café tostados dispersos, una cuchara dorada y un paño gris sobre piedra
El café descafeinado también puede favorecer la salud del corazón, según un estudio de Nature - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una bacteria intestinal responde al café normal y al descafeinado

La especie que mostró la asociación más fuerte fue Lawsonibacter asaccharolyticus. En los consumidores habituales de café, su cantidad fue entre 4,5 y 8 veces mayor que entre quienes nunca bebían la infusión, de acuerdo con los resultados de las distintas cohortes analizadas.

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Los investigadores también probaron la bacteria en el laboratorio. Al añadir café normal o descafeinado al medio de cultivo, comprobaron que crecía más.

El resultado sugiere que componentes presentes en ambas versiones de la bebida favorecen a este microorganismo, aunque todavía falta determinar cuáles son exactamente y cómo actúan dentro del organismo.

Dos manos con suéter tejido sostienen una taza gris llena de café negro humeante sobre un fondo difuminado de madera y plantas
Los expertos han recomendado en diferentes estudios el consumo de esta bebida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El intestino puede ayudar a procesar compuestos vinculados con la salud

En las muestras de sangre de personas que bebían café y tenían mayor presencia de esta bacteria, el equipo encontró niveles más altos de ácido quínico, trigonelina y cafeína, además de otras moléculas que aún no pudieron identificar.

Algunas investigaciones anteriores han asociado el consumo habitual de café con menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, menor riesgo de diabetes tipo 2, problemas hepáticos y ciertos tipos de cáncer. La hipótesis es que parte de esa relación puede explicarse por los compuestos del café y por la transformación que realizan las bacterias intestinales.

Sin embargo, el estudio de Nature Microbiology no demuestra que el café prevenga por sí solo enfermedades del corazón o cáncer. Muestra una asociación clara entre beber café y tener determinadas bacterias y moléculas en el cuerpo, pero no prueba una relación directa de causa y efecto. Por ello, se recomiendan tener en cuenta estos factores de cuidado general:

  • No fumar ni vapear y evitar el humo ajeno.
  • Moverse con regularidad: al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada, como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta.
  • Comer de forma variada: priorizar frutas, verduras, legumbres, granos integrales, frutos secos y pescado. Limitar embutidos, carnes procesadas, exceso de sal, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
  • Mantener un peso saludable, sin recurrir a dietas extremas.
  • Controlar presión arterial, colesterol y glucosa, especialmente si hay antecedentes familiares.
  • Limitar el alcohol.
  • Protegerse del sol: usar protector solar y buscar sombra ayuda a prevenir el cáncer de piel.
  • Dormir bien y manejar el estrés, porque ambos influyen en la presión, el metabolismo y los hábitos diarios.
  • Cumplir con vacunas y controles preventivos, como la vacuna contra el VPH y la hepatitis B, además de estudios indicados por edad, sexo, antecedentes y país.

El café puede formar parte de una dieta equilibrada para muchas personas, pero no reemplaza estas medidas ni los controles médicos. Si tiene presión alta, diabetes, colesterol elevado, antecedentes familiares de cáncer o síntomas persistentes, conviene consultar a un profesional de la salud para hacerse chequeos regulares.

Taza negra con café sobre un plato blanco con una cuchara pequeña en una barra de madera con el fondo desenfocado.
El análisis de grandes grupos de población vinculó el consumo habitual con mayor presencia de una especie bacteriana y moléculas detectadas en la sangre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Beber café no reemplaza las medidas de prevención

Los resultados refuerzan la idea de que el café puede formar parte de una alimentación saludable para muchas personas, incluso en su versión descafeinada. Para las personas que son sensibles a la cafeína, tienen insomnio, ansiedad, palpitaciones o indicación médica de limitarla, el descafeinado podría conservar algunos de los compuestos que interesan a los investigadores.

Sin embargo, la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer sigue dependiendo de varios factores: no fumar, mantener actividad física, llevar una dieta equilibrada, dormir bien y realizar controles médicos.

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