Este es el primer clasificado a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: habrá presencia colombiana

El colombiano hizo el pase para el gol de Miguel Merentiel a los 34 minutos del partido en el estadio Maracaná de Río de Janeiro - crédito Espn

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La Copa Sudamericana entró en su recta final para conocer al nuevo campeón y tomar el lugar de Lanús, campeón de la edición 2025, además de que se coronará al vencedor por primera vez en Barranquilla, en el estadio Metropolitano que también se encuentra en su etapa de definición de las obras de ampliación.

Boca Juniors y Vasco da Gama definieron al primer finalista del certamen de la Conmebol, en un compromiso en el estadio Maracaná que dejó muchas emociones y suspenso hasta el último minuto, con la presencia de tres colombianos en la dos escuadras.

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El segundo equipo que avanzará a la definición del título se conocerá en el juego de vuelta entre Atlético Mineiro, del volante cafetero Kevin Castaño, y Montevideo City Torque de Uruguay, una de las sorpresas de la Copa Sudamericana porque es la primera vez que aparece en unas semifinales.

El primer finalista de la Copa Sudamericana

Hay mucha expectativa por conocer los equipos que disputarán la primera final de un torneo de la Conmebol en Colombia, bajo el formato de partido único en cancha neutral, en especial porque se aseguró la presencia de futbolistas colombianos en el duelo del 21 de noviembre en el “Metro”.

Boca Juniors le dio la alegría a sus aficionados con la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, luego de superar a Vasco da Gama por 3-1 en el compromiso de vuelta, en Río de Janeiro, para dar vuelta al marcador global y pasar la serie con un resultado de 2-1.

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Boca Juniors festejó en Río de Janeiro su triunfo ante Vasco da Gama y clasificación a la final de la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Los argentinos llegaron a ese duelo con mucha presión por perder la ida en La Bombonera, nunca haber ganado en Brasil por el torneo internacional y sumar 18 años sin obtener títulos fuera de su país, pues el último fue la Recopa Sudamericana 2008 contra Arsenal de Argentina.

Sebastián Villa destacó en Boca por una asistencia a los 34 minutos, con un pase largo para Miguel Merentiel, que quedó de frente al arco y anotó el segundo tanto del Xeneize, con el que silenció el estadio Maracaná en el primer tiempo y llenó de ilusión a los argentinos.

Sebastián Villa, junto a Álvaro Montero, fueron claves para Boca en la clasificación a la final de la Copa Sudamericana - crédito César Olmedo/REUTERS

De esta manera, tanto Villa como el portero Álvaro Montero quedaron a puertas de ganar su primer trofeo internacional en sus carreras, además de ser parte de la historia del Azul y Oro, que quiere volver a ser el mejor club del continente como en la primera década del nuevo milenio, cuando alcanzó tres Copas Libertadores, dos Copas Sudamericanas y dos Copas Intercontinentales.

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Así se dio la clasificación de Boca

Leandro Paredes fue el héroe de los argentinos en el Maracaná, donde el mediocampista, recuperado de sus problemas físicos, disputó poco más de media hora y selló el triunfo del equipo argentino con un gol en los últimos minutos para liquidar la serie de semifinales.

Boca había tomado el control desde el inicio. A los cuatro minutos, Lautaro Di Lollo igualó el resultado global con un cabezazo cruzado tras un córner ejecutado por Lautaro Blanco desde la izquierda. Sebastián Villa tuvo otra ocasión en una contra y, un instante después, Miguel Merentiel aprovechó un mano a mano para acercar a su equipo a la clasificación.

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El colombiano Álvaro Montero, de Boca Juniors, celebró la clasificación del equipo en Río de Janeiro - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

Vasco reaccionó con mayor posesión y más jugadores en ataque, pero no logró generar situaciones claras ante el arco defendido por Álvaro Montero. En la segunda mitad avanzó sus líneas, aunque mantuvo sus dificultades para encontrar remates francos o superar a una defensa de Boca que terminó replegada.

El cuadro local encontró el empate con un remate de José Luis Rodríguez tras un robo de Cuiabano y un centro al segundo palo, en el minuto 66. Cuando el conjunto brasileño buscaba el arco rival con centros y disparos defectuosos, Paredes recibió en la frontal y sacó un remate potente al 88′ que Jardim no pudo contener.

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