Iván Cepeda augura una “confrontación social y política en ciernes” por las medidas del Gobierno De la Espriella

Cepeda aseguró que las políticas de De las Espriella causarían profundas divisiones entre las ideologías- crédito Sergio Acero/Reuters - Isaac Bechara/Presidencia

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El excandidato presidencia y actual senador por la coalición del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que Colombia atraviesa “una confrontación social y política” que podría profundizarse a raíz de las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En una entrevista con la agencia EFE, Cepeda sostuvo que la oposición combinará movilizaciones ciudadanas, control político desde el Congreso y participación electoral para enfrentar las políticas del Ejecutivo.

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“En nuestro país hay una confrontación social y política en ciernes”, señaló el senador, quien anticipó que esa tensión será “cada vez más aguda” si se mantiene el rumbo actual del Gobierno.

El congresista consideró que la movilización del 14 de octubre de 2026, que convocó a organizaciones sociales y sectores políticos en varias ciudades del país, fue el inicio de un proceso de oposición en las calles.

Según Cepeda, ese movimiento podría desembocar en una huelga o un paro general si las decisiones gubernamentales no cambian. También planteó la construcción de una coalición que incluya a sectores distintos del Pacto Histórico y de las organizaciones sociales.

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Cepeda aseguró que habrá más marchas y protestas en contra de las políticas del Gobierno - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El senador mencionó a integrantes de las clases medias, periodistas, jueces, académicos, artistas y trabajadores públicos como posibles participantes de esa alianza. Afirmó que el escenario actual excede la división tradicional entre izquierda y derecha y se relaciona, según su postura, con la defensa “de las libertades y la democracia”, según informó la agencia periodística.

El senador cuestionó el Estatuto Antiterrorista anunciado por el Ejecutivo

Iván Cepeda criticó las medidas de seguridad anunciadas por el jefe de Estado, entre ellas el denominado Estatuto Antiterrorista, que el Gobierno prevé presentar ante el Congreso.

El dirigente opositor sostuvo que la iniciativa podría restringir derechos y facilitar actuaciones contra ciudadanos sin suficientes garantías judiciales. La evaluación corresponde a la posición política del senador sobre el contenido que tendría el proyecto.

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Cepeda afirmó que el Pacto Histórico estaría dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre asuntos fundamentales, aunque consideró improbable que el presidente promueva un acercamiento de ese tipo, informó EFE.

El senador insistió en que la prioridad de su sector es defender la Constitución de 1991, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos, y no impulsar una reforma constitucional.

El senador Iván Cepeda criticó el Estatuto Antiterrorista de De la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

De la misma manera, el líder progresista cuestionó, además, las garantías electorales para los comicios regionales previstos para 2027: “Tenemos ya treinta acciones ante las autoridades por hechos que consideramos son totalmente irregulares”.

También hizo referencia a controversias sobre la seguridad de datos y formularios electorales durante las elecciones presidenciales anteriores. Según Cepeda, la autoridad electoral (Registraduría) “prescindió de una medida de seguridad que consideró elemental”.

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Iván Cepeda cuestionó las conversaciones de De la Espriella con el FMI y advirtió posibles reformas

El senador del Pacto Histórico también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según dijo, una eventual asistencia del organismo podría servir como argumento para impulsar reformas que, a su juicio, afectarían derechos sociales.

“Toda la contrarreforma social va a venir avalada o sugerida o condicionada por el FMI”, afirmó Cepeda en entrevista con EFE. El dirigente agregó que el Gobierno busca “la gran justificación para acabar y destruir los derechos”.

Cepeda defendió la gestión fiscal del expresidente Gustavo Petro - crédito suministrada Infobae Colombia

El Ejecutivo abrió contactos con el FMI después de advertir que recibió las cuentas públicas en una situación crítica. Las conversaciones buscan definir el monto y el formato de una eventual ayuda, que podría incluir ajustes fiscales y reformas estructurales.

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El senador defendió el balance económico del Gobierno de Gustavo Petro y afirmó que dejó indicadores favorables en inflación, empleo y precios de los alimentos.

“En todos los terrenos había crecimiento, la inflación estaba controlada, el desempleo había bajado a índices históricos”, aseguró.

Cepeda reconoció que pueden discutirse decisiones económicas de la administración anterior, pero sostuvo que recibió una deuda heredada del Gobierno de Iván Duque. “Nos dejó una deuda de al menos 120 billones de pesos, que pagamos”, manifestó.